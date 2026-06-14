Économie

La Suisse identifie le Vietnam comme partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est

Le Vietnam est un partenaire de plus en plus important pour la Suisse. Le volume des échanges commerciaux bilatéraux a triplé en l’espace de six années seulement, avant la pandémie de Covid-19. Durant la même période, les investissements directs suisses ont doublé, a indiqué la Stratégie Asie du Sud-Est 2023–2026.

La directrice du Secrétariat d’État suisse à l’économie, Hélène Budliger Artieda. Photo : VNA
La directrice du Secrétariat d’État suisse à l’économie, Hélène Budliger Artieda. Photo : VNA

Genève (VNA) – Le Conseil fédéral suisse a publié le 12 juin pour la première fois la Stratégie Asie du Sud-Est 2023–2026, qui considère le Vietnam comme un « pays partenaire prioritaire » dans la région.

Le Conseil fédéral a annoncé que la coopération entre la Suisse et le Vietnam allait connaître un nouvel essor.

Il a précisé que ce partenariat vise à consolider le dialogue politique et à approfondir les relations économiques « de manière durable et structurée ». Cela inclut le soutien à la conclusion d’un accord de libre-échange (ALE) entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et le Vietnam, ainsi qu’à la modernisation de l’accord de protection des investissements existant.

Le Vietnam est un partenaire de plus en plus important pour la Suisse. Le volume des échanges commerciaux bilatéraux a triplé en l’espace de six années seulement, avant la pandémie de Covid-19. Durant la même période, les investissements directs suisses ont doublé, a indiqué la Stratégie Asie du Sud-Est 2023–2026.

Selon le gouvernement suisse, la coopération dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la recherche, de l’innovation et des technologies constitue également une priorité.

Le Conseil fédéral a par ailleurs encouragé les partenariats économiques dans des secteurs tels que les infrastructures durables, les énergies renouvelables, la numérisation, la finance durable et la propriété intellectuelle.

En outre, les échanges entre les sociétés civiles des deux pays seront renforcés et la coopération aux niveaux multilatéral et régional sera également étendue.

La directrice du Secrétariat d’État suisse à l’économie, Hélène Budliger Artieda, s’est montrée optimiste quant à la possibilité pour le Vietnam et l’AELE de surmonter prochainement les derniers points de désaccord et de finaliser l’ALE, donnant ainsi un nouvel élan à la coopération bilatérale.

Elle a indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) lors d’un événement organisé par le Forum économique suisse-vietnamien (SVEF) à Zurich, que les négociations de l’ALE étaient entrées dans leur phase finale et s’est dite confiante quant à la conclusion prochaine d’un accord.

Rappelant sa visite au Vietnam en début d’année, Mme Artieda a salué le dynamisme de l’économie vietnamienne, caractérisée par une croissance impressionnante, un marché intérieur à fort potentiel et de solides capacités de production. Elle a affirmé que ces atouts rendaient le Vietnam particulièrement attractif pour les entreprises suisses, tant pour le commerce que pour les investissements à long terme.

Faisant écho à ce point de vue, l’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass, a déclaré que la signature de l’ALE AELE-Vietnam ouvrirait un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, soulignant que la signature d’un ALE ne marque pas la fin d’un projet, mais seulement son commencement.

Le diplomate suisse a insisté sur l’importance d’aider les entreprises à s’orienter dans les règles et les procédures afin de tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’accord.

Il a affirmé que l’ambassade de Suisse au Vietnam continuera de faciliter les liens entre les économies suisse et vietnamienne par l’intermédiaire de partenaires tels que Switzerland Global Enterprise, afin d’aider les petites et moyennes entreprises (PME) suisses à pénétrer le marché vietnamien.

Par ailleurs, l’ambassadeur Thomas Gass a souligné le rôle essentiel du SVEF comme vecteur de renforcement des liens entre les milieux d’affaires des deux pays.

Parallèlement, le directeur exécutif d’Ascentium et représentant de SVEF à Hanoi, Marco Forster, a qualifié le Vietnam d’une des économies les plus intégrées et connectées d’Asie du Sud-Est grâce à son vaste réseau d’accords de libre-échange (ALE).

Il a estimé que l’ALE entre le Vietnam et l’AELE, qui regroupe la Suisse, la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande, constituera un élément essentiel manquant pour parachever l’intégration économique du Vietnam. Ceci, à son tour, renforcera la position du Vietnam parmi les économies les plus ouvertes et interconnectées du monde.

Le responsable a prédit que cet accord offrira de nouvelles opportunités aux entreprises, notamment aux PME, du Vietnam et de la Suisse en matière d’investissement et de commerce. Il a également salué le développement soutenu du Vietnam ces dernières années, qui a positionné le pays comme l’un des principaux hubs d’exportation d’Asie du Sud-Est. – VNA

source
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