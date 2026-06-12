UOB salue la résilience de l’économie vietnamienne

Hanoï (VNA) - Malgré un léger ralentissement de sa croissance, l’économie vietnamienne continue de faire preuve de résilience face à la pression sur les prix et aux incertitudes de l’environnement international, selon le rapport sur les perspectives économiques du troisième trimestre 2026 publié le 12 juin par l’équipe de recherche économique et de marché de la banque UOB.



L’activité manufacturière a nettement rebondi en mai, avec un Indice des Directeurs d'Achat (PMI) atteignant 52,8 points. Toutefois, l’inflation est demeurée une préoccupation majeure, l’indice des prix à la consommation (IPC) ayant progressé de 5,6 % en mai, son plus haut niveau depuis six ans, tandis que la croissance de la production industrielle a ralenti à 9 % par rapport à la même période de l’an dernier.



Sur le front commercial, le pays fait face à des défis importants. Le déficit commercial a atteint 12,7 milliards de dollars sur les cinq premiers mois de l’année, un niveau inédit depuis près de trente ans, sous l’effet de la hausse des importations d’équipements et de machines destinés aux grands projets d’infrastructures, ainsi que de l’augmentation des coûts énergétiques.



Les analystes de l’UOB estiment que si le prix du pétrole se maintient autour de 100 dollars le baril, la facture énergétique du Vietnam pourrait augmenter de 5,2 milliards de dollars en 2026, soit une hausse de 40 %.



À moyen terme, le Vietnam maintient toutefois des objectifs ambitieux, avec une croissance moyenne du PIB d’au moins 10 % par an sur la période 2026-2030, afin de rejoindre le groupe des 30 plus grandes économies mondiales et de porter le revenu par habitant à 8.500 dollars.



L’activité manufacturière a nettement rebondi en mai, avec un Indice des Directeurs d'Achat (PMI) atteignant 52,8 points. Photo: VNA

Dans ce contexte, plusieurs institutions internationales restent prudentes. La Banque mondiale prévoit une croissance de 6,8 % en 2026, et l’UOB maintient sa prévision à 7 %. L’inflation est devenue l’une des principales préoccupations de la Banque d’État du Vietnam. Sur les cinq premiers mois de l’année, elle s’est établie à 4,3 %, proche de l’objectif de 4,5 %, et pourrait atteindre 5,5 % sur l’ensemble de l’année.

Dans ce contexte, la Banque d’État devrait maintenir sa politique monétaire actuelle tout en encourageant les banques à réduire les taux de prêt afin de soutenir les entreprises et les ménages.



Parallèlement, des mesures fiscales sont mises en œuvre pour alléger les coûts, notamment la prolongation jusqu’à fin juin du taux d’imposition de 0 % sur les carburants et certains produits pétroliers.



Concernant le taux de change, l’UOB estime que le dong vietnamien s’est stabilisé ces dernières semaines après les fortes fluctuations observées en début d’année. À court terme, la monnaie nationale pourrait toutefois rester sous pression en raison des incertitudes géopolitiques. À moyen terme, ses perspectives demeurent favorables grâce à une croissance solide, à des flux durables d’investissements étrangers et à une politique économique stable.



Par ailleurs, l’éventuel reclassement du Vietnam au rang de marché émergent en septembre 2026 pourrait renforcer son attractivité auprès des investisseurs internationaux.



Dans ce contexte, l’UOB maintient son scénario d’une dépréciation progressive et maîtrisée du dong vietnamien, avec un taux de change USD/VND autour de 26.500 au troisième trimestre 2026, avant une stabilisation graduelle à l’horizon 2027. -VNA