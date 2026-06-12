Le Vietnam et l’Algérie renforcent leur coopération dans le commerce agricole

Alger (VNA) – Afin de promouvoir une coopération multidimensionnelle entre le Vietnam et l’Algérie en général, ainsi qu’entre la province vietnamienne de Gia Lai et la wilaya algérienne de Skikda en particulier, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, a récemment tenu des séances de travail avec le wali de Skikda, Saïd Akhrouf, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Skikda, Lakhchine Riad, ainsi que le recteur de l’Université de Skikda, Salim Haddad.

Lors de sa rencontre avec le wali de Skikda, Saïd Akhrouf, l’ambassadeur Tran Quoc Khanh a souligné qu’au-delà des relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et l’Algérie, les provinces de Gia Lai et de Skikda disposent de nombreux atouts complémentaires dans les domaines de l’agriculture, de la transformation agroalimentaire, de la formation des ressources humaines et du développement des entreprises.

Il a également présenté les performances économiques du Vietnam, avec une croissance du PIB de plus de 8 % en 2025 et un objectif d’environ 10 % cette année, ainsi qu’un réseau de 17 accords de libre-échange et de nombreux partenariats stratégiques à travers le monde.

De son côté, le wali de Skikda a mis en avant le rôle économique majeur de sa province, l’un des principaux pôles industriels d’Algérie, notamment dans la pétrochimie et l’énergie. Il a également souligné les projets en cours dans les énergies propres, dont l’hydrogène vert destiné à l’exportation vers l’Europe, ainsi que le potentiel touristique de la région.

Le wali de Skikda a exprimé son intérêt pour une coopération avec le Vietnam dans les énergies renouvelables, la formation de la main-d’œuvre, la pêche et l’agriculture.

Lors d’une rencontre avec la Chambre de commerce et d'industrie de Skikda, l’ambassadeur Tran Quoc Khanh a insisté sur l’importance de renforcer les liens directs entre entreprises afin de réduire les coûts intermédiaires et de créer de nouvelles opportunités commerciales. Il a rappelé que les exportations vietnamiennes vers l’Algérie incluent notamment le café, les noix de cajou, le poivre, les textiles et l’acier, tandis que l’Algérie exporte des produits agricoles, des dattes et des intrants industriels vers le Vietnam.

Il a particulièrement mis en avant le café robusta vietnamien, déjà bien implanté sur le marché algérien et apprécié pour sa qualité ainsi que pour la régularité de son approvisionnement.

Les entreprises locales ont exprimé leur intérêt pour l’établissement de partenariats avec des entreprises vietnamiennes, notamment dans les secteurs de la construction et des technologies de l’information.

Enfin, lors de sa rencontre avec l’Université de Skikda, le diplomate vietnamien a appelé au renforcement de la coopération universitaire entre le Vietnam et l’Algérie, en particulier entre l’Université de Skikda et les établissements d’enseignement supérieur de la province de Gia Lai, à travers des échanges d’étudiants et d’enseignants, des programmes de formation ainsi que des projets de recherche scientifique. -VNA

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