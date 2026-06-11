Vietnam -UE : coopération dans la gouvernance économique et la promotion de la réforme des finances publiques

Hanoï (VNA) – Le vice-ministre des Finances Tran Quoc Phuong et l’ambassadeur, chef de la Délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam, Julien Guerrier, ont coprésidé le 11 juin à Hanoï la réunion du Comité directeur du premier volet du Programme de renforcement de la gouvernance économique du Vietnam (EEGP).
Tran Quoc Phuong a souligné qu’après plus de trois décennies de coopération, l’UE est devenue l’un des principaux partenaires du Vietnam, contribuant activement à son intégration internationale et à son développement durable.
Il a salué le rôle de l’UE dans l’accompagnement du Vietnam vers la réalisation de ses objectifs de développement durable, de croissance verte et de renforcement de la gouvernance nationale. Les orientations de coopération définies dans le Programme indicatif pluriannuel (MIP) 2021-2027, ainsi que dans les initiatives Global Gateway et Team Europe, correspondent étroitement aux priorités de développement du Vietnam.
Dans ce cadre, le ministère des Finances bénéficie directement de deux composantes du programme EEGP. Le premier volet, lancé en octobre 2022, est consacré au renforcement de la gestion des finances publiques à moyen terme et soutient le ministère dans trois domaines essentiels : la gestion budgétaire et la prévision des recettes, la gestion de la dette publique ainsi que la réforme de la politique fiscale et de la mobilisation des ressources.
Le vice-ministre a estimé que cette composante avait déjà produit des résultats encourageants en appuyant efficacement les unités du ministère dans l’élaboration et le perfectionnement du cadre institutionnel ainsi que dans le renforcement des capacités de gestion budgétaire, de la dette publique et des recettes de l’État.
Lors de la réunion, des représentants de GIZ ont présenté un bilan général du projet. Doté d’un budget total de 14 millions d’euros et mis en œuvre entre 2022 et 2026 grâce à une coopération entre l’UE et le gouvernement allemand, celui-ci vise à renforcer la gouvernance économique du Vietnam afin de contribuer à la réduction de la pauvreté et à une croissance durable.
Après plus de trois ans et demi de mise en œuvre, le projet a enregistré des avancées significatives dans ses trois piliers d’intervention.
Dans le domaine budgétaire, il a soutenu la révision de la Loi sur le budget de l’État, entrée en vigueur en 2026, ainsi que l’élaboration d’outils et de modèles de prévision macroéconomique et des recettes budgétaires. En matière de gestion de la dette publique, le projet a accompagné la révision de la Loi sur la gestion de la dette publique de 2025. Dans le domaine fiscal, il a également contribué à l’examen et à l’amélioration de plusieurs impôts majeurs.
Prenant la parole, Julien Guerrier a salué l’étroite coopération entre l’UE, le gouvernement allemand et le ministère vietnamien des Finances dans la mise en œuvre du programme EEGP. Il a souligné que cette coopération avait permis de faire progresser plusieurs réformes majeures dans le domaine budgétaire, de moderniser les outils de gestion des finances publiques, d’accroître la transparence et d’améliorer l’efficacité de la mobilisation des recettes de l’État.
Dans un contexte où le Vietnam accélère ses réformes macroéconomiques et poursuit des objectifs de développement à long terme, il a jugé essentiel de continuer à concentrer les efforts sur la gestion budgétaire, la politique fiscale, la dette publique et les douanes, tout en renforçant les consultations avec les entreprises, notamment européennes, afin de garantir des politiques adaptées aux réalités et de créer un environnement d’investissement plus transparent, stable et favorable.
Il a réaffirmé l’engagement de l’UE à poursuivre son soutien au Vietnam dans les prochaines étapes de ces réformes, en vue de promouvoir une croissance durable et de renforcer la compétitivité de l’économie vietnamienne.
Partageant cette analyse, l’ambassadrice d’Allemagne au Vietnam, Helga Margarete Barth, a rappelé que la coopération entre l’Allemagne et le Vietnam dans le domaine de la gestion des finances publiques se poursuit efficacement depuis plus de trente ans. Ces activités ont contribué à rendre le système vietnamien de finances publiques plus transparent, plus responsable et plus efficace dans l’allocation des ressources.
À cette occasion, Tran Quoc Phuong a salué les efforts de l’équipe de gestion du projet, de GIZ et des autres parties prenantes. Sur les 92 activités prévues pour 2026 dans le cadre du premier volet du projet, 35 ont déjà été achevées, soit 38 % du programme annuel. Le Comité directeur est convenu de prolonger la mise en œuvre de cette composante de neuf mois supplémentaires, jusqu’en juin 2027. - VNA
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