Économie

Au-delà des réductions de prix, créer de nouveaux leviers d'achat pour stimuler la consommation

Les entreprises de vente au détail privilégient dorénavant l’expérience d’achat, la transformation numérique et l’élargissement des écosystèmes commerciaux modernes afin de fidéliser plus durablement leur clientèle.

De la fin mai à la mi-juin, plusieurs grands distributeurs ont lancé simultanément des promotions d’envergure. Photo : VNA
De la fin mai à la mi-juin, plusieurs grands distributeurs ont lancé simultanément des promotions d’envergure. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Alors que les promotions estivales s’intensifient, les simples réductions de prix ne constituent plus désormais l’unique réponse pour stimuler la consommation nationale.

Les entreprises de vente au détail privilégient dorénavant l’expérience d’achat, la transformation numérique et l’élargissement des écosystèmes commerciaux modernes afin de fidéliser plus durablement leur clientèle.

De la fin mai à la mi-juin, plusieurs grands distributeurs ont lancé simultanément des promotions d’envergure. Notamment, le programme « Festival d’été » de Saigon Co.op, déployé sur ses réseaux Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers et ses canaux en ligne, propose des rabais de 50 % sur des milliers d’articles.


À Hanoï, le système de Lotte Mart applique des remises similaires avec des avantages exclusifs pour ses membres, tandis que GO! réduit les prix de milliers d’essentiels, incluant les produits frais, les légumes et les produits surgelés.


Sur le front numérique, la concurrence est vive. Lors de la méga-vente du 6 juin, Lazada a lancé des coupons de valeur, la livraison gratuite et une politique de retour de trente jours. L’intégration des plateformes TMALL et Gmarket permet aux consommateurs d’accéder à des produits authentiques de Chine et de République de Corée à des prix compétitifs.


Ces efforts témoignent de la volonté des détaillants de dynamiser la demande alors que les ménages rationalisent leurs dépenses.


Toutefois, les experts soulignent que les rabais ne sont que des solutions éphémères. Outre le prix, les consommateurs recherchent aujourd’hui qualité, commodité et valeurs ajoutées.


Tran Thi Phuong Lan, présidente de l’Association des détaillants du Vietnam, estime que les points de vente doivent se transformer en véritables espaces d’expérience mêlant shopping, culture et divertissement pour générer une nouvelle attractivité.


Selon les experts, la stimulation de la demande doit s’opérer simultanément sur les fronts physique et virtuel.


Le ministère de l’Industrie et du Commerce révise les réglementations sur les promotions afin de simplifier les procédures administratives et de mieux soutenir les entreprises.


Selon la Résolution n° 88/NQ-CP du gouvernement, le marché intérieur est considéré comme un moteur de croissance important.
L’objectif est de développer le marché intérieur, de lier production et consommation, et d'accroître la capacité d’absorption de l’économie nationale.


Des solutions sur les infrastructures et la logistique sont déployées, incluant la création de centres « outlet » liés au tourisme.


D’ici 2030, cinq centres d’envergure seront établis à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Da Nang, Quang Ninh et An Giang.


Un mécanisme de détaxe pour les touristes étrangers est à l'étude.
Enfin, le commerce électronique, avec un marché de 31 milliards de dollars représentant 11 % des ventes au détail, est désormais un pilier important du système commercial moderne. -VNA

#Nouvelle ère #promotions estivales #écosystèmes commerciaux #vente au détail
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Avion de Vietjet.

Ne manquez pas les super promotions estivales de Vietjet !

Pour lancer l'été 2025, Vietjet propose à ses passagers des millions de billets à partir de 0 VND (hors taxes et frais) sur toutes ses lignes intérieures et internationales, accompagnés de nombreuses offres estivales attractives.

Le gouvernement envisage de développer le marché intérieur en un pilier essentiel pour la croissance pour la période 2026-2030. Photo: baochinhphu.vn

Le Vietnam développe son marché intérieur en un pilier essentiel de la croissance

Selon le gouvernement, le marché intérieur joue un rôle primordial en tant que moteur essentiel de la croissance économique et fondement de l’objectif du Vietnam d’atteindre une croissance à deux chiffres entre 2026 et 2030. La nouvelle stratégie vise à dynamiser la production, la consommation et la compétitivité globale de l’économie face aux exigences croissantes du développement.

Voir plus

Les bananes vietnamiennes sont vendues environ 200 yens le paquet de quatre (environ 34 000 VND) au supermarché Aeon. (Photo : VNA)

Les produits vietnamiens à l'honneur dans plus de 400 magasins AEON au Japon

La Semaine des produits vietnamiens 2026 se déroule du 11 au 14 juin dans plus de 400 points de vente du groupe AEON au Japon et sur plusieurs marchés asiatiques, offrant une vitrine privilégiée aux entreprises vietnamiennes pour promouvoir leurs produits et renforcer leur présence à l'international.

Le futur emplacement de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, dans le village de Vinh Truong, commune de Phuoc Dinh. Photo : VNA

Des projets nucléaires vont transformer les communautés côtières de Khanh Hoa

La province de Khanh Hoa prévoit de livrer les sites entièrement déblayés aux investisseurs d’ici le 30 juin 2026. Pour Ninh Thuân 1, le site de la centrale et la zone de relogement devraient être achevés d’ici cette date. Concernant Ninh Thuân 2, le site de la centrale devrait être opérationnel le 15 juin, et la zone de relogement le 30 juin.

