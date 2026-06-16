Politique

Vietnam-Canada : vers une coopération accrue dans les médias et la lutte contre la désinformation

Lors d’une rencontre à Hanoï avec l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, le chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Parti, Trinh Van Quyêt, a exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines des médias, de la culture, des sciences, de l’éducation et de la lutte contre les fausses informations.

Le chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Parti, Trinh Van Quyet, a reçu dans l’après-midi du 16 juin à Hanoï l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel. Photo : VNA
Le chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Parti, Trinh Van Quyet, a reçu dans l’après-midi du 16 juin à Hanoï l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Parti, Trinh Van Quyet, a reçu dans l’après-midi du 16 juin à Hanoï l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel.

Il a souligné que le partenariat intégral entre le Vietnam et le Canada s’est continuellement consolidé et développé ces dernières années dans de nombreux domaines, en particulier à travers les échanges de haut niveau et les relations entre les peuples. Selon lui, cette dynamique constitue une base solide pour approfondir la coopération bilatérale dans les années à venir.

Il a exprimé l’espoir que, durant son mandat, l’ambassadeur Jim Nickel contribuera activement au renforcement des liens bilatéraux par des initiatives concrètes, notamment dans le cadre de la diplomatie de haut niveau et des échanges populaires. Il a également indiqué que le Vietnam souhaite intensifier sa coopération avec le Canada dans des secteurs tels que la culture, les médias, les sciences, les technologies, l’éducation et la formation.

Pour sa part, Jim Nickel s’est déclaré impressionné par les avancées réalisées par le Vietnam à la suite du 14e Congrès national du Parti et de la première session de la 16e Assemblée nationale. Il a estimé que ces évolutions créent des conditions favorables à la poursuite de la croissance des échanges commerciaux et au renforcement des liens entre les populations des deux pays.

Évoquant le nombre important d’élèves et d’étudiants vietnamiens poursuivant leurs études au Canada, le diplomate a souligné que les échanges humains constituent un moteur essentiel de la coopération bilatérale. Il a rappelé que les deux pays entretiennent déjà un dialogue approfondi sur des sujets tels que la sécurité énergétique, l’éducation et les sciences, domaines dans lesquels le Canada est prêt à partager son expertise.

À cette occasion, Jim Nickel a également exprimé le souhait de développer une coopération plus étroite avec les organes de presse vietnamiens, en particulier face aux défis auxquels est confronté le secteur médiatique mondial, notamment la prolifération des fausses informations.

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Le chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Parti, Trinh Van Quyet, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel et des responsables vietnamiens et canadiens. Photo: VNA

Trinh Van Quyêt a indiqué que le Vietnam met actuellement en œuvre de nombreuses réformes afin de créer de nouveaux moteurs de développement et d’atteindre ses objectifs stratégiques à long terme. Dans cette perspective, le pays attache une grande importance à son partenariat avec le Canada, notamment dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la formation des cadres.

Concernant la culture et les médias, il a rappelé que le Vietnam dispose d’un patrimoine culturel riche et diversifié et que les organes de presse jouent un rôle majeur dans la promotion de l’image du pays et de son peuple à l’étranger. Tout en reconnaissant les défis technologiques auxquels les médias vietnamiens sont aujourd’hui confrontés, il a estimé que les propositions canadiennes en matière de coopération pourraient ouvrir la voie à des initiatives conjointes, notamment pour renforcer la communication sur la culture vietnamienne au Canada - VNA

Mots-clés : Vietnam, Canada, coopération médiatique, lutte contre la désinformation, culture, innovation.

#Vietnam-Canada #coopération médiatique #lutte contre la désinformation #culture #innovation.
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