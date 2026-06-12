Société

La Loi sur la capitale 2026 ouvre la voie à un nouveau modèle de développement pour Hanoï

À l’approche de l’entrée en vigueur de la Loi sur la capitale, le 1er juillet 2026, Hanoï accélère l’adoption de mécanismes et de politiques spécifiques destinés à instaurer un modèle de gouvernance urbaine moderne, à élargir les perspectives de développement de la ville et à renforcer sa compétitivité à long terme, tout en plaçant les citoyens et les entreprises au cœur de son action.

La quatrième session thématique du Conseil populaire municipal de Hanoï s'est tenue le 12 juin à Hanoï. Photo : VNA
La quatrième session thématique du Conseil populaire municipal de Hanoï s'est tenue le 12 juin à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les mécanismes et politiques destinés à mettre en œuvre la Loi sur la capitale 2026 visent non seulement à répondre aux défis immédiats, mais aussi à ouvrir de nouveaux espaces de développement, à jeter les bases d’un modèle moderne de gouvernance urbaine et à renforcer durablement la compétitivité de la capitale.

C’est ce qu’a souligné Vu Dai Thang, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire de Hanoï, en présentant les mécanismes et politiques spécifiques d’application de la Loi sur la capitale lors de la quatrième session thématique du Conseil populaire municipal de Hanoï (17e législature, mandat 2026-2031), tenue dans la matinée du 12 juin.

Selon Vu Dai Thang, cette session revêt une importance particulière puisqu’elle doit permettre d’achever l’ensemble du dispositif réglementaire nécessaire à l’application de la loi avant son entrée en vigueur, prévue le 1er juillet 2026.

Jusqu’à présent, le Conseil populaire municipal a déjà adopté plusieurs résolutions majeures. Lors de cette quatrième session, il poursuit l’examen et l’adoption d’un grand nombre de textes restants afin de compléter le cadre juridique destiné à accompagner la nouvelle phase de développement de la capitale. La première innovation majeure de ces résolutions réside dans le passage d’une logique de simple gestion administrative à une logique de création et d’accompagnement du développement.

Parmi les principaux axes mis en avant figure l’élargissement de l’espace de développement de Hanoï grâce à des mécanismes stratégiques. Ceux-ci comprennent notamment des politiques favorisant un développement urbain multicouche, multiniveau et polycentrique, en lien avec le modèle d’aménagement orienté vers les transports publics (TOD), ainsi qu’une gestion et une exploitation plus efficaces du foncier et des espaces de développement, y compris les espaces souterrains et les nouveaux espaces urbains.

Plusieurs résolutions relatives au développement des zones de haute technologie et des parcs industriels de haute technologie créeront également les conditions nécessaires à la mise en œuvre de mécanismes pilotes en faveur du développement économique. Les secteurs de la construction, des transports, de la mobilité verte, de la transition énergétique propre, des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique sont identifiés comme des priorités afin de préparer la croissance future de la ville. Hanoï prévoit également des politiques spécifiques destinées à renforcer ses systèmes de santé et d’enseignement tout en préservant et en valorisant son patrimoine culturel.

Selon Vu Dai Thang, de nombreuses mesures visent à améliorer l’environnement des investissements et des affaires, à attirer des investisseurs stratégiques, à rehausser la qualité des services publics, à étendre les dispositifs de protection sociale et à faciliter l’accès à des services de santé, d’éducation et de transport de qualité.

Parallèlement, ces résolutions accordent une attention particulière au renforcement de l’administration et des ressources humaines. La Loi sur la capitale autorise la ville à mettre en place des mécanismes spécifiques pour recruter et employer des talents hautement qualifiés, tout en prévoyant des politiques particulières en faveur des cadres, fonctionnaires, agents publics et salariés rémunérés sur le budget municipal. -VNA

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