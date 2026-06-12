VinFast produit sa millionième moto électrique



Hanoï, 12 juin (VNA) – Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast a annoncé le 12 juin avoir produit sa millionième moto électrique, franchissant ainsi une étape majeure dans le développement de la marque vietnamienne de mobilité électrique.



Ce millionième véhicule, une Feliz II rouge, est sorti des chaînes de production du complexe de fabrication de voitures et de motos électriques de VinFast, situé dans la ville portuaire de Hai Phong, au nord du pays. Ce modèle se distingue par son design moderne et sa batterie amovible, rechargeable ou interchangeable dans les stations d'échange.



Cette étape importante témoigne de la croissance rapide du segment des motos électriques de VinFast au cours des huit dernières années. Depuis le lancement de son premier scooter électrique, le Klara, en novembre 2018, l'entreprise a produit un million de motos électriques, réparties sur près de 15 gammes de produits et plus de 30 variantes. Les modèles sont équipés de différentes technologies, fonctionnalités, spécifications et solutions énergétiques, adaptées aux besoins variés de chaque groupe de clients.



Outre les motos à batterie fixe, VinFast a développé des modèles dotés de deux batteries amovibles, permettant aux utilisateurs de les recharger à domicile ou de les échanger dans des stations dédiées.



Parallèlement à ses avancées technologiques, VinFast n'a cessé de rendre ses motos électriques plus abordables et accessibles aux consommateurs.



L'entreprise a étendu son réseau de distribution agréé à près de 750 points de vente à travers le pays, facilitant ainsi l'achat de véhicules et l'accès aux services de réparation et d'entretien tout au long de leur cycle de vie.



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Soutenue par un réseau national de stations de recharge et de centres d'échange de batteries, VinFast a enregistré une forte croissance de ses ventes ces dernières années. Rien qu'en 2025, l'entreprise a vendu 406 453 motos électriques.



Hoang Ha, PDG de VinFast Electric Motorcycles Vietnam, a déclaré que la production du millionième véhicule représente une étape importante qui témoigne de la confiance des consommateurs dans les produits et les innovations de l'entreprise.



Guidée par sa mission de bâtir un avenir plus vert pour tous, VinFast est convaincue que ses motos électriques continueront de contribuer à la transition écologique du Vietnam et deviendront un élément de plus en plus essentiel du quotidien des Vietnamiens, a-t-il ajouté.



Outre son complexe de production à Hai Phong, VinFast a investi dans une nouvelle usine de motos électriques dans la zone économique de Vung Ang, dans la province centrale de Ha Tinh, afin de répondre à la demande intérieure croissante et de soutenir l'exportation.



Tout en conservant sa position de leader sur le marché vietnamien de la moto électrique, l'entreprise étend sa présence sur cinq marchés internationaux : l'Indonésie, les Philippines, l'Inde, la Thaïlande et la Malaisie. – VNA

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