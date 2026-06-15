Vietnam et la BAD s'associent pour promouvoir des projets stratégiques à fort impact économique



Hanoï, 15 juin (VNA) – Saluant les prêts non souverains accordés par la Banque asiatique de développement (BAD) au secteur privé vietnamien, le vice-ministre des Finances, Tran Quoc Phuong, a affirmé que son ministère poursuivrait sa collaboration étroite avec l'institution afin de faciliter ces financements dans le respect du cadre juridique national, contribuant ainsi à renforcer l'efficacité des prêts directs accordés aux entreprises privées sans garantie de l'État.



Lors d'une réunion tenue le 15 juin avec Kim Dongil, directeur exécutif de la BAD représentant la République de Corée, la Papouasie–Nouvelle-Guinée, le Sri Lanka, Taipei chinois, l'Ouzbékistan, le Vanuatu et le Vietnam, Tran Quoc Phuong a souligné que la promotion des prêts non souverains s'inscrivait dans les efforts du pays visant à mobiliser davantage de ressources pour mettre en œuvre la résolution du Bureau politique sur le développement du secteur privé.



À cette occasion, il a réaffirmé que le partenariat entre le Vietnam et la BAD n'avait cessé de se renforcer au fil des années, constituant une base solide pour approfondir davantage la coopération bilatérale dans les années à venir.



Il a également estimé que la prochaine visite du président de la BAD au Vietnam offrirait une occasion précieuse aux deux parties de renforcer leur compréhension mutuelle et de poser les jalons d'une coopération encore plus efficace à l'avenir.



De son côté, Kim Dongil a salué les performances économiques remarquables enregistrées par le Vietnam ces dernières années. Il a indiqué que la BAD avait accru son soutien financier au pays et proposé plusieurs mesures destinées à simplifier les procédures internes et à accélérer la mise en œuvre des projets financés par l'institution.



Selon lui, lors d'une récente rencontre entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, et le président de la BAD, les deux parties ont réaffirmé les objectifs de développement du pays ainsi que sa vision stratégique pour l'avenir. Elles ont également exprimé leur volonté commune de porter leur partenariat à un niveau supérieur.



Les deux parties ont examiné plusieurs orientations destinées à renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment les programmes d'appui budgétaire, les grands projets d'infrastructures ainsi que les initiatives visant à étendre le réseau électrique de l'ASEAN.



La Banque asiatique de développement a recensé 27 projets au Vietnam pour la période allant jusqu'en 2029, représentant un financement prévisionnel d'environ 4,6 milliards de dollars. Ces projets concernent plusieurs secteurs prioritaires, dont les infrastructures, l'énergie, le développement urbain, l'agriculture et la gouvernance du secteur public.



Le Vietnam et la BAD sont également convenus d'éviter une dispersion excessive des ressources et de privilégier les projets de grande envergure susceptibles de générer des retombées économiques significatives et de soutenir durablement la croissance.



Selon Tran Quoc Phuong, les besoins en capitaux pour le développement demeureront considérables au cours des prochaines années. Le Vietnam entend accorder la priorité aux principaux moteurs de croissance, en particulier aux secteurs et aux projets présentant une forte capacité d'absorption des investissements.



Kim Dongil a affirmé que la BAD poursuivrait ses opérations de prêt jusqu'en 2030 et demeurait prête à accompagner le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement.



Se déclarant confiant quant aux perspectives de coopération, il a estimé que les orientations convenues permettraient au Vietnam et à la BAD de resserrer davantage leurs liens et de consolider leur partenariat dans les années à venir. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà