Société

Le Vietnam reçoit une aide humanitaire biélorusse pour les sinistrés de Quang Tri

Ce lot d’aide, destiné aux habitants de la province de Quang Tri touchés par les catastrophes naturelles, comprend des produits alimentaires essentiels tels que du lait condensé sucré et du sucre blanc, ainsi que des ensembles de draps, de couvertures et d’oreillers, pour un poids total supérieur à 27 tonnes.

Réception d’un lot d’aide humanitaire offert par le gouvernement biélorusse au port de Tien Sa à Da Nang. Photo: VNA
Réception d’un lot d’aide humanitaire offert par le gouvernement biélorusse au port de Tien Sa à Da Nang. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - L’Autorité de gestion des digues et de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles, relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en collaboration avec le Comité populaire de la province de Quang Tri, a organisé le 11 juin au port de Tien Sa la réception d’un lot d’aide humanitaire offert par le gouvernement biélorusse.

Ce lot d’aide, destiné aux habitants de la province de Quang Tri touchés par les catastrophes naturelles, comprend des produits alimentaires essentiels tels que du lait condensé sucré et du sucre blanc, ainsi que des ensembles de draps, de couvertures et d’oreillers, pour un poids total supérieur à 27 tonnes.

Après les formalités nécessaires, ces marchandises ont été acheminées vers Quang Tri pour être distribuées aux familles sinistrées.Le don a été approuvé par le Conseil des ministres de la Biélorussie en mars 2026. Le ministère biélorusse des Situations d’urgence a assuré le transport maritime vers le Vietnam.

Côté vietnamien, l’Autorité de gestion des digues et de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles agit en tant que point de contact pour coordonner la réception et la distribution avec les autorités locales.Lors de la cérémonie de remise, l’ambassadeur adjoint de la Biélorussie au Vietnam, Oleg Shloma, a déclaré que son pays reste prêt à soutenir le peuple frère du Vietnam dans les moments difficiles.

Il a exprimé l’espoir que ce don apportera un soutien concret aux familles concernées et contribuera à approfondir le partenariat stratégique établi en mai 2025 entre les deux pays, ainsi qu’à renforcer l’amitié et les échanges entre les deux peuples.

En recevant cette aide, le vice-président du Comité populaire de la province de Quang Tri, Le Van Bao, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement et le peuple biélorusses.

Il a souligné que ce don contribuera à aider les ménages sinistrés à stabiliser leur vie et à mieux se préparer à la saison des pluies et des tempêtes de 2026. La province de Quang Tri mobilisera ses services pour distribuer rapidement ces biens aux bénéficiaires, a-t-il ajouté. -VNA

#Biélorussie #Quang Tri #aide humanitaire
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