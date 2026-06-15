Économie

Les flux de crédit soutiennent l'objectif d'une croissance à deux chiffres

L'objectif d'une croissance du crédit d'environ 15 % en 2026 est considéré comme l'un des leviers essentiels permettant à la mégapole du Sud d'atteindre une croissance économique annuelle à deux chiffres.

Le Centre financier international à Thu Thiem à Ho Chi Minh-Ville. Photo d'illustration : VNA.
Le Centre financier international à Thu Thiem à Ho Chi Minh-Ville. Photo d'illustration : VNA.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville, qui possède le plus grand volume de crédit du pays, s'attend à ce que le secteur bancaire continue de jouer son rôle crucial de moteur de financement pour les infrastructures, la technologie et la croissance verte. L'objectif d'une croissance du crédit d'environ 15 % en 2026 est considéré comme l'un des leviers essentiels permettant à la mégapole du Sud d'atteindre une croissance économique annuelle à deux chiffres.

Lors du séminaire intitulé « Le secteur bancaire de la zone 2 accompagne Hô Chi Minh-Ville vers l'objectif d'une croissance à deux chiffres », Vo Minh Tuan, directeur de la Banque d'État de la zone 2, a indiqué que selon le plan de développement socio-économique pour 2026, le secteur bancaire s'est vu confier cet objectif de 15 %. Cela représente un apport de capitaux d'environ 781 000 milliards de dôngs (29,75 milliards de dollars) pour l'économie. Il s'agit d'une mission colossale alors que la ville accélère ses objectifs de haute croissance, constituant une responsabilité majeure du secteur envers le développement local.

Le président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Duoc, a précisé que pour réaliser une croissance de 10 % à long terme, la ville concentre ses ressources sur des domaines de percée tels que les infrastructures de transport, les ports maritimes, la logistique, les zones de libre-échange, la haute technologie, la croissance verte, les semi-conducteurs et le Centre financier international. En particulier, la ville résout activement les projets en suspens, s'efforçant de traiter 100 % des dossiers problématiques en 2026 pour libérer les flux d'investissement et créer un nouvel espace de croissance pour l'économie.

Pham Duc An, gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, a affirmé qu'une croissance à deux chiffres pour la période 2026-2030 est à la fois l'objectif, la mission et l'aspiration de Hô Chi Minh-Ville. Pour y parvenir, il est nécessaire de mobiliser diverses ressources, le crédit bancaire étant particulièrement vital. Il a exigé que les banques commerciales équilibrent leurs fonds en toute sécurité, évitent la course aux taux d'intérêt et agissent comme un filtre économique, en privilégiant les projets efficaces dans l'économie numérique, l'innovation et les secteurs à haute valeur ajoutée.

Parallèlement, Tu Tien Phat, directeur général de la Banque commerciale par actions d'Asie (Asia Commercial Joint Stock Bank -ACB), a insisté sur la transition vers des modèles de financement de la chaîne d'approvisionnement et l'exploitation des données numériques pour faciliter l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises, augmentant ainsi la productivité globale de l'économie locale.

Selon les experts, Hô Chi Minh-Ville doit développer de manière synchrone son marché des capitaux et ses produits financiers spécialisés afin de compléter le crédit bancaire et réduire la dépendance aux prêts traditionnels. Dans le contexte de la création du Centre financier international et des zones de libre-échange, le secteur bancaire devrait rester pionnier dans la transformation numérique, le paiement sans numéraire, la banque digitale et les services financiers modernes pour soutenir durablement la ville.- VNA

source
#Nouvelle ère #crédit #croissance à deux chiffres
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Une chaîne de production de modules de caméra et de composants électroniques destinés à l'exportation dans l'usine de la Sarl MCNEX VINA entièrement à capital sud-coréen, dans le parc industriel de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo : VNA

IDE : le temps est venu de passer du déroulement du tapis rouge au partenariat à long terme

Pour de nombreux experts, le Vietnam doit désormais passer résolument de l’approche consistant à attirer les investissements directs étrangers (IDE) à tout prix à celle plus sélective et qualitative, fondée sur la technologie, l’innovation, le développement vert, les liens avec les entreprises nationales et la valeur ajoutée comme principaux critères d’évaluation.

Voir plus

La directrice du Secrétariat d’État suisse à l’économie, Hélène Budliger Artieda. Photo : VNA

La Suisse identifie le Vietnam comme partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est

Le Vietnam est un partenaire de plus en plus important pour la Suisse. Le volume des échanges commerciaux bilatéraux a triplé en l’espace de six années seulement, avant la pandémie de Covid-19. Durant la même période, les investissements directs suisses ont doublé, a indiqué la Stratégie Asie du Sud-Est 2023–2026.

Cérémonie d'ouverture de la Foire commerciale du Festival de Huê 2026. Photo: VNA

Ouverture de la Foire commerciale du Festival de Huê 2026

Organisée dans le cadre de la Semaine du Festival international des arts de Huê 2026, la manifestation réunit entreprises, coopératives et organisations de promotion commerciale venues de nombreuses localités du pays afin de renforcer les échanges économiques et de valoriser les produits vietnamiens.

Photo : VOV

VinFast produit sa millionième moto électrique

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast a annoncé le 12 juin avoir produit sa millionième moto électrique, franchissant ainsi une étape majeure dans le développement de la marque vietnamienne de mobilité électrique.

Cérémonie de signature d'onze accords de prêts japonais pour huit provinces du Nord. Photo: thoibaonganhang.vn

Onze accords de prêts japonais pour huit provinces du Nord

D’un montant total de 39,256 milliards de yens, ces accords permettront de financer des projets de développement rural et d’infrastructures résilientes aux catastrophes naturelles et au changement climatique dans les régions montagneuses et de moyenne montagne du Nord du Vietnam.

L’économie vietnamienne continue de faire preuve de résilience face à la pression sur les prix et aux incertitudes de l’environnement international. Photo: VNA

UOB salue la résilience de l’économie vietnamienne

Dans son rapport sur les perspectives économiques du troisième trimestre 2026, la banque UOB estime que l’économie vietnamienne demeure résiliente face aux incertitudes extérieures, tout en mettant en garde contre les risques liés à l’inflation et aux coûts énergétiques.

La province septentrionale de Bac Ninh a enregistré plus de 2.623 milliards de dôngs (environ 99,5 millions de dollars) de revenus tirés du litchi dès le début de la campagne de récolte 2026. Photo: VNA

Bac Ninh engrange plus de 2.623 milliards de dôngs grâce au litchi

Selon les autorités provinciales, les litchis se vendent actuellement à des niveaux historiquement élevés. Les variétés précoces sont commercialisées entre 35.000 et 70.000 dôngs le kilogramme, tandis que les litchis de pleine saison se négocient entre 55.000 et 90.000 dôngs/kg.

L’ambassadeur du Vietnam Tran Quoc Khanh et les directeurs de l’Université de Skikda. Photo: VNA

Le Vietnam et l’Algérie renforcent leur coopération dans le commerce agricole

e Vietnam et l’Algérie entendent donner un nouvel élan à leur coopération économique et commerciale. Lors d’une visite de travail à Skikda, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, a souligné les importantes perspectives de partenariat entre les deux pays, notamment dans l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, les énergies renouvelables et la formation.