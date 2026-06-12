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Le sud-coréen Dot veut faciliter l’accès des malvoyants à l’éducation au Vietnam

L’entreprise sud-coréenne Dot, spécialisée dans les technologies tactiles destinées aux personnes malvoyantes, renforce sa coopération avec des partenaires vietnamiens afin de déployer des solutions éducatives basées sur l’intelligence artificielle

Le sud-coréen Dot veut faciliter l’accès des malvoyants à l’éducation au Vietnam

Séoul (VNA) – En marge du Smart Tech Show 2026 et du Korea Metaverse Festival (KMF 2026), organisés à Séoul, l’entreprise sud-coréenne Dot Inc., spécialisée dans les technologies d’affichage tactile destinées aux personnes malvoyantes, a annoncé qu’elle renforçait sa coopération en vue d’introduire au Vietnam des solutions éducatives basées sur l’intelligence artificielle (IA).

S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le 11 juin, des dirigeants et ingénieurs de Dot ont indiqué collaborer avec Google et un partenaire vietnamien spécialisé dans l’IA appliquée à l’éducation afin d’étudier les possibilités de déploiement de ces technologies dans les établissements scolaires, avec pour objectif d’élargir l’accès à une éducation inclusive pour les enfants malvoyants.

Selon l’entreprise, l’apprentissage des élèves malvoyants repose depuis longtemps principalement sur les ouvrages en braille et les explications directes des enseignants. Grâce aux progrès de l’IA, des contenus tels que les graphiques, cartes ou équations mathématiques peuvent désormais être automatiquement convertis en formats tactiles, permettant un apprentissage plus intuitif et plus efficace.

Dot considère le Vietnam comme l’un des marchés prioritaires de sa stratégie d’expansion internationale.

Lors du salon, l’entreprise a présenté Monarch, un dispositif d’affichage tactile multilignes développé avec des partenaires internationaux et déjà déployé dans plus de 1.000 salles de classe aux États-Unis.

Cet équipement permet de convertir des contenus numériques en informations tactiles, facilitant l’apprentissage, l’enseignement à distance et l’accès à des documents sous différents formats.

Fondée en 2015, Dot fournit aujourd’hui ses technologies d’assistance dans plus de 40 pays.

Récemment, son produit Dot Pad X a remporté le prix d’or des Edison Awards 2026 dans la catégorie consacré aux impacts culturel et éducatif grâce à sa capacité à transformer les informations visuelles en formats tactiles, ouvrant davantage l’accès aux disciplines STEM pour les personnes malvoyantes.

Selon Dot, les technologies d’assistance de demain ne se limiteront pas à améliorer l’accès à l’information, mais deviendront également une composante de l’infrastructure numérique, contribuant à promouvoir une éducation inclusive et à améliorer la qualité de vie des groupes vulnérables. -VNA

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