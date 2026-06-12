Économie

Bac Ninh engrange plus de 2.623 milliards de dôngs grâce au litchi

Selon les autorités provinciales, les litchis se vendent actuellement à des niveaux historiquement élevés. Les variétés précoces sont commercialisées entre 35.000 et 70.000 dôngs le kilogramme, tandis que les litchis de pleine saison se négocient entre 55.000 et 90.000 dôngs/kg.

La province septentrionale de Bac Ninh a enregistré plus de 2.623 milliards de dôngs (environ 99,5 millions de dollars) de revenus tirés du litchi dès le début de la campagne de récolte 2026. Photo: VNA
La province septentrionale de Bac Ninh a enregistré plus de 2.623 milliards de dôngs (environ 99,5 millions de dollars) de revenus tirés du litchi dès le début de la campagne de récolte 2026. Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) – La province septentrionale de Bac Ninh a enregistré plus de 2.623 milliards de dôngs (environ 99,5 millions de dollars) de revenus tirés du litchi dès le début de la campagne de récolte 2026, portée par des prix record et à une demande soutenue sur le marché intérieur comme à l’export.

Selon les autorités provinciales, les litchis se vendent actuellement à des niveaux historiquement élevés. Les variétés précoces sont commercialisées entre 35.000 et 70.000 dôngs le kilogramme, tandis que les litchis de pleine saison se négocient entre 55.000 et 90.000 dôngs/kg. La variété haut de gamme U Trung a même atteint le prix record de 300.000 dôngs/kg.

Au 8 juin, quelque 47.530 tonnes avaient été commercialisées, soit 38 % de la production estimée, dont plus de 18.500 tonnes exportées. La Chine demeure le principal marché d’exportation, devant le Canada, le Japon, les États-Unis et l’Union européenne (UE). Les exportations vers la Chine bénéficient par ailleurs de procédures douanières prioritaires.

La province prévoit une production totale de 125.000 tonnes en 2026 et table sur des recettes supérieures à celles de l’an dernier grâce au maintien de prix élevés tout au long de la saison.

Parallèlement, Bac Ninh poursuit ses efforts d’amélioration de la qualité à travers les certifications VietGAP, GlobalGAP et les normes de production biologique. La province développe également les canaux de commercialisation numériques, notamment le commerce électronique et les ventes en direct (livestreaming), tout en renforçant les systèmes de traçabilité.

Les autorités encouragent en outre le développement du tourisme expérientiel dans les vergers de litchis. À ce jour, Bac Ninh recense 143 vergers de litchis labellisés pour le tourisme et géolocalisés sur Google Maps, conformément à la reconnaissance accordée par le président du Comité populaire provincial.

Enfin, Bac Ninh entend poursuivre la diversification de ses marchés d’exportation vers l’Union européenne, l’Amérique du Nord, le Japon et la République de Corée, tout en accélérant la numérisation de l’ensemble de la chaîne de valeur agricole. -VNA

#Bac Ninh #litchi Bac Ninh
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

La récolte principale du litchi à Bac Giang se déroule du 10 juin au 25 juillet. Photo : Vu Sinh - VNA

La récolte du litchi bat son plein à Bac Giang

En 2025, la province de Bac Giang prévoit une production de litchis estimée à environ 173 300 tonnes, provenant de plus de 29 800 hectares de cultures. La production  respecte des normes de qualité strictes, avec 17 210 hectares certifiés VietGAP et GlobalGAP. De plus, 306 zones de culture sont spécifiquement désignées pour l'exportation.
Les agriculteurs des principaux districts producteurs sont actuellement en pleine saison de récolte. Les prix des litchis répondant aux normes VietGAP et GlobalGAP, ainsi que ceux destinés à l'exportation, varient généralement de 30 000 à 35 000 dongs/kg directement au producteur.

Une touriste visitant un verger de litchis à Bac Giang. Photo: VNA

La saison du litchi, vitrine de la province de Bac Giang

Chaque été, Bac Giang accueille non seulement la récolte des fruits, mais aussi une vague de visiteurs avides de découvrir ses paysages et sa culture. Autrefois produit purement agricole, le litchi s’impose de plus en plus comme un élément emblématique du tourisme durable dans la région.

Voir plus

L’économie vietnamienne continue de faire preuve de résilience face à la pression sur les prix et aux incertitudes de l’environnement international. Photo: VNA

UOB salue la résilience de l’économie vietnamienne

Dans son rapport sur les perspectives économiques du troisième trimestre 2026, la banque UOB estime que l’économie vietnamienne demeure résiliente face aux incertitudes extérieures, tout en mettant en garde contre les risques liés à l’inflation et aux coûts énergétiques.

