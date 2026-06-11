Identification des martyrs : vaste campagne de prélèvements ADN à Tay Ninh

Tay Ninh (VNA) – Dans le cadre de la « Campagne des 500 jours et nuits pour la recherche, le rapatriement et l’identification des restes de martyrs », la province de Tay Ninh a lancé, le 10 juin dans les communes de Ben Luc et de Duong Minh Chau, une campagne de prélèvement et de remise d’échantillons provenant de tombes de martyrs non identifiées dans les cimetières locaux en vue d’analyses ADN.



Cette mission revêt une importance particulière. Elle contribue à rendre hommage aux héros tombés pour la Patrie et à répondre aux attentes des familles de martyrs à travers le pays.



Le cimetière des martyrs de Ben Luc compte actuellement 1.779 tombes, dont 665 restent non identifiées et nécessitent des prélèvements pour des analyses ADN. Celui de Duong Minh Chau abrite 406 tombes de martyrs, dont 394 n’ont toujours pas pu être identifiées. Ces deux localités figurent parmi celles où le nombre d’échantillons à collecter est le plus important de la province.



Afin de garantir le respect des procédures, les autorités locales ont appliqué rigoureusement les plans et les directives du Comité national de pilotage, de la Région militaire 7 et de la province de Tay Ninh concernant les prélèvements sur les tombes non identifiées. Les équipements techniques, les outils d’excavation ainsi que les dispositifs de conservation et de gestion des échantillons biologiques ont également été préparés.



Selon le plan établi, la commune de Ben Luc s’efforce d’achever les prélèvements sur l’ensemble des 665 tombes non identifiées avant le 30 novembre 2026.



Au cimetière des martyrs de Duong Minh Chau, les travaux de prélèvement d’échantillons doivent se poursuivre jusqu’au 27 juillet 2026.



L’application de la technologie ADN dans l’identification des restes de martyrs contribue à la mise en œuvre efficace de la « Campagne des 500 jours et nuits ». Elle devrait également permettre à de nombreuses familles de retrouver l’identité de leurs proches après des décennies d’attente. -VNA