Économie

Ouverture de la Foire commerciale du Festival de Huê 2026

Organisée dans le cadre de la Semaine du Festival international des arts de Huê 2026, la manifestation réunit entreprises, coopératives et organisations de promotion commerciale venues de nombreuses localités du pays afin de renforcer les échanges économiques et de valoriser les produits vietnamiens.

Cérémonie d'ouverture de la Foire commerciale du Festival de Huê 2026. Photo: VNA
Cérémonie d'ouverture de la Foire commerciale du Festival de Huê 2026. Photo: VNA

Huê (VNA) - La Foire commerciale du Festival de Huê 2026 a été inaugurée dans la soirée du 12 juin. L’événement est organisé conjointement par l’Agence de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce et le Centre de promotion de l’investissement, du commerce et de soutien aux entreprises de la ville de Huê.

Cette foire s’inscrit dans le cadre de la Semaine du Festival international des arts de Huê 2026 et vise à promouvoir les activités commerciales, à renforcer les liens entre les entreprises et à soutenir la diffusion des produits vietnamiens sur le marché.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président du Comité populaire de la ville de Huê, Ha Van Tuân, a souligné que, dans un contexte d’intégration économique internationale de plus en plus approfondie, la promotion du commerce joue un rôle essentiel dans l’élargissement des débouchés, le renforcement de la compétitivité et l’augmentation de la valeur ajoutée des produits nationaux.

Selon lui, la Foire commerciale du Festival de Huê 2026 constitue non seulement un espace de présentation et de promotion des produits, mais aussi une plateforme favorisant la mise en relation entre l’offre et la demande, les entreprises, les distributeurs et les consommateurs. Elle offre aux participants l’opportunité de valoriser leurs marques, de rechercher des partenaires, d’étendre leurs réseaux commerciaux et de développer les liens entre production et consommation.

L’événement permet également aux entreprises de mieux appréhender les évolutions du marché, de s’informer sur les innovations technologiques et d’améliorer l’efficacité de leurs activités de production et de commerce.

Pour la ville de Huê, cette foire représente aussi une occasion de mettre en avant l’image d’une localité dynamique, accueillante et riche en potentiel de développement. Elle contribue à promouvoir les produits labellisés « Un produit par commune » (OCOP), les produits artisanaux et industriels ruraux emblématiques ainsi que les spécialités locales, tout en soutenant le développement du commerce, des services, du tourisme et de l’attractivité économique.

Le responsable local a souligné que l’organisation de la foire dans le cadre du Festival de Huê permettait également de créer une synergie harmonieuse entre culture, tourisme et commerce.

La manifestation rassemble 240 stands standard et accueille un grand nombre d’entreprises, de coopératives, d’établissements de production et d’organisations de promotion commerciale provenant de nombreuses provinces et villes du pays.

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Des stands à la Foire. Photo: VNA

Afin de faciliter les activités d’exposition, de transaction et de mise en réseau, la foire est structurée en trois espaces principaux. Le premier, comprenant environ 50 stands, est consacré à la présentation du potentiel économique et commercial des différentes localités participantes. Le deuxième espace, qui regroupe quelque 110 stands, met en valeur les produits OCOP, les spécialités régionales, les produits agricoles, l’artisanat, les produits industriels ruraux remarquables ainsi que les métiers traditionnels. Le troisième secteur, composé d’environ 80 stands, est dédié aux activités commerciales et de services, avec la présentation de produits de haute qualité destinés à la consommation, à la vie quotidienne et à la production.

La gamme de produits exposés couvre de nombreux secteurs, notamment les produits agricoles, forestiers et halieutiques, les denrées alimentaires transformées, les articles textiles et de maroquinerie, les équipements électroniques et électroménagers, les matériaux de construction, le mobilier, les fournitures de bureau, les biens de consommation courante ainsi que les services liés aux technologies de l’information, à la finance, à la banque et aux télécommunications.

La Foire commerciale du Festival de Huê 2026 se tient du 12 au 17 juin, offrant aux visiteurs et aux entreprises un espace privilégié d’échanges, de promotion commerciale et de découverte des richesses économiques et culturelles des différentes régions du Vietnam. -VNA

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