Green SM fait son entrée sur le marché indien de la mobilité verte

New Delhi (VNA) – Le lancement, le 5 juin, du service de taxi 100 % électrique de l’entreprise vietnamienne Green SM en Inde pourrait marquer un tournant sur le marché du pays le plus peuplé du monde, où la demande en solutions de mobilité verte connaît une croissance rapide, estiment des experts indiens.



Pour Rohit Khurana, spécialiste automobile du site Car Blog India, l’arrivée de Green SM intervient à un moment opportun, alors que les grandes villes indiennes sont confrontées à une grave pollution atmosphérique. Selon lui, ce service offre une nouvelle solution de mobilité respectueuse de l’environnement et s’inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable poursuivis par le gouvernement indien.



De son côté, Pankaj Mishra, responsable de la croissance et de la stratégie chez Cashfree Payments, estime que cette implantation contribuera au développement de l’écosystème de la mobilité électrique en Inde et aux efforts de réduction de la pollution urbaine.



Les experts soulignent toutefois plusieurs défis sur le marché indien, notamment l’insuffisance des infrastructures de recharge, la forte concurrence des plateformes de VTC déjà bien établies, telles qu’Uber, Ola et Rapido, ainsi qu’un marché particulièrement sensible aux prix.



Ils estiment néanmoins que les atouts de Green SM – une flotte dédiée, des chauffeurs professionnels et des véhicules électriques haut de gamme – pourraient permettre à l’entreprise de se démarquer et de séduire une clientèle à la recherche de services de meilleure qualité.



Selon Rohit Khurana, les consommateurs indiens adoptent de plus en plus les véhicules électriques pour leurs déplacements urbains en raison de leur confort et de leurs faibles coûts d’exploitation. Avec une autonomie d’environ 400 km par charge, les véhicules de Green SM sont également adaptés à de nombreux trajets interurbains.



Enfin, Pankaj Mishra se montre optimiste quant aux perspectives de développement à long terme de l’entreprise, mettant en avant le potentiel d’un marché porté par une population de plus de 1,4 milliard d’habitants, une urbanisation rapide et l’essor de la classe moyenne.



Partenaire de paiement électronique de Green SM en Inde, Cashfree Payments affirme croire au potentiel de croissance de l’entreprise vietnamienne et accompagner son développement sur le marché indien. -VNA

Lại Thùy Giang