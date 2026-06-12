Économie

Le flux de marchandises explose à la frontière entre le Vietnam et la Chine

Au cours des cinq premiers mois de 2026, la valeur totale des importations et des exportations transitant par ce poste-frontière de Huu Nghi a atteint environ 41,1 milliards de dollars américains, soit une croissance annuelle de 24,4% et une expansion soutenue des flux commerciaux.

Au poste-frontière de Mong Cai. Photo : VNA
Au poste-frontière de Mong Cai. Photo : VNA

Pékin (VNA) – Les postes-frontières de Huu Nghi (Vietnam) et de Dongxing (Chine) ont enregistré une forte hausse de leur activité commerciale ces derniers mois, notamment pour les échanges de produits agricoles et aquatiques frais en provenance des pays de l’ASEAN.

Selon les données des douanes de Huu Nghi Quan, au cours des cinq premiers mois de 2026, le nombre total de véhicules entrant et sortant par ce corridor frontalier a atteint 499.000, soit une augmentation de 40,2% par rapport à la même période l’année précédente.

Durant cette même période, la valeur totale des importations et des exportations transitant par le poste-frontière de Huu Nghi a atteint environ 41,1 milliards de dollars américains, ce qui représente une croissance annuelle de 24,4% et une expansion soutenue des flux commerciaux.

Parallèlement, le pont Bac Luân II, situé au poste-frontière de Dongxing, a également connu une forte augmentation des importations de marchandises en provenance des pays de l’ASEAN. Entre janvier et avril 2026, le volume de fruits importés via cette infrastructure a atteint 13.000 tonnes.

Afin de faciliter le commerce transfrontalier, les autorités compétentes ont maintenu les opérations de dédouanement les week-ends et jours fériés, assurant ainsi une meilleure fluidité des marchandises.

Selon des estimations préliminaires, depuis début 2026, plus de 20 000 véhicules de transport ont bénéficié de ces mesures de facilitation au pont de Bac Luân II.

Par ailleurs, l’efficacité du dédouanement des marchandises transportées sous réfrigération a progressé de plus de 50 % par rapport à la même période de l’année précédente, renforçant ainsi la capacité opérationnelle des points de passage frontaliers et contribuant au dynamisme des échanges bilatéraux et régionaux. – VNA

source
#poste-frontière de Huu Nghi #ASEAN #produits agricoles #poste-frontière de Dongxing
Suivez VietnamPlus

Voir plus

L’économie vietnamienne continue de faire preuve de résilience face à la pression sur les prix et aux incertitudes de l’environnement international. Photo: VNA

UOB salue la résilience de l’économie vietnamienne

Dans son rapport sur les perspectives économiques du troisième trimestre 2026, la banque UOB estime que l’économie vietnamienne demeure résiliente face aux incertitudes extérieures, tout en mettant en garde contre les risques liés à l’inflation et aux coûts énergétiques.

La province septentrionale de Bac Ninh a enregistré plus de 2.623 milliards de dôngs (environ 99,5 millions de dollars) de revenus tirés du litchi dès le début de la campagne de récolte 2026. Photo: VNA

Bac Ninh engrange plus de 2.623 milliards de dôngs grâce au litchi

Selon les autorités provinciales, les litchis se vendent actuellement à des niveaux historiquement élevés. Les variétés précoces sont commercialisées entre 35.000 et 70.000 dôngs le kilogramme, tandis que les litchis de pleine saison se négocient entre 55.000 et 90.000 dôngs/kg.

L’ambassadeur du Vietnam Tran Quoc Khanh et les directeurs de l’Université de Skikda. Photo: VNA

Le Vietnam et l’Algérie renforcent leur coopération dans le commerce agricole

e Vietnam et l’Algérie entendent donner un nouvel élan à leur coopération économique et commerciale. Lors d’une visite de travail à Skikda, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, a souligné les importantes perspectives de partenariat entre les deux pays, notamment dans l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, les énergies renouvelables et la formation.

Le café vert figure parmi les principaux produits d’exportation de la province de Lam Dong. Photo d'illustration : VNA

Lam Dong accélère la montée en gamme de sa filière café

Afin de répondre aux exigences croissantes des marchés, le secteur agricole provincial accélère le renouvellement des plantations et mise davantage sur le café de spécialité. L’objectif est également de généraliser les normes internationales telles que VietGAP, GlobalGAP, 4C ou Organic.

S'exprimant lors de l'ouverture du forum, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a affirmé que cette initiative contribuait au renforcement de la connectivité entre les entreprises et à la promotion de la coopération économique bilatérale. Photo : VNA

Le Vietnam et la Suisse explorent de nouvelles opportunités de partenariat économique

Le forum économique placé sous le thème « Construire des économies intelligentes, durables et connectées », qui a eu lieu sous format hybride le 10 juin a rassemblé plus de 150 délégués, dont des décideurs politiques, des représentants d’entreprises, des institutions de recherche et des établissements de formation du Vietnam et de la Suisse.

La réunion du Comité directeur du premier volet du Programme de renforcement de la gouvernance économique du Vietnam (EEGP).Photo : mof.gov.vn.

Vietnam -UE : coopération dans la gouvernance économique et la promotion de la réforme des finances publiques

Le Vietnam et l’Union européenne renforcent leur coopération en matière de gouvernance économique et de gestion des finances publiques. Grâce au Programme de renforcement de la gouvernance économique (EEGP), les deux parties soutiennent des réformes structurelles visant à moderniser la politique budgétaire, fiscale et la gestion de la dette publique, tout en favorisant une croissance durable et inclusive.

Les bananes vietnamiennes sont vendues environ 200 yens le paquet de quatre (environ 34 000 VND) au supermarché Aeon. (Photo : VNA)

Les produits vietnamiens à l'honneur dans plus de 400 magasins AEON au Japon

La Semaine des produits vietnamiens 2026 se déroule du 11 au 14 juin dans plus de 400 points de vente du groupe AEON au Japon et sur plusieurs marchés asiatiques, offrant une vitrine privilégiée aux entreprises vietnamiennes pour promouvoir leurs produits et renforcer leur présence à l'international.

Le futur emplacement de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, dans le village de Vinh Truong, commune de Phuoc Dinh. Photo : VNA

Des projets nucléaires vont transformer les communautés côtières de Khanh Hoa

La province de Khanh Hoa prévoit de livrer les sites entièrement déblayés aux investisseurs d’ici le 30 juin 2026. Pour Ninh Thuân 1, le site de la centrale et la zone de relogement devraient être achevés d’ici cette date. Concernant Ninh Thuân 2, le site de la centrale devrait être opérationnel le 15 juin, et la zone de relogement le 30 juin.

Des entreprises de voyage vietnamiennes et malaisiennes signent un accord de coopération lors de la conférence. Photo : VNA

Khanh Hoa accélère la coopération en matière d’investissement et de tourisme avec la Malaisie

À Kuala Lumpur, la province de Khanh Hoa a organisé une conférence de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme afin de mettre en valeur ses atouts et de renforcer ses partenariats avec la Malaisie. L’événement a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de l’investissement, de l’économie maritime, du tourisme et du marché halal.

Dans le financement des projets d’infrastructures, le crédit bancaire continue de jouer un rôle essentiel, notamment pour les projets de grande envergure. Photo: VNA

Infrastructures et transition verte : le défi du financement durable au Vietnam

Selon plusieurs experts, les besoins croissants en capitaux pour le développement des infrastructures et la transition verte imposent au pays de diversifier ses sources de financement, d’améliorer la structuration du financement des projets et de renforcer un cadre politique attractif pour les investisseurs nationaux et étrangers.