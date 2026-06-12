Économie

Green SM fait son entrée sur le marché indien de la mobilité verte

Les atouts de Green SM – une flotte dédiée, des chauffeurs professionnels et des véhicules électriques haut de gamme – pourraient permettre à l’entreprise de se démarquer et de séduire une clientèle à la recherche de services de meilleure qualité.

Lại Thùy Giang
Rohit Khurana, spécialiste automobile du site Car Blog India. Photo: VNA
Rohit Khurana, spécialiste automobile du site Car Blog India. Photo: VNA

New Delhi (VNA) – Le lancement, le 5 juin, du service de taxi 100 % électrique de l’entreprise vietnamienne Green SM en Inde pourrait marquer un tournant sur le marché du pays le plus peuplé du monde, où la demande en solutions de mobilité verte connaît une croissance rapide, estiment des experts indiens.

Pour Rohit Khurana, spécialiste automobile du site Car Blog India, l’arrivée de Green SM intervient à un moment opportun, alors que les grandes villes indiennes sont confrontées à une grave pollution atmosphérique. Selon lui, ce service offre une nouvelle solution de mobilité respectueuse de l’environnement et s’inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable poursuivis par le gouvernement indien.

De son côté, Pankaj Mishra, responsable de la croissance et de la stratégie chez Cashfree Payments, estime que cette implantation contribuera au développement de l’écosystème de la mobilité électrique en Inde et aux efforts de réduction de la pollution urbaine.

Les experts soulignent toutefois plusieurs défis sur le marché indien, notamment l’insuffisance des infrastructures de recharge, la forte concurrence des plateformes de VTC déjà bien établies, telles qu’Uber, Ola et Rapido, ainsi qu’un marché particulièrement sensible aux prix.

Ils estiment néanmoins que les atouts de Green SM – une flotte dédiée, des chauffeurs professionnels et des véhicules électriques haut de gamme – pourraient permettre à l’entreprise de se démarquer et de séduire une clientèle à la recherche de services de meilleure qualité.

Selon Rohit Khurana, les consommateurs indiens adoptent de plus en plus les véhicules électriques pour leurs déplacements urbains en raison de leur confort et de leurs faibles coûts d’exploitation. Avec une autonomie d’environ 400 km par charge, les véhicules de Green SM sont également adaptés à de nombreux trajets interurbains.

Enfin, Pankaj Mishra se montre optimiste quant aux perspectives de développement à long terme de l’entreprise, mettant en avant le potentiel d’un marché porté par une population de plus de 1,4 milliard d’habitants, une urbanisation rapide et l’essor de la classe moyenne.

Partenaire de paiement électronique de Green SM en Inde, Cashfree Payments affirme croire au potentiel de croissance de l’entreprise vietnamienne et accompagner son développement sur le marché indien. -VNA

Lại Thùy Giang
#CPTPP #NQ 59 #Green SM #marché indien Inde
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Transition verte, économie circulaire

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

L’économie vietnamienne continue de faire preuve de résilience face à la pression sur les prix et aux incertitudes de l’environnement international. Photo: VNA

UOB salue la résilience de l’économie vietnamienne

Dans son rapport sur les perspectives économiques du troisième trimestre 2026, la banque UOB estime que l’économie vietnamienne demeure résiliente face aux incertitudes extérieures, tout en mettant en garde contre les risques liés à l’inflation et aux coûts énergétiques.

La province septentrionale de Bac Ninh a enregistré plus de 2.623 milliards de dôngs (environ 99,5 millions de dollars) de revenus tirés du litchi dès le début de la campagne de récolte 2026. Photo: VNA

Bac Ninh engrange plus de 2.623 milliards de dôngs grâce au litchi

Selon les autorités provinciales, les litchis se vendent actuellement à des niveaux historiquement élevés. Les variétés précoces sont commercialisées entre 35.000 et 70.000 dôngs le kilogramme, tandis que les litchis de pleine saison se négocient entre 55.000 et 90.000 dôngs/kg.

