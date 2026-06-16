Le commerce extérieur dépasse 445 milliards de dollars en cinq mois

Hanoï (VNA) – Au cours des cinq premiers mois de 2026, le commerce extérieur du Vietnam a enregistré une forte croissance, avec une hausse de près de 90 milliards de dollars par rapport à la même période de l’an dernier.

Malgré cette dynamique, un écart persiste entre les entreprises nationales et le secteur des investissements directs étrangers (IDE), qui demeure le principal moteur des échanges commerciaux.

En mai, les échanges commerciaux du pays ont dépassé pour la première fois les 99 milliards de dollars sur un seul mois. Sur les cinq premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires total à l’import-export a ainsi atteint plus de 445 milliards de dollars, en hausse de 25 % sur un an.

De janvier à mai, les exportations se sont élevées à 215,66 milliards de dollars, en progression de 19,5 %, tandis que les importations ont augmenté de 30,8 % pour s’établir à 229,46 milliards de dollars. La balance commerciale a ainsi enregistré un déficit de près de 14 milliards de dollars, contre un excédent de 5 milliards un an plus tôt.

Le secteur des IDE a représenté près de 80 % de la valeur totale des exportations, avec une hausse de 24,7 %, alors que les exportations du secteur national n’ont progressé que de 2,5 %.

Les groupes de produits liés à l’électronique, à l’informatique et aux composants, ainsi qu’aux machines et équipements, ont enregistré des hausses respectives de 46 % et de 22 %.

À l’inverse, les secteurs traditionnels tels que le textile-habillement, les chaussures et le bois ont connu une croissance plus modeste, affectés par la lente reprise de la demande mondiale et la hausse des coûts de transport et d’assurance.

Le secteur agricole et aquacole a toutefois maintenu une dynamique positive grâce à une meilleure conformité aux normes internationales. Les exportations de produits aquacoles vers la Chine et Hong Kong (Chine) ont notamment progressé de 40,5 % en cinq mois.

Cette croissance des exportations s’explique notamment par l’exploitation efficace des accords de libre-échange, dont l’EVFTA, le CPTPP et le RCEP, ainsi que par le renforcement de la présence vietnamienne sur les marchés clés. Les États-Unis restent le premier débouché du Vietnam avec 69,6 milliards de dollars d’importations, devant la Chine, l’Union européenne, l’ASEAN, la République de Corée et le Japon, qui ont tous enregistré une croissance à deux chiffres.

Les perspectives pour le second semestre demeurent toutefois marquées par des incertitudes liées aux tensions géopolitiques et à la montée du protectionnisme commercial, ainsi que des exigences en matière de durabilité et de traçabilité.

L’un des dossiers importants concerne les négociations en cours avec les États-Unis sur les droits de douane réciproques. Alors que certains concurrents du Vietnam, comme l’Indonésie et le Bangladesh, ont déjà réalisé des avancées dans ce domaine, Hanoï s’efforce de parvenir à un accord avant le 24 juillet 2026 afin de préserver sa compétitivité sur le marché américain.

Pour l’ensemble de l’année 2026, les exportations vietnamiennes devraient progresser de 15 % à 16 %. Selon les experts, le déficit commercial enregistré au cours des cinq premiers mois ne suscite pas d’inquiétude particulière, car il s’explique en grande partie par l’augmentation des importations de biens d’équipement et de matières premières destinés à soutenir la production au cours des prochains mois. -VNA

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