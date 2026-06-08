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Les épouses des Premiers ministres de quatre pays visitent le Temple de la Littérature à Hanoï

Dao Thi Bich Thuy, épouse du Premier ministre vietnamien, s’est déclarée heureuse de rencontrer les épouses des Premiers ministres lao, cambodgien et thaïlandais, soulignant que cette rencontre permettait non seulement de mieux connaître les pays, les peuples et les cultures de chacun, mais aussi de renforcer l’amitié et la confiance entre les quatre nations.

Les épouses des Premiers ministres vietnamien, lao, cambodgien et thaïlandais visitent le Temple de la Littérature à Hanoï. Photo: VNA
Les épouses des Premiers ministres vietnamien, lao, cambodgien et thaïlandais visitent le Temple de la Littérature à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dao Thi Bich Thuy, épouse du Premier ministre vietnamien, accompagnée de Vandara Siphandone, épouse du Premier ministre lao, de Pich Chamony, épouse du Premier ministre cambodgien, et de Thananon Niramit, épouse du Premier ministre thaïlandais, a visité le Temple de la Littérature à Hanoï le 8 juin, dans le cadre des visites officielle au Vietnam des Premiers ministres de ces trois pays.

Dao Thi Bich Thuy s’est déclarée heureuse de rencontrer les épouses des Premiers ministres lao, cambodgien et thaïlandais, soulignant que cette rencontre permettait non seulement de mieux connaître les pays, les peuples et les cultures de chacun, mais aussi de renforcer l’amitié et la confiance entre les quatre nations.

Elle a indiqué que ces pays voisins partageaient un riche patrimoine culturel d’Asie du Sud-Est, marqué par l’importance accordée à la famille, à l’hospitalité, à la solidarité communautaire et aux valeurs humanistes. L’amitié et la coopération entre le Vietnam, le Laos, le Cambodge et la Thaïlande se sont renforcées dans de nombreux domaines ces dernières années.

Les épouses ont été informées de l’histoire, des valeurs et de l’architecture du Temple de la Littérature, monument national emblématique considéré comme le berceau de l’éducation vietnamienne et un symbole de la tradition d’étude et du respect des enseignants, ancrée depuis près de mille ans dans la culture du Vietnam.

Au pavillon Thai Hoc, situé à l’intérieur du Temple de la Littérature, elles ont visité l’installation artistique intitulée « Jardin des Lauréats », réalisée à partir de matériaux artisanaux traditionnels tels que le bambou, le papier do, les chapeaux coniques et le rotin.

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Les épouses des Premiers ministres vietnamien, lao, cambodgien et thaïlandais visitent le Temple de la Littérature à Hanoï. Photo: VNA

Les épouses se sont ensuite entretenues avec des artisans et se sont essayées à plusieurs métiers traditionnels, notamment la peinture sur chapeaux coniques, la broderie à la main et le tissage de la soie.

Les invitées ont salué l’accueil chaleureux et sincère qui leur a été réservé, estimant que cette visite leur avait permis de mieux comprendre l’hospitalité vietnamienne, la richesse culturelle du pays, son attachement à l’éducation ainsi que la diversité de ses identités régionales, contribuant ainsi à renforcer les liens entre les quatre nations.

Dao Thi Bich Thuy a exprimé l’espoir que ces échanges approfondiraient la compréhension mutuelle, consolideraient les liens culturels et contribueraient au renforcement durable de l’amitié entre le Vietnam et ces pays voisins. -VNA

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