Culture-Sports

Les athlètes vietnamiens brillent à l’Open d’athlétisme de New Taipei 2026

Deux médailles d’or ont été remportées par les athlètes vietnamiens lors du prestigieux Open d’athlétisme de la ville de New Taipei 2026, qui s’est clôturé lundi 8 juin au Taipei chinois.

Bui Thi Ngân a remporté la médaille d’or du 800 m féminin lors de l’Open d’athlétisme de la ville de New Taipei 2026, au Taipei chinois, le 7 juin. Photo : sggp.org.vn
Bui Thi Ngân a remporté la médaille d’or du 800 m féminin lors de l’Open d’athlétisme de la ville de New Taipei 2026, au Taipei chinois, le 7 juin. Photo : sggp.org.vn

Hanoi (VNA) - Les athlètes vietnamiens ont remporté deux médailles d’or lors du prestigieux Open d’athlétisme de la ville de New Taipei 2026, qui s’est terminé lundi 8 juin au Taipei chinois.

Bui Thi Ngân a remporté le titre du 800 m féminin au stade de Banqiao. Elle a réalisé une performance impressionnante dès le départ. L’athlète vietnamienne et l’Australienne Ashley Pernecker se sont rapidement détachées du peloton pour prendre la tête de la course.

Tout au long de la course, elles ont maintenu une large avance sur les autres coureuses. À 100 mètres de l’arrivée, Bui Thi Ngân a accéléré pour franchir la ligne en première position en 2 min 8,95 s, remportant ainsi la médaille d’or.

Il s’agissait de sa deuxième médaille dans ce tournoi, après sa troisième place au 1 500 m féminin, derrière les Sud-Coréennes Cha Ji Won et Oh Hye Won.

La deuxième médaille d’or pour le Vietnam est revenue à Nguyên Trung Cuong, champion des Jeux d’Asie du Sud-Est, lors de l’épreuve du 3 000 m steeple messieurs.

Le coureur vietnamien a occupé la deuxième place pendant la majeure partie de la course. À mi-parcours, il s’est détaché du peloton avec le Philippin Junel Gobotia, laissant le reste des concurrents loin derrière.

Puis, à un tour de l’arrivée, Nguyên Trung Cuong a distancé son dernier rival et franchi la ligne d’arrivée en premier en 9 min 09 s 08. Il avait déjà remporté cette épreuve il y a deux ans.

D’autres athlètes vietnamiens ont également remporté des médailles, notamment la sauteuse en longueur Trân Thi Loan, qui a décroché l’argent avec un saut de 6,23 m. Elle n’a manqué que 1 cm pour devancer l’Indienne Shaili Singh, lauréate du titre.

La coureuse Nguyên Thi Oanh a elle aussi remporté l’argent sur 5 000 m féminin. Elle a terminé entre deux Nord-Coréennes. Les trois athlètes ont battu l’ancien record du tournoi, établi à 16 min 27 s 94.

Park Sol Gyong a remporté l’or en 15 min 47 s 76. Nguyên Thi Oanh a terminé deuxième en 16 min 12 s 80, et Kim Hye Song troisième en 16 min 23 s 81.

La dernière médaille pour le Vietnam a été le bronze, remporté par Luong Duc Phuoc sur 1 500 m masculin en 3 min 50 s 66. Il a été dépassé dans les 100 derniers mètres par l’Australien Evander Scott (3 min 44 s 70) et le coureur local Wang Chengyu (3 min 47 s 57).

L’Open d’athlétisme de la ville de New Taipei a été promu au rang de compétition de niveau Argent du World Athletics Continental Tour pour la saison 2026, après avoir été classé au niveau Bronze. — VNA

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