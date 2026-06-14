Investissements, réformes et infrastructures : nouveaux moteurs de croissance du Vietnam

Hanoi (VNA) - La croissance du Vietnam reste solide, mais ses moteurs évoluent. Selon le Centre d’analyse et de conseil en investissement (SSI Research) de la Société par actions de valeurs mobilières SSI, l’investissement intérieur, le développement des infrastructures, la réforme institutionnelle et l’approfondissement du marché des capitaux deviennent des leviers de croissance de plus en plus importants.



Dans son rapport stratégique pour le second semestre 2026, SSI Research prévoit une croissance du PIB réel du Vietnam de 8,2% à 8,5% en glissement annuel au deuxième trimestre, avec un potentiel de hausse jusqu’à 9% si les données de juin s’avèrent plus favorables. Cette prévision marquerait une accélération par rapport à la croissance de 7,83% enregistrée au premier trimestre.



SSI Research indique que la croissance est de plus en plus tirée par des entrées soutenues d’investissements directs étrangers (IDE) et par un programme d’investissement public qui devrait s’accélérer au second semestre.



Une amélioration significative de la liquidité du système bancaire est peu probable dans les prochains mois, tandis que les taux d’intérêt devraient rester élevés pendant une période prolongée. Ces pressions étant principalement d’origine interne, même une éventuelle baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine plus tard cette année n’apporterait qu’un soulagement limité. Les tensions sur le marché des changes devraient toutefois s’atténuer par rapport aux niveaux de 2025.



SSI Research note également que les chiffres du PIB publiés pourraient sous-estimer les gains de productivité sous-jacents. L’accélération des procédures d’approbation des projets, l’amélioration de la gouvernance, le développement des services publics numériques et la baisse des coûts de transaction contribuent à renforcer la capacité de croissance structurelle du Vietnam et à améliorer son efficacité économique.



« Nous maintenons que la dynamique de croissance reste intacte, l’activité devant s’accélérer au second semestre 2026 pour atteindre notre projection annuelle d’environ 9%, ce qui implique une croissance au second semestre proche de 10 % à mesure que les IDE réalisés et les investissements publics atteignent leurs niveaux les plus élevés », indique le rapport.



Il souligne que des risques persistent, notamment un creusement du déficit commercial, d’éventuelles modifications de la politique commerciale américaine (article 301) et une inflation toujours proche des plafonds fixés. Cependant, la hausse des dépenses publiques d’infrastructure et la reprise de l’activité de promotion immobilière sont considérées comme faisant partie intégrante de la trajectoire de croissance de base, et non comme des éléments particulièrement positifs.



SSI Research indique que le creusement du déficit commercial ne doit pas nécessairement être interprété comme un signe de faiblesse, mais plutôt comme la preuve qu’une économie importe des biens d’équipement et des matières premières pour accroître sa capacité de production. – VNA

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