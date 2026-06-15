Économie

Le Vietnam et l'UE renforcent leur coopération en matière de finance verte

Le Vietnam et l’Union européenne entendent renforcer leur coopération dans les domaines de la finance verte, de la finance numérique, des marchés de capitaux et de la gestion des finances publiques, a indiqué le ministre vietnamien des Finances Ngô Văn Tuấn lors d’une rencontre avec l’ambassadeur de l’UE au Vietnam, Julien Guerrier, le 15 juin à Hanoï. Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté de consolider leur partenariat stratégique et d’élargir la coopération face aux défis économiques et énergétiques mondiaux.

Séance de la réception. Photo : thoibaotaichinhvietnam.vn.jpg
Séance de la réception. Photo : thoibaotaichinhvietnam.vn.jpg

Hanoï (VNA) – Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec l’Union européenne dans les domaines de la finance verte, de la finance numérique, du développement des marchés de capitaux, de la gestion des finances publiques et de l’adoption des normes financières internationales, a déclaré le ministre des Finances Ngo Van Tuan à l’ambassadeur Julien Guerrier, chef de la délégation de l’UE au Vietnam, le 15 juin.

Lors de la rencontre avec l’ambassadeur Julien Guerrier, le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan, a réaffirmé l’importance que le Vietnam attache à ses relations avec l’Union européenne, saluant les avancées enregistrées ces dernières années, notamment depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) en août 2020 et l’établissement du Partenariat stratégique global en janvier 2026.

« Nous souhaitons poursuivre une coopération étroite avec la délégation de l’UE et les partenaires européens afin de consolider et de rendre plus concrète notre relation stratégique dans les années à venir », a déclaré le ministre.

Évoquant la conjoncture économique, Ngo Van Tuan a souligné que le Vietnam poursuivait ses efforts pour maintenir la stabilité macroéconomique, maîtriser l’inflation et soutenir la croissance dans un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes. Il a indiqué que la politique budgétaire restait orientée vers le soutien à l’activité économique, en coordination avec une politique monétaire flexible et d’autres instruments macroéconomiques.

Dans le secteur financier, le ministère poursuit les réformes administratives, la modernisation de l’administration fiscale, douanière et du Trésor public, ainsi que la transformation numérique du secteur. Le Vietnam souhaite également approfondir sa coopération avec l’UE dans les domaines de la finance verte, de la finance numérique, du développement des marchés de capitaux et de la gestion des finances publiques, tout en bénéficiant de l’expérience européenne en matière de normes financières internationales.

De son côté, l’ambassadeur de l'UE au Vietnam Julien Guerrier a salué le rôle du ministère vietnamien des Finances dans la gestion macroéconomique et la mobilisation des ressources nécessaires au développement du pays. Il a réaffirmé l’engagement de l’Union européenne à accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs stratégiques, notamment à travers une aide directe d’environ 450 millions d’euros.

L’UE demeure un partenaire clé du Vietnam dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), a-t-il rappelé. Face aux incertitudes géopolitiques pesant sur l’approvisionnement énergétique mondial, l’UE encourage le Vietnam à exploiter pleinement son potentiel en énergies renouvelables, notamment éolienne, solaire et hydraulique.

Par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement (BEI), l’Union européenne concentre également ses financements sur le développement des infrastructures de transport durable et des systèmes portuaires au Vietnam.

Selon Julien Guerrier, l’essor du marché mondial des obligations vertes, qui a dépassé 360 milliards de dollars d’émissions au cours de l’année écoulée dans les principaux centres financiers au cours de l’année écoulée, représente une source de financement importante pour soutenir les engagements du Vietnam en faveur de la neutralité carbone. Il a également souligné l’appui technique fourni par l’UE afin d’aider le Vietnam à satisfaire aux standards internationaux en matière de transparence fiscale et financière.

Abordant la question de la fiscalité, le ministre des Finances Ngo Van Tuan a réaffirmé que le Vietnam respectait pleinement les normes internationales de transparence et poursuivait ses réformes en coopération avec l’OCDE et le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales.

« Le Vietnam ne peut être considéré comme un paradis fiscal. Nous appliquons rigoureusement les principes internationaux de transparence et poursuivons la modernisation de notre système fiscal et de notre gouvernance financière », a-t-il déclaré.

Concernant les préoccupations exprimées par les entreprises européennes au sujet du remboursement de la TVA et de la fiscalité applicable aux boissons alcoolisées, le ministre a rappelé que la nouvelle loi vietnamienne sur les taxes spéciales à la consommation, adoptée en 2025, prévoit une augmentation progressive des droits d’accise sur les boissons alcoolisées à partir de 2026, dans un objectif de protection de la santé publique et de limitation de la consommation nocive.

Ngo Van Tuan a réaffirmé l’engagement du Vietnam à garantir une égalité de traitement entre les investisseurs nationaux et étrangers et a appelé les États membres de l’UE à accélérer la ratification ade l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

Le ministre a également appelé à un renforcement du soutien européen en matière de financement vert, d’assistance technique, de technologies stratégiques, d’innovation, de finance numérique et de développement des ressources humaines de haute qualification.

« Sur la base des acquis actuels, les relations entre le Vietnam et l’Union européenne continueront à se développer de manière dynamique, concrète et mutuellement bénéfique », a-t-il conclu. -VNA

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