Économie

Des projets nucléaires vont transformer les communautés côtières de Khanh Hoa

La province de Khanh Hoa prévoit de livrer les sites entièrement déblayés aux investisseurs d’ici le 30 juin 2026. Pour Ninh Thuân 1, le site de la centrale et la zone de relogement devraient être achevés d’ici cette date. Concernant Ninh Thuân 2, le site de la centrale devrait être opérationnel le 15 juin, et la zone de relogement le 30 juin.

Le futur emplacement de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, dans le village de Vinh Truong, commune de Phuoc Dinh. Photo : VNA
Le futur emplacement de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, dans le village de Vinh Truong, commune de Phuoc Dinh. Photo : VNA

Khanh Hoa (VNA) – Deux communes isolées de la province côtière de Khanh Hoa, dans le Centre-Sud du Vietnam, longtemps caractérisées par leurs dunes de sable, leur faible densité de population et leurs rares opportunités économiques, sont à l’aube d’une transformation industrielle après avoir été choisies pour accueillir les centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et Ninh Thuân 2.

Miser sur une percée

Phuoc Dinh et Vinh Hai, deux communes nouvellement fusionnées, ont vu le jour le 1er juillet 2025 suite à une résolution du Comité permanent de l’Assemblée nationale réorganisant les unités administratives communales de Khanh Hoa.

Après sa fusion, Phuoc Dinh s’étend sur environ 154 km², comprend 13 zones résidentielles et abrite quelque 35.300 habitants, dont environ 7% appartiennent à des minorités ethniques. La commune est désignée zone économique clé au sud de la province.

Vinh Hai, quant à elle, couvre plus de 16.000 hectares et compte plus de 36 000 habitants, principalement issus des ethnies Kinh et Raglai, qui vivent de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

Phuoc Dinh et Vinh Hai bénéficient toutes deux de leur situation géographique le long d’un corridor côtier de plus de 106 kilomètres, avec une excellente desserte par la route nationale 1, la ligne ferroviaire Nord-Sud, l’autoroute Nord-Sud et les ports maritimes voisins.

Conjuguée à cette infrastructure de transport bien développée et intégrée, la reprise des projets de centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et Ninh Thuân 2 a créé des conditions favorables supplémentaires et une dynamique de croissance pour les deux communes qui entament une nouvelle phase de développement.

Redéfinir le paysage du développement

Les deux centrales nucléaires revêtent une importance stratégique pour le développement socio-économique du pays et de la province de Khanh Hoa, mobilisant une attention soutenue et une orientation concertée de la part du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement.

Avec un objectif de construction de cinq ans, les autorités de Khanh Hoa ont reçu pour instruction de finaliser les indemnisations, le déblaiement des sites et la récupération des terrains pour les deux projets au cours du deuxième trimestre, conformément aux exigences du Premier ministre.

Selon Trinh Minh Hoàng, vice-président du Comité populaire provincial, le fort soutien de la population a accéléré les progrès, grâce à des politiques concrètes d’indemnisation, d’aide et de réinstallation.

La province vise à livrer les sites entièrement défrichés aux investisseurs d’ici le 30 juin 2026. Pour Ninh Thuân 1, le site de la centrale et la zone de relogement devraient être achevés d’ici cette date. Pour Ninh Thuân 2, le site de la centrale devrait être opérationnel le 15 juin, et la zone de relogement le 30 juin.

Selon Trinh Minh Hoàng, les centrales fourniront 4.600 MW d’électricité de base, renforceront la sécurité énergétique nationale et soutiendront la transition du Vietnam vers une production d’énergie plus propre et son engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Au-delà de la production d’électricité, ces projets devraient devenir un puissant moteur économique pour Khanh Hoa en attirant de nouveaux investissements, en développant les industries connexes, en modernisant les infrastructures de transport, en créant des emplois dans la construction et l’exploitation, et en renforçant les compétences techniques de la main-d’œuvre locale.

Truong Xuân Vy, secrétaire du comité du Parti de la commune de Phuoc Dinh, a déclaré que la localité accélère la révision de son plan directeur de construction, réorganise l’espace constructible et crée des réserves foncières afin d’attirer les investissements dans les industries et les services directement liés à la construction des centrales nucléaires. Une attention particulière sera portée aux logements des travailleurs, ainsi qu’aux services de restauration, d’hébergement, de loisirs et de divertissement.

Les deux communes comptent sur ces projets pour exploiter pleinement leurs atouts existants dans les domaines de l’économie maritime, des énergies renouvelables et conventionnelles, du tourisme, de l’agriculture de pointe et des ressources minières, et ainsi devenir des pôles économiques majeurs au sud de la province. – VNA

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#centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et Ninh Thuân 2 #projets nucléaires
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