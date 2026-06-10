Société

Neutralisation de deux bombes de forte puissance à Quang Tri

Deux bombes de 227 kg chacune, découvertes dans des zones fréquentées de la province de Quang Tri, ont été neutralisées en toute sécurité par le Groupe consultatif sur les mines (MAG), illustrant une nouvelle fois l’importance des signalements de la population dans la réduction des risques liés aux engins explosifs hérités de la guerre.

La bombe découverte dans la rivière Son à Bo Trach. Photo : VNA
La bombe découverte dans la rivière Son à Bo Trach. Photo : VNA

Quang Tri (VNA) - Le matin du 10 juin, un représentant du Groupe consultatif sur les mines (MAG-Mines Advisory Group) a annoncé procéder avec succès à la neutralisation de deux bombes de forte puissance, pesant chacune 227 kg, découvertes dans la rivière Son, dans la commune de Phong Nha, et l’autre dans une carrière de terre située dans la commune de Bo Trach.

La première bombe a été repérée au fond de la rivière Son, à environ 150 mètres de l’embarcadère touristique de Phong Nha. Elle a été découverte par une famille exploitant un établissement d’hébergement touristique (homestay) dans la région.

La seconde bombe a été mise au jour par un conducteur de pelle mécanique au cours de travaux d’excavation. Selon les autorités, son rayon létal était estimé à environ un kilomètre.

D’après un représentant du MAG, depuis le début de l’année 2025, le groupe a détruit 2 155 engins explosifs signalés par la population, dont 12 bombes de grande taille. Ces résultats témoignent du rôle essentiel des habitants dans la détection et le signalement rapide des objets dangereux, contribuant ainsi à réduire les risques liés aux munitions non explosées encore présentes après la guerre. -VNA

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