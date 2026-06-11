Économie

Vietnam Airlines dans le top 3 des compagnies les plus ponctuelles d’Asie-Pacifique

Vietnam Airlines s’est hissée à la troisième place du classement 2026 de Cirium des compagnies aériennes les plus ponctuelles d’Asie-Pacifique, enregistrant un taux de ponctualité à l’arrivée de 87,77 %, le meilleur résultat de son histoire dans cette évaluation internationale.

Vietnam Airlines dans le top 3 des compagnies les plus ponctuelles d’Asie-Pacifique

Hanoï (VNA) – Selon le dernier rapport de Cirium, partenaire de l’Association internationale du transport aérien (IATA), Vietnam Airlines figure au troisième rang des dix compagnies aériennes les plus ponctuelles de la région Asie-Pacifique dans le classement 2026, avec un taux de ponctualité à l’arrivée de 87,77 %.

Il s’agit du meilleur classement jamais obtenu par Vietnam Airlines depuis que Cirium publie ses évaluations mondiales. La compagnie vietnamienne est également le transporteur traditionnel à service complet le mieux classé de la liste, devant plusieurs compagnies aériennes internationales de renom telles que Singapore Airlines, Hainan Airlines et Korean Air.

Vietnam Airlines est par ailleurs la seule représentante du Vietnam dans ce palmarès régional. Cette performance témoigne de la stabilité de ses opérations dans un contexte de croissance soutenue de la demande sur les marchés domestique et international.

Le classement de Cirium repose sur la ponctualité à l’arrivée des vols. Un vol est considéré comme ponctuel lorsque l’appareil atteint son poste de stationnement dans les quinze minutes suivant l’heure d’arrivée prévue. Les données sont recueillies auprès de multiples sources à travers le monde, notamment les autorités de l’aviation civile, les aéroports et les compagnies aériennes, garantissant ainsi la fiabilité et l’objectivité de l’évaluation.

Au Vietnam, les statistiques officielles s’appuient principalement sur la ponctualité au départ, ce qui diffère de la méthodologie utilisée par Cirium.

Ces dernières années, Vietnam Airlines a amélioré ses performances grâce au renforcement de la gestion opérationnelle, à l’optimisation des ressources et à l’intégration croissante des technologies numériques. La compagnie déploie notamment des solutions fondées sur l’intelligence artificielle dans la gestion des opérations aériennes, la maintenance technique et l’optimisation des plannings.

Un taux élevé de ponctualité permet aux passagers de mieux organiser leurs déplacements tout en améliorant leur expérience de voyage. Lors des périodes de forte affluence, il contribue également à limiter les retards en cascade au sein du réseau.

Par ailleurs, Vietnam Airlines met régulièrement en œuvre des plans d’urgence pour faire face aux conditions météorologiques défavorables, afin de garantir la sécurité des vols tout en réduisant au maximum les perturbations pour les voyageurs. Les informations relatives aux vols sont actualisées en permanence via l’application mobile, le site internet de la compagnie, ainsi que par courrier électronique et SMS.

Pour la saison estivale 2026, le groupe Vietnam Airlines prévoit d’exploiter plus de 28.300 vols domestiques, offrant près de 5,5 millions de sièges, soit des hausses respectives de 5 % et de 3 % sur un an. Les capacités supplémentaires seront principalement affectées aux liaisons reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville aux principales destinations touristiques du pays, notamment Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc, Huê et Quy Nhon, ainsi qu’à plusieurs villes telles que Buon Ma Thuot, Vinh et Can Tho.

Enfin, la baisse des prix du carburant observée ces derniers mois constitue un facteur favorable pour le secteur aérien. Cette évolution contribue à alléger les coûts d’exploitation des compagnies et à soutenir la reprise de la demande de transport aérien durant la haute saison touristique. -VNA

#Vietnam Airlines
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