Économie

Vietnam–République de Corée : une coopération économique et financière en plein essor

Le Vietnam et la République de Corée entendent approfondir leur coopération dans les domaines de l’investissement, du financement du développement et des technologies d’avenir, alors que Séoul demeure le premier investisseur étranger et l’un des principaux partenaires de développement du Vietnam.

Le vice-ministre vietnamien des Finances, Cao Anh Tuân. Photo : Ministère des Finances
Le vice-ministre vietnamien des Finances, Cao Anh Tuân. Photo : Ministère des Finances

Hanoï, 12 juin (VNA) – Le vice-ministre vietnamien des Finances, Cao Anh Tuân, a reçu le 12 juin à Hanoi, une délégation de l’ambassade de la République de Corée conduite par Choi Young-sam, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée au Vietnam.

À cette occasion, Cao Anh Tuân a félicité l’ambassadeur pour l’achèvement de son mandat au Vietnam et a salué sa contribution au renforcement du Partenariat stratégique global Vietnam–République de Corée, dont les résultats concrets et substantiels se reflètent dans de nombreux domaines, notamment la coopération économique et financière.

Selon le vice-ministre, les relations bilatérales ont continué de se développer de manière dynamique au cours des trois dernières années. La visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, en République de Corée, ainsi que la visite d’État du président sud-coréen au Vietnam peu après la mise en place du nouveau gouvernement, témoignent du caractère privilégié des relations entre les deux pays.

Sur le plan économique, la coopération bilatérale a enregistré des résultats remarquables. Durant le mandat de Choi Young-sam, la République de Corée a conservé sa position de premier investisseur étranger au Vietnam. À la fin du mois de mai 2026, les investisseurs sud-coréens comptaient 10.497 projets dans 19 secteurs économiques du Vietnam, pour un capital enregistré total de plus de 101 milliards de dollars, se classant au premier rang parmi les pays et territoires investissant au Vietnam.

En matière de coopération au développement, la République de Corée demeure le deuxième bailleur bilatéral du Vietnam. Les engagements de prêts prévus pour la période 2023-2030 s’élèvent à 4 milliards de dollars, dans le cadre de deux accords de coopération conclus avec le Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF) et le Fonds de promotion du développement économique (EDPF), tous deux placés sous l’égide de la Banque d'import-export de Corée (KEXIM).

Pour sa part, l’ambassadeur Choi Young-sam a remercié le vice-ministre Cao Anh Tuân ainsi que les responsables du ministère des Finances pour leur accueil et les échanges constructifs visant à promouvoir davantage la coopération économique entre les deux pays.

Il a également indiqué que la nouvelle politique sud-coréenne d’aide publique au développement (APD) accorde désormais la priorité à des secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle (IA), la transformation numérique, la culture et les chaînes d’approvisionnement.

Enfin, Choi Young-sam a affirmé que, quelle que soit la fonction qu’il occupera à l’avenir, il continuera à œuvrer au renforcement de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et la République de Corée, notamment dans les domaines économique et financier. – VNA

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