Des entreprises de voyage vietnamiennes et malaisiennes signent un accord de coopération lors de la conférence. Photo : VNA

Khanh Hoa accélère la coopération en matière d’investissement et de tourisme avec la Malaisie

À Kuala Lumpur, la province de Khanh Hoa a organisé une conférence de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme afin de mettre en valeur ses atouts et de renforcer ses partenariats avec la Malaisie. L’événement a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de l’investissement, de l’économie maritime, du tourisme et du marché halal.

Dans le financement des projets d’infrastructures, le crédit bancaire continue de jouer un rôle essentiel, notamment pour les projets de grande envergure. Photo: VNA

Infrastructures et transition verte : le défi du financement durable au Vietnam

Selon plusieurs experts, les besoins croissants en capitaux pour le développement des infrastructures et la transition verte imposent au pays de diversifier ses sources de financement, d’améliorer la structuration du financement des projets et de renforcer un cadre politique attractif pour les investisseurs nationaux et étrangers.

Le cuir et la chaussure comptent parmi les principaux secteurs exportateurs du Vietnam. Photo: VNA

Croissance à deux chiffres : la détermination de maintenir le cap malgré les défis

Malgré les prévisions de croissance inférieures aux objectifs dans 26 des 34 provinces et grandes villes du pays, le gouvernement vietnamien réaffirme sa volonté de maintenir l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres en 2026. Les autorités centrales et locales sont appelées à intensifier leurs efforts afin de combler les écarts et de soutenir la dynamique de développement nationale.

Des représentants du ministère vietnamien des Finances et de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) lors d'une réunion à Hanoï (Photo : Ministère des Finances)

Le ministère des Finances et JICA accélèrent les grands projets conjoints

Le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, a exprimé sa sincère gratitude au gouvernement, au peuple et à l'ambassade du Japon, ainsi qu'à l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), pour leur contribution significative à l'amitié et à la coopération bilatérales au cours des dernières années.

Lors de la réception. Photo : VNA

Vietnam–Royaume-Uni : vers 10 milliards de dollars d’échanges commerciaux

Le Vietnam et le Royaume-Uni entendent approfondir leur Partenariat stratégique global, avec pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars en 2026, tout en renforçant leur coopération dans les domaines de l’investissement, de la transition verte, de l’éducation et de l’innovation.

Le membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung (droite) et le secrétaire d’État adjoint américain Christopher Landau. Photo : VNA

Le Vietnam et les États-Unis promeuvent leur coopération économiques et commerciales équilibrées et durables

En recevant le vice-secrétaire d’État américain Christopher Landau à Hanoï le 10 juin, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a réaffirmé la volonté du Vietnam de renforcer le partenariat avec les États-Unis, notamment dans les domaines économique, commercial, scientifique et technologique, au bénéfice des deux pays et de la stabilité régionale.

Le secrétaire général et président Tô Lâm préside la séance de travail avec le Comité du Parti du gouvernement et les organes concernés sur la mise en œuvre de la résolution n° 24-NQ/TW du Comité central du Parti du 11e mandat, à Hanoi, le 10 juin. Photo : VNA

Le leader Tô Lâm appelle à transformer les défis climatiques en moteur de développement

Selon le secrétaire général et président Tô Lâm, les défis liés au climat, à l’environnement et aux ressources naturelles ne doivent plus être considérés uniquement comme des obstacles à surmonter, mais également comme des leviers pour renouveler le modèle de croissance, faire émerger de nouveaux secteurs économiques, ouvrir de nouveaux champs de développement et créer de nouveaux avantages compétitifs pour le pays.

Des agents du Commandement des gardes-frontières de Da Nang sensibilisent les pêcheurs locaux à la pêche INN. Photo : VNA.

Da Nang renforce ses efforts contre la pêche illégale

Grâce à l'implication de ces groupes de solidarité, à l'enregistrement des navires et à l'installation d'appareils de surveillance, les pêcheurs de Da Nang unissent leurs forces pour lever définitivement le "carton jaune".

La province de Khanh Hoa déterminée à contribuer à la levée du « carton jaune » sur la pêche INN aux côtés de l’ensemble du pays. Photo: VNA

Des mesures coordonnées pour obtenir la levée du « carton jaune » sur la pêche illicite

Après plus de huit années de mise en œuvre de mesures contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le Vietnam enregistre des résultats encourageants. La diminution significative des infractions, le renforcement de la gestion des pêches et l’amélioration de la sensibilisation des pêcheurs s’accompagnent désormais d’une stratégie de diversification des moyens de subsistance dans les zones côtières, considérée comme un levier essentiel pour promouvoir une pêche durable et responsable.

La conférence de presse annonçant le salon Premium Beverage Experience Vietnam 2026, le 9 juin dans la mégapole du Sud. Photo: lecourrier.vn

Premium Beverage Experience Vietnam 2026 débarque en juin à Hô Chi Minh-Ville

Avec ses 40 stands et la participation de 50 entreprises italiens, le salon devrait attirer entre 600 et 800 visiteurs, parmi lesquels des experts du secteur agroalimentaire, des importateurs, des distributeurs, des représentants de restaurants et d'hôtels, et des acteurs de la communauté des boissons haut de gamme du Vietnam et d'Asie du Sud-Est.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Can Tho appelle les entreprises singapouriennes à investir dans l’industrie, l’énergie et la logistique

Lors d’une rencontre avec une délégation d’entreprises singapouriennes le 9 juin, les autorités de Can Tho ont présenté les atouts et les opportunités d’investissement de la ville, tout en invitant les investisseurs de Singapour à renforcer leur présence dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie, l’énergie, la logistique et la transformation numérique.