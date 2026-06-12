Le flux de marchandises explose à la frontière entre le Vietnam et la Chine

Pékin (VNA) – Les postes-frontières de Huu Nghi (Vietnam) et de Dongxing (Chine) ont enregistré une forte hausse de leur activité commerciale ces derniers mois, notamment pour les échanges de produits agricoles et aquatiques frais en provenance des pays de l’ASEAN.

Selon les données des douanes de Huu Nghi Quan, au cours des cinq premiers mois de 2026, le nombre total de véhicules entrant et sortant par ce corridor frontalier a atteint 499.000, soit une augmentation de 40,2% par rapport à la même période l’année précédente.



Durant cette même période, la valeur totale des importations et des exportations transitant par le poste-frontière de Huu Nghi a atteint environ 41,1 milliards de dollars américains, ce qui représente une croissance annuelle de 24,4% et une expansion soutenue des flux commerciaux.



Parallèlement, le pont Bac Luân II, situé au poste-frontière de Dongxing, a également connu une forte augmentation des importations de marchandises en provenance des pays de l’ASEAN. Entre janvier et avril 2026, le volume de fruits importés via cette infrastructure a atteint 13.000 tonnes.



Afin de faciliter le commerce transfrontalier, les autorités compétentes ont maintenu les opérations de dédouanement les week-ends et jours fériés, assurant ainsi une meilleure fluidité des marchandises.



Selon des estimations préliminaires, depuis début 2026, plus de 20 000 véhicules de transport ont bénéficié de ces mesures de facilitation au pont de Bac Luân II.



Par ailleurs, l’efficacité du dédouanement des marchandises transportées sous réfrigération a progressé de plus de 50 % par rapport à la même période de l’année précédente, renforçant ainsi la capacité opérationnelle des points de passage frontaliers et contribuant au dynamisme des échanges bilatéraux et régionaux. – VNA