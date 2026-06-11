Société

Vietnam-Laos : renforcement de la coordination pour la gestion et la protection de la frontière commune

Les autorités frontalières des provinces de Quang Tri (Vietnam) et de Khammouane (Laos) ont mené une patrouille bilatérale le long d’un tronçon de leur frontière commune afin de renforcer la coopération en matière de gestion et de protection des frontières, de préserver la stabilité dans les zones frontalières et de consolider les relations d’amitié entre les deux localités.

Cette activité vise à renforcer la coordination dans la gestion et la protection de la ligne frontalière et des bornes de démarcation, à préserver la sécurité politique ainsi que l’ordre et la sûreté publics dans les zones frontalières, tout en favorisant les relations d’amitié entre les deux localités. Photo : VNA.
Cette activité vise à renforcer la coordination dans la gestion et la protection de la ligne frontalière et des bornes de démarcation, à préserver la sécurité politique ainsi que l’ordre et la sûreté publics dans les zones frontalières, tout en favorisant les relations d’amitié entre les deux localités. Photo : VNA.

Quang Tri (VNA) - Le Commandement des gardes-frontières de la province de Quang Tri et le Commandement militaire de la province lao de Khammouane ont organisé une patrouille bilatérale et une inspection du tronçon frontalier compris entre les bornes 527 et 529, dans la zone de la commune de Dân Hóa, province de Quang Tri.

Cette activité visait à renforcer la coordination entre les deux parties dans la gestion et la protection de la ligne frontalière et des bornes de démarcation, à maintenir la sécurité politique ainsi que l’ordre social dans les zones frontalières, tout en contribuant au développement des relations d’amitié et de coopération entre les deux provinces.

Au cours de la patrouille, les forces des deux parties ont procédé à une vérification de l’état de la frontière et du système de bornes entre les repères 527 et 529. Les inspections ont confirmé que les bornes frontalières demeuraient intactes, sans signe de déplacement ni de détérioration. La situation sécuritaire et l’ordre public le long de la frontière sont restés globalement stables, tandis que les populations locales respectent les réglementations relatives à la gestion et à la protection des frontières.

À l’issue de l’inspection, les deux délégations ont tenu une réunion d’évaluation au cours de laquelle les participants ont salué la coopération étroite maintenue ces dernières années entre les forces compétentes des deux provinces. Cette coordination a notamment permis des échanges réguliers d’informations et un traitement rapide des questions émergentes, contribuant ainsi à la stabilité de la zone frontalière.

Le vice-président permanent du Comité populaire de la province de Quang Tri, Hoang Nam, et le vice-président du Comité administratif de la province de Khammouane, Det Sakda Manikham, ont hautement apprécié l’efficacité de la coopération entre les gardes-frontières de Quang Tri et les forces militaires de Khammouane dans la gestion et la protection de la frontière commune.

Les deux responsables ont appelé les forces concernées à poursuivre le renforcement de leur coopération, à maintenir les patrouilles bilatérales régulières, à intensifier les échanges d’informations et à coordonner efficacement le règlement des questions susceptibles de survenir. Ils ont également souligné l’importance de la protection des deux sites naturels inscrits au patrimoine mondial, Phong Nha-Ke Bang et Hin Nam Nô.

À cette occasion, le Commandement des gardes-frontières de Quang Tri et le Commandement militaire de Khammouane ont signé un procès-verbal conjoint sur l’état de la frontière, des bornes frontalières et les résultats de la patrouille bilatérale.

Les deux parties se sont engagées à appliquer rigoureusement les instruments juridiques relatifs à la frontière, à maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux, à renforcer la coopération dans la lutte contre la criminalité, les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que la sensibilisation des populations frontalières au respect des réglementations en vigueur concernant les frontières et les postes-frontières.

Le Commandement des gardes-frontières de Quang Tri a également remis au Commandement militaire de Khammouane 1.000 litres de carburant diesel ainsi que plusieurs équipements et présents destinés à soutenir les activités conjointes de protection de la frontière. -VNA

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