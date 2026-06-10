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Huê renforce son rayonnement au sein de la Francophonie

À l’occasion de la 107e réunion du Bureau de l’Association internationale des maires francophones (AIMF), organisée à Namur en Belgique, la ville de Huê a réaffirmé son engagement en faveur de la coopération internationale, de la préservation du patrimoine et du développement durable, tout en consolidant sa place au sein du réseau des villes francophones.

Les délégués participant à la 107e réunion du Bureau de l’Association internationale des maires francophones (AIMF). Photo : VNA
Les délégués participant à la 107e réunion du Bureau de l’Association internationale des maires francophones (AIMF). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La 107e réunion du Bureau de l’Association internationale des maires francophones (AIMF) s’est tenue, les 8 et 9 juin, à Namur, en Belgique, avec la participation de représentants de nombreuses collectivités membres à travers le monde. La délégation de la ville de Huê était conduite par Nguyên Khac Toàn, vice-secrétaire du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire de la ville.

La participation de Huê à cette rencontre revêt une importance particulière dans le cadre de sa stratégie d’ouverture internationale et d’intégration accrue aux réseaux de coopération entre collectivités locales. Elle témoigne également de la volonté de la ville de renforcer son rôle et sa visibilité en tant que cité patrimoniale dynamique et responsable au sein de l’espace francophone.

Au cours des travaux, les participants ont échangé sur plusieurs enjeux mondiaux majeurs, notamment le développement durable, la lutte contre le changement climatique, les transitions écologique et numérique ainsi que l’amélioration de la gouvernance urbaine. Les discussions avec les institutions européennes ont également mis en évidence le rôle croissant des collectivités territoriales dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de développement international.

Pour les villes membres de l’AIMF, dont Huê, cette dynamique constitue une opportunité précieuse pour développer les partenariats, partager les bonnes pratiques en matière de gestion urbaine et accéder à de nouvelles ressources internationales au service du développement local.

Selon Nguyên Khac Toàn, Huê souhaite approfondir sa coopération avec les partenaires francophones et européens dans des domaines tels que la préservation et la valorisation du patrimoine, le développement urbain durable, l’adaptation au changement climatique, la transformation numérique et l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

Le responsable vietnamien a souligné que le message porté par Huê lors de cette réunion était clair : faire du patrimoine le fondement de son développement, de la coopération internationale son principal moteur et du développement durable son objectif à long terme.

Grâce à sa participation active aux activités de l’AIMF, Huê continue ainsi d’affirmer son statut de ville patrimoniale emblématique du Vietnam. Elle entend également tirer parti des expériences, des ressources et des opportunités offertes par les partenaires internationaux afin de concrétiser son ambition de devenir une ville relevant directement du pouvoir central, fondée sur les valeurs de la culture, du patrimoine, de l’écologie, du paysage et du respect de l’environnement.

En marge de la réunion, Nguyên Khac Toàn a eu plusieurs entretiens avec des responsables belges ainsi qu’avec les dirigeants de l’AIMF afin d’examiner les perspectives de coopération pour les années à venir.

Lors de sa rencontre avec Maxime Prévot, vice-Premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, celui-ci a salué les résultats concrets de la coopération entre Huê et Namur. Jumelées depuis plusieurs années, les deux villes ont développé des projets fructueux dans les domaines de la préservation du patrimoine, des échanges culturels, du développement durable et de la transformation numérique.

Parmi les initiatives emblématiques figurent les programmes d’échanges culturels, notamment la participation de la troupe de géants sur échasses de Namur au Festival des métiers traditionnels de Huê en 2023. Les deux collectivités étudient également la mise en œuvre du projet « Huê intelligente et durable », destiné à renforcer la gouvernance urbaine et à améliorer le cadre de vie de la population.

Lors de son entretien avec le secrétaire général de l’AIMF, Frédéric Vallier, ce dernier a réaffirmé l’attention particulière accordée à Huê et salué la coopération efficace de la municipalité dans la réalisation des projets soutenus par l’association dans les domaines des infrastructures, de l’environnement, de l’éducation et de la culture.

Frédéric Vallier a également souligné que le succès de la 45e Assemblée générale de l’AIMF, organisée à Huê du 27 au 30 avril 2025, avait laissé une impression très positive auprès de la communauté francophone internationale. Cet événement a largement contribué à promouvoir l’image d’une ville patrimoniale, culturelle, accueillante et dynamique.

Concernant les perspectives de coopération, le secrétaire général de l’AIMF a indiqué que le Secrétariat de l’association poursuivrait ses efforts pour mobiliser des ressources adaptées afin d’accompagner les projets prioritaires proposés par Huê.

Les domaines identifiés comprennent notamment la préservation du patrimoine culturel, le développement d’un tourisme durable, la transition écologique, l’adaptation au changement climatique, la formation des ressources humaines ainsi que le renforcement des échanges et du partage d’expériences au sein de la Francophonie.

Les rencontres tenues à l’occasion de cette 107e réunion du Bureau de l’AIMF ont ainsi confirmé la place grandissante de Huê dans le réseau des villes francophones et ouvert de nouvelles perspectives de coopération internationale au service du développement durable, de la valorisation du patrimoine et de l’amélioration du bien-être de ses habitants.- VNA

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#Francophonie #AIMF #Huê
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