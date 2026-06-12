Lam Dong accélère la montée en gamme de sa filière café

Lam Dong (VNA) - Générant chaque année des centaines de millions de dollars, la filière café fait l’objet d’une restructuration en profondeur à Lam Dong. Cette démarche vise à mieux valoriser le potentiel de la province et à accroître la valeur ajoutée de ses produits sur les marchés internationaux.



À la suite des réorganisations d’unités administratives, Lam Dong est devenue la localité disposant de la plus vaste superficie de caféiers du pays, avec plus de 323.000 hectares et une production annuelle dépassant un million de tonnes. Grâce à des conditions climatiques et topographiques favorables, la province a structuré deux zones de production distinctes : l’Arabica de spécialité, cultivé à plus de 1.000 mètres d’altitude à Da Lat et Lac Duong, et le Robusta, implanté à Di Linh, Bao Lam et Bao Loc, principalement destiné à la transformation industrielle.



Cette diversité permet non seulement d’atteindre des volumes importants, mais aussi de développer une offre plus diversifiée. Désormais, agriculteurs, coopératives et entreprises privilégient la récolte sélective et des procédés de transformation rigoureux afin de garantir une qualité supérieure.



Ngo Doan Thien, agriculteur dans la commune de Nam Ban Lam Ha, témoigne de cette transition vers une agriculture biologique fondée sur l’utilisation d’engrais organiques et de biopesticides.



De son côté, Dinh Nguyen Thuy Dung, vice-directrice de la société Ho Phuong, souligne que les certifications de qualité facilitent l’accès aux marchés exigeants et constituent un levier stratégique pour mieux valoriser le café local.



Actuellement, Lam Dong compte près de 120.000 hectares certifiés durables et six zones de production de haute technologie. La province dispose également de 67 chaînes de production associant plus de 29.000 ménages, illustrant l’émergence d’une importante zone de matières premières de qualité.



Toutefois, selon Le Quang Dan, directeur adjoint du Service provincial de l’Agriculture et de l’Environnement, la filière doit faire face à plusieurs défis, notamment les barrières techniques sur les marchés internationaux, le changement climatique et la nécessité de renforcer la notoriété de sa marque à l’échelle mondiale.



Le défi le plus immédiat reste le règlement de l’Union européenne contre la déforestation (EUDR), qui entrera en vigueur fin 2026 pour les grandes entreprises et à la mi-2027 pour les plus petites. La traçabilité, la disponibilité des données sur les zones de culture et la conformité aux exigences de production sans déforestation s’imposeront progressivement comme des conditions essentielles pour accéder aux marchés à forte valeur ajoutée.



Pour s’y préparer, des entreprises comme Golden Coffee collaborent avec des organisations internationales afin de former les producteurs aux exigences de traçabilité et de vérification des parcelles.



Selon le Service provincial de l’Agriculture et de l’Environnement, le café vert figure parmi les principaux produits d’exportation de la province. Entre 2020 et 2025, les exportations directes ont atteint 680.000 tonnes pour une valeur de 2,08 milliards de dollars. Au premier trimestre 2026, la province a déjà généré 178 millions de dollars grâce à l’exportation de 52.000 tonnes de café vert. L’Union européenne, notamment l’Allemagne, l’Italie et la Belgique, est demeurée le principal débouché.



Afin de répondre aux exigences croissantes des marchés, le secteur agricole provincial accélère le renouvellement des plantations et mise davantage sur le café de spécialité. L’objectif est également de généraliser les normes internationales telles que VietGAP, GlobalGAP, 4C ou Organic.



Parallèlement, Lam Dong mise sur la transformation numérique pour renforcer la traçabilité, les efforts de tirer pleinement parti des accords de libre-échange et de promouvoir des modèles circulaires. -VNA