L’ambassadeur du Vietnam Tran Quoc Khanh et les directeurs de l’Université de Skikda. Photo: VNA

Le Vietnam et l’Algérie renforcent leur coopération dans le commerce agricole

e Vietnam et l’Algérie entendent donner un nouvel élan à leur coopération économique et commerciale. Lors d’une visite de travail à Skikda, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, a souligné les importantes perspectives de partenariat entre les deux pays, notamment dans l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, les énergies renouvelables et la formation.

Le café vert figure parmi les principaux produits d’exportation de la province de Lam Dong. Photo d'illustration : VNA

Lam Dong accélère la montée en gamme de sa filière café

Afin de répondre aux exigences croissantes des marchés, le secteur agricole provincial accélère le renouvellement des plantations et mise davantage sur le café de spécialité. L’objectif est également de généraliser les normes internationales telles que VietGAP, GlobalGAP, 4C ou Organic.

S'exprimant lors de l'ouverture du forum, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a affirmé que cette initiative contribuait au renforcement de la connectivité entre les entreprises et à la promotion de la coopération économique bilatérale. Photo : VNA

Le Vietnam et la Suisse explorent de nouvelles opportunités de partenariat économique

Le forum économique placé sous le thème « Construire des économies intelligentes, durables et connectées », qui a eu lieu sous format hybride le 10 juin a rassemblé plus de 150 délégués, dont des décideurs politiques, des représentants d’entreprises, des institutions de recherche et des établissements de formation du Vietnam et de la Suisse.

La réunion du Comité directeur du premier volet du Programme de renforcement de la gouvernance économique du Vietnam (EEGP).Photo : mof.gov.vn.

Vietnam -UE : coopération dans la gouvernance économique et la promotion de la réforme des finances publiques

Le Vietnam et l’Union européenne renforcent leur coopération en matière de gouvernance économique et de gestion des finances publiques. Grâce au Programme de renforcement de la gouvernance économique (EEGP), les deux parties soutiennent des réformes structurelles visant à moderniser la politique budgétaire, fiscale et la gestion de la dette publique, tout en favorisant une croissance durable et inclusive.

Les bananes vietnamiennes sont vendues environ 200 yens le paquet de quatre (environ 34 000 VND) au supermarché Aeon. (Photo : VNA)

Les produits vietnamiens à l'honneur dans plus de 400 magasins AEON au Japon

La Semaine des produits vietnamiens 2026 se déroule du 11 au 14 juin dans plus de 400 points de vente du groupe AEON au Japon et sur plusieurs marchés asiatiques, offrant une vitrine privilégiée aux entreprises vietnamiennes pour promouvoir leurs produits et renforcer leur présence à l'international.

Le futur emplacement de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, dans le village de Vinh Truong, commune de Phuoc Dinh. Photo : VNA

Des projets nucléaires vont transformer les communautés côtières de Khanh Hoa

La province de Khanh Hoa prévoit de livrer les sites entièrement déblayés aux investisseurs d’ici le 30 juin 2026. Pour Ninh Thuân 1, le site de la centrale et la zone de relogement devraient être achevés d’ici cette date. Concernant Ninh Thuân 2, le site de la centrale devrait être opérationnel le 15 juin, et la zone de relogement le 30 juin.

Des entreprises de voyage vietnamiennes et malaisiennes signent un accord de coopération lors de la conférence. Photo : VNA

Khanh Hoa accélère la coopération en matière d’investissement et de tourisme avec la Malaisie

À Kuala Lumpur, la province de Khanh Hoa a organisé une conférence de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme afin de mettre en valeur ses atouts et de renforcer ses partenariats avec la Malaisie. L’événement a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de l’investissement, de l’économie maritime, du tourisme et du marché halal.

Dans le financement des projets d’infrastructures, le crédit bancaire continue de jouer un rôle essentiel, notamment pour les projets de grande envergure. Photo: VNA

Infrastructures et transition verte : le défi du financement durable au Vietnam

Selon plusieurs experts, les besoins croissants en capitaux pour le développement des infrastructures et la transition verte imposent au pays de diversifier ses sources de financement, d’améliorer la structuration du financement des projets et de renforcer un cadre politique attractif pour les investisseurs nationaux et étrangers.