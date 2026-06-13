Économie

Le Vietnam encourage Idemitsu Kosan à élargir ses investissements énergétiques

Lors d’une rencontre avec un dirigeant d’Idemitsu Kosan, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a salué les investissements du groupe japonais au Vietnam, notamment dans le complexe de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son.

Panorama de la séance de travail. Photo : ministère des Affaires étrangères du Vietnam
Panorama de la séance de travail. Photo : ministère des Affaires étrangères du Vietnam

Hanoï (VNA) – Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a reçu le 12 juin à Hanoï Atsuhiko Hirano, directeur représentatif et vice-président de la société japonaise Idemitsu Kosan.

Saluant cette visite, qui intervient dans le contexte du développement dynamique du Partenariat stratégique global Vietnam-Japon, Nguyen Minh Vu a apprécié les investissements d’Idemitsu Kosan au Vietnam, notamment sa participation au projet de complexe de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son (NSRP). Il a invité l’entreprise à élargir ses activités dans le pays, en particulier dans le domaine des énergies vertes, à travers des projets de production de granulés énergétiques.

Évoquant les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et dans le détroit d’Ormuz ainsi que leurs répercussions sur les marchés mondiaux de l’énergie, Atsuhiko Hirano a souligné l’importance de renforcer la coopération énergétique face aux défis liés à l’approvisionnement en pétrole brut. Il a affirmé que son groupe continuerait à œuvrer pour garantir l’approvisionnement en pétrole brut du complexe de raffinage de Nghi Son et à élargir ses investissements dans le secteur énergétique vietnamien, notamment dans les énergies vertes et les produits pétroliers raffinés.

Se félicitant des résultats positifs du complexe de Nghi Son, qui fonctionne désormais à pleine capacité et a enregistré des bénéfices au premier trimestre 2026, le dirigeant japonais a exprimé sa gratitude pour le soutien du gouvernement vietnamien et du ministère des Affaires étrangères. Il a réaffirmé sa volonté d’assurer une exploitation efficace et rentable du projet.

Soulignant que le complexe de Nghi Son constitue un projet majeur de la coopération économique Vietnam-Japon et un élément important de la sécurité énergétique nationale, Nguyen Minh Vu a rappelé l’engagement du gouvernement japonais à soutenir l’approvisionnement en pétrole brut dans le cadre de l’initiative « Power Asia ». Il a exhorté Idemitsu Kosan à poursuivre sa coopération étroite avec ses partenaires afin de garantir la stabilité des opérations, d’optimiser la gestion financière, de maîtriser les coûts et de développer davantage la chaîne de valeur du projet. - VNA

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