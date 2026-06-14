Économie

Investissements, réformes et infrastructures : nouveaux moteurs de croissance du Vietnam

La croissance du Vietnam reste intacte, mais les moteurs de cette expansion évoluent, l’investissement intérieur, le développement des infrastructures, la réforme institutionnelle et l’approfondissement du marché des capitaux devenant des facteurs de croissance de plus en plus importants, selon SSI Research.

L'un des principaux projets de transport à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
L'un des principaux projets de transport à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - La croissance du Vietnam reste solide, mais ses moteurs évoluent. Selon le Centre d’analyse et de conseil en investissement (SSI Research) de la Société par actions de valeurs mobilières SSI, l’investissement intérieur, le développement des infrastructures, la réforme institutionnelle et l’approfondissement du marché des capitaux deviennent des leviers de croissance de plus en plus importants.

Dans son rapport stratégique pour le second semestre 2026, SSI Research prévoit une croissance du PIB réel du Vietnam de 8,2% à 8,5% en glissement annuel au deuxième trimestre, avec un potentiel de hausse jusqu’à 9% si les données de juin s’avèrent plus favorables. Cette prévision marquerait une accélération par rapport à la croissance de 7,83% enregistrée au premier trimestre.

SSI Research indique que la croissance est de plus en plus tirée par des entrées soutenues d’investissements directs étrangers (IDE) et par un programme d’investissement public qui devrait s’accélérer au second semestre.

Une amélioration significative de la liquidité du système bancaire est peu probable dans les prochains mois, tandis que les taux d’intérêt devraient rester élevés pendant une période prolongée. Ces pressions étant principalement d’origine interne, même une éventuelle baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine plus tard cette année n’apporterait qu’un soulagement limité. Les tensions sur le marché des changes devraient toutefois s’atténuer par rapport aux niveaux de 2025.

SSI Research note également que les chiffres du PIB publiés pourraient sous-estimer les gains de productivité sous-jacents. L’accélération des procédures d’approbation des projets, l’amélioration de la gouvernance, le développement des services publics numériques et la baisse des coûts de transaction contribuent à renforcer la capacité de croissance structurelle du Vietnam et à améliorer son efficacité économique.

« Nous maintenons que la dynamique de croissance reste intacte, l’activité devant s’accélérer au second semestre 2026 pour atteindre notre projection annuelle d’environ 9%, ce qui implique une croissance au second semestre proche de 10 % à mesure que les IDE réalisés et les investissements publics atteignent leurs niveaux les plus élevés », indique le rapport.

Il souligne que des risques persistent, notamment un creusement du déficit commercial, d’éventuelles modifications de la politique commerciale américaine (article 301) et une inflation toujours proche des plafonds fixés. Cependant, la hausse des dépenses publiques d’infrastructure et la reprise de l’activité de promotion immobilière sont considérées comme faisant partie intégrante de la trajectoire de croissance de base, et non comme des éléments particulièrement positifs.

SSI Research indique que le creusement du déficit commercial ne doit pas nécessairement être interprété comme un signe de faiblesse, mais plutôt comme la preuve qu’une économie importe des biens d’équipement et des matières premières pour accroître sa capacité de production. – VNA

source
#investissements #réformes et infrastructures #nouveaux moteurs de croissance du Vietnam #SSI Research #PIB réel du Vietnam #investissements directs étrangers
Suivez VietnamPlus

Voir plus

La directrice du Secrétariat d’État suisse à l’économie, Hélène Budliger Artieda. Photo : VNA

La Suisse identifie le Vietnam comme partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est

Le Vietnam est un partenaire de plus en plus important pour la Suisse. Le volume des échanges commerciaux bilatéraux a triplé en l’espace de six années seulement, avant la pandémie de Covid-19. Durant la même période, les investissements directs suisses ont doublé, a indiqué la Stratégie Asie du Sud-Est 2023–2026.

Cérémonie d'ouverture de la Foire commerciale du Festival de Huê 2026. Photo: VNA

Ouverture de la Foire commerciale du Festival de Huê 2026

Organisée dans le cadre de la Semaine du Festival international des arts de Huê 2026, la manifestation réunit entreprises, coopératives et organisations de promotion commerciale venues de nombreuses localités du pays afin de renforcer les échanges économiques et de valoriser les produits vietnamiens.

Photo : VOV

VinFast produit sa millionième moto électrique

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast a annoncé le 12 juin avoir produit sa millionième moto électrique, franchissant ainsi une étape majeure dans le développement de la marque vietnamienne de mobilité électrique.

Cérémonie de signature d'onze accords de prêts japonais pour huit provinces du Nord. Photo: thoibaonganhang.vn

Onze accords de prêts japonais pour huit provinces du Nord

D’un montant total de 39,256 milliards de yens, ces accords permettront de financer des projets de développement rural et d’infrastructures résilientes aux catastrophes naturelles et au changement climatique dans les régions montagneuses et de moyenne montagne du Nord du Vietnam.

L’économie vietnamienne continue de faire preuve de résilience face à la pression sur les prix et aux incertitudes de l’environnement international. Photo: VNA

UOB salue la résilience de l’économie vietnamienne

Dans son rapport sur les perspectives économiques du troisième trimestre 2026, la banque UOB estime que l’économie vietnamienne demeure résiliente face aux incertitudes extérieures, tout en mettant en garde contre les risques liés à l’inflation et aux coûts énergétiques.

La province septentrionale de Bac Ninh a enregistré plus de 2.623 milliards de dôngs (environ 99,5 millions de dollars) de revenus tirés du litchi dès le début de la campagne de récolte 2026. Photo: VNA

Bac Ninh engrange plus de 2.623 milliards de dôngs grâce au litchi

Selon les autorités provinciales, les litchis se vendent actuellement à des niveaux historiquement élevés. Les variétés précoces sont commercialisées entre 35.000 et 70.000 dôngs le kilogramme, tandis que les litchis de pleine saison se négocient entre 55.000 et 90.000 dôngs/kg.

L’ambassadeur du Vietnam Tran Quoc Khanh et les directeurs de l’Université de Skikda. Photo: VNA

Le Vietnam et l’Algérie renforcent leur coopération dans le commerce agricole

e Vietnam et l’Algérie entendent donner un nouvel élan à leur coopération économique et commerciale. Lors d’une visite de travail à Skikda, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, a souligné les importantes perspectives de partenariat entre les deux pays, notamment dans l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, les énergies renouvelables et la formation.

Le café vert figure parmi les principaux produits d’exportation de la province de Lam Dong. Photo d'illustration : VNA

Lam Dong accélère la montée en gamme de sa filière café

Afin de répondre aux exigences croissantes des marchés, le secteur agricole provincial accélère le renouvellement des plantations et mise davantage sur le café de spécialité. L’objectif est également de généraliser les normes internationales telles que VietGAP, GlobalGAP, 4C ou Organic.