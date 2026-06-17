Économie

Un nouvel élan pour le commerce et l’investissement entre le Vietnam et la Russie

Organisé en présence du Premier ministre Le Minh Hung, le Programme de connectivité commerciale et d’investissement Vietnam-Russie a été marqué par l’annonce de plusieurs documents de coopération.

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Le Premier ministre Le Minh Hung assiste à l'événement. Photo: VNA

Kazan (VNA) – Dans le cadre du déplacement du Premier ministre Le Minh Hung au Sommet commémorant le 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie, la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), en coordination avec l’ambassade du Vietnam en Russie, l’Association russe des importateurs-exportateurs et la compagnie aérienne Vietjet, a organisé un Programme de connectivité commerciale et d’investissement Vietnam-Russie. L’événement a eu lieu en présence du Premier ministre Le Minh Hung, de hauts responsables des deux pays ainsi que plus de 100 entreprises vietnamiennes et russes.

Cette rencontre s’est tenue dans un contexte marqué par le renforcement constant des relations d’amitié traditionnelles entre le Vietnam et la Russie depuis 76 ans. S’appuyant sur le Partenariat stratégique global établi en 2012, les deux pays continuent d’élargir leur coopération économique, commerciale et d’investissement, ouvrant de nouvelles perspectives aux milieux d’affaires des deux parties.

S’exprimant lors de l’événement, le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan, a souligné l’important potentiel de coopération entre les deux pays et mis en avant le rôle du monde des affaires dans la concrétisation des orientations de coopération stratégiques. Il a appelé les ministères concernés, la VCCI et les organismes de promotion du commerce et de l’investissement à continuer d’aider les entreprises à tirer pleinement parti de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA).

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L’un des temps forts de l’événement a été l’échange de plusieurs documents de coopération entre entreprises vietnamiennes et russes, en présence du Premier ministre Le Minh Hung et de hauts responsables des deux pays. Photo: VNA


L’un des temps forts de l’événement a été l’échange de plusieurs documents de coopération entre entreprises vietnamiennes et russes, en présence du Premier ministre Le Minh Hung et de hauts responsables des deux pays. Des accords et protocoles d’accord ont notamment été conclus dans les domaines de l’énergie, des sciences et technologies, du développement des infrastructures, de la transformation numérique, de la santé, du tourisme et de l’investissement. Ces engagements devraient favoriser la mise en œuvre de projets concrets au bénéfice des entreprises et des économies des deux pays.

Dans le cadre du programme, Vietjet a annoncé l’ouverture prochaine de trois nouvelles liaisons aériennes reliant Da Nang et Nha Trang à Moscou ainsi qu’aux villes russes de Kazan et Novossibirsk.

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Dans le cadre du programme, Vietjet a annoncé l’ouverture prochaine de trois nouvelles liaisons aériennes reliant Da Nang et Nha Trang à Moscou ainsi qu’aux villes russes de Kazan et Novossibirsk. Photo: VNA


Les entreprises vietnamiennes et russes ont également participé à des rencontres de réseautage et à des échanges directs sur de nombreux projets et opportunités de coopération.

Le Programme de connectivité commerciale et d’investissement Vietnam-Russie 2026 a réaffirmé la volonté des gouvernements, des organisations et des communautés d’affaires des deux pays de promouvoir une coopération économique concrète, efficace et durable, contribuant ainsi à approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-Russie dans la nouvelle phase de développement. -VNA

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