L’ambassadeur du Vietnam Tran Quoc Khanh et les directeurs de l’Université de Skikda. Photo: VNA

Le Vietnam et l’Algérie renforcent leur coopération dans le commerce agricole

e Vietnam et l’Algérie entendent donner un nouvel élan à leur coopération économique et commerciale. Lors d’une visite de travail à Skikda, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, a souligné les importantes perspectives de partenariat entre les deux pays, notamment dans l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, les énergies renouvelables et la formation.

Le café vert figure parmi les principaux produits d’exportation de la province de Lam Dong. Photo d'illustration : VNA

Lam Dong accélère la montée en gamme de sa filière café

Afin de répondre aux exigences croissantes des marchés, le secteur agricole provincial accélère le renouvellement des plantations et mise davantage sur le café de spécialité. L’objectif est également de généraliser les normes internationales telles que VietGAP, GlobalGAP, 4C ou Organic.

S'exprimant lors de l'ouverture du forum, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a affirmé que cette initiative contribuait au renforcement de la connectivité entre les entreprises et à la promotion de la coopération économique bilatérale. Photo : VNA

Le Vietnam et la Suisse explorent de nouvelles opportunités de partenariat économique

Le forum économique placé sous le thème « Construire des économies intelligentes, durables et connectées », qui a eu lieu sous format hybride le 10 juin a rassemblé plus de 150 délégués, dont des décideurs politiques, des représentants d’entreprises, des institutions de recherche et des établissements de formation du Vietnam et de la Suisse.

La réunion du Comité directeur du premier volet du Programme de renforcement de la gouvernance économique du Vietnam (EEGP).Photo : mof.gov.vn.

Vietnam -UE : coopération dans la gouvernance économique et la promotion de la réforme des finances publiques

Le Vietnam et l’Union européenne renforcent leur coopération en matière de gouvernance économique et de gestion des finances publiques. Grâce au Programme de renforcement de la gouvernance économique (EEGP), les deux parties soutiennent des réformes structurelles visant à moderniser la politique budgétaire, fiscale et la gestion de la dette publique, tout en favorisant une croissance durable et inclusive.

Les bananes vietnamiennes sont vendues environ 200 yens le paquet de quatre (environ 34 000 VND) au supermarché Aeon. (Photo : VNA)

Les produits vietnamiens à l'honneur dans plus de 400 magasins AEON au Japon

La Semaine des produits vietnamiens 2026 se déroule du 11 au 14 juin dans plus de 400 points de vente du groupe AEON au Japon et sur plusieurs marchés asiatiques, offrant une vitrine privilégiée aux entreprises vietnamiennes pour promouvoir leurs produits et renforcer leur présence à l'international.

Le futur emplacement de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, dans le village de Vinh Truong, commune de Phuoc Dinh. Photo : VNA

Des projets nucléaires vont transformer les communautés côtières de Khanh Hoa

La province de Khanh Hoa prévoit de livrer les sites entièrement déblayés aux investisseurs d’ici le 30 juin 2026. Pour Ninh Thuân 1, le site de la centrale et la zone de relogement devraient être achevés d’ici cette date. Concernant Ninh Thuân 2, le site de la centrale devrait être opérationnel le 15 juin, et la zone de relogement le 30 juin.

Des entreprises de voyage vietnamiennes et malaisiennes signent un accord de coopération lors de la conférence. Photo : VNA

Khanh Hoa accélère la coopération en matière d’investissement et de tourisme avec la Malaisie

À Kuala Lumpur, la province de Khanh Hoa a organisé une conférence de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme afin de mettre en valeur ses atouts et de renforcer ses partenariats avec la Malaisie. L’événement a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de l’investissement, de l’économie maritime, du tourisme et du marché halal.

Dans le financement des projets d’infrastructures, le crédit bancaire continue de jouer un rôle essentiel, notamment pour les projets de grande envergure. Photo: VNA

Infrastructures et transition verte : le défi du financement durable au Vietnam

Selon plusieurs experts, les besoins croissants en capitaux pour le développement des infrastructures et la transition verte imposent au pays de diversifier ses sources de financement, d’améliorer la structuration du financement des projets et de renforcer un cadre politique attractif pour les investisseurs nationaux et étrangers.