Société

Le Premier ministre fixe le cap d’une croissance durable à deux chiffres

Le Premier ministre Le Minh Hung a lancé le 13 juin un mouvement national d’émulation visant à mobiliser l’ensemble du système politique, les entreprises et la population pour atteindre l’objectif d’une croissance durable à deux chiffres au cours de la période 2026-2030.

Le Premier ministre Le Minh Hung lors de l'événement. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung lors de l'événement. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le 13 juin au matin, à Ho Chi Minh-Ville, le Premier ministre Le Minh Hung, président du Conseil central d’émulation et de récompense, a présidé la cérémonie de lancement du mouvement d’émulation visant à atteindre avec succès l’objectif d’une croissance durable à deux chiffres pour la période 2026-2030.

La cérémonie de lancement s’est tenue en format hybride, en présentiel et en ligne, reliant le site principal de Ho Chi Minh-Ville aux autres villes et provinces du pays.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre a souligné que le 14e Congrès national du Parti avait ouvert une nouvelle ère de développement pour le pays, avec l’objectif de faire du Vietnam, d’ici à 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de la tranche supérieure, puis, d’ici à 2045, un pays développé à revenu élevé. Pour concrétiser cette ambition, une croissance économique rapide et durable d’au moins 10 % par an sur la période 2026-2030 est nécessaire.

Dans un contexte marqué à la fois par des opportunités et par des défis de plus en plus importants, il a estimé que la réalisation de cet objectif ne pouvait reposer sur les anciennes méthodes ou les anciens schémas de pensée, mais devait s’appuyer sur une « vision stratégique, une pensée novatrice, une action résolue, une croissance durable et le bien-être de la population ».

Selon lui, cet esprit constitue le fondement du mouvement d’émulation intitulé « Détermination à atteindre avec succès l’objectif d’une croissance durable à deux chiffres pour la période 2026-2030 ».

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Lancement du mouvement d’émulation visant à atteindre avec succès l’objectif d’une croissance durable à deux chiffres pour la période 2026-2030. Photo: VNA


Le chef du gouvernement a appelé à une profonde réforme de la pensée en matière d’élaboration et de perfectionnement des institutions de développement, à la suppression résolue des obstacles institutionnels et à la réduction maximale des procédures administratives. Il a également insisté sur la nécessité de mobiliser et d’utiliser efficacement toutes les ressources au service du développement.

Le Premier ministre a souligné l’importance de promouvoir la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la transition verte, qu’il considère comme les principaux moteurs de la croissance, les piliers essentiels et les fondements stratégiques permettant d’améliorer la productivité, la qualité de la croissance et la compétitivité nationale.

Il a également appelé à accélérer le développement d’infrastructures modernes et synchronisées, notamment les grands projets nationaux, les infrastructures de transport stratégiques, les infrastructures numériques, énergétiques et logistiques.

Le Minh Hung a par ailleurs mis l’accent sur la construction d’une administration moderne, professionnelle et intègre, au service des citoyens de manière plus efficace, ainsi que sur l’amélioration de la qualité de fonctionnement des administrations locales à deux niveaux.

Outre les objectifs économiques, il a souligné la nécessité de renforcer la défense, la sécurité, la diplomatie, ainsi que de promouvoir la culture, l’éducation, la santé, la protection de l’environnement et la sécurité sociale.

La croissance économique doit aller de pair avec le progrès et l’équité sociale, afin que personne ne soit laissé pour compte et que les fruits du développement se traduisent par une amélioration concrète des conditions de vie de la population, a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a demandé aux ministères, secteurs et localités de traduire rapidement ce mouvement d’émulation en programmes et plans d’action concrets, adaptés aux réalités du terrain, afin que l’émulation devienne non seulement un mouvement, mais aussi un véritable moteur d’action.

Se déclarant confiant dans la mobilisation de l’ensemble du système politique, de la population et de la communauté des entreprises, il a estimé que ce mouvement créerait un nouvel élan, stimulerait l’innovation et l’esprit d’initiative, et contribuerait à bâtir un Vietnam toujours plus prospère, moderne et heureux.

À cette occasion, des représentants des ministères, des localités ainsi que des entreprises publiques et privées ont exprimé leur soutien au programme d’action du gouvernement et leur engagement à contribuer à la réalisation de l’objectif d’une croissance à deux chiffres.

Le Premier ministre et les dirigeants présents ont officiellement lancé le mouvement d’émulation « Détermination à atteindre avec succès l’objectif d’une croissance durable à deux chiffres pour la période 2026-2030 ». -VNA

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