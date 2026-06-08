Hanoi salue les dirigeants des villes de l’ASEAN avec sa gastronomie et ses arts

Hano (VNA) – Hanoi met à l’honneur sa culture culinaire et ses arts traditionnels dans un espace culturel organisé dans le cadre de la Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN 2026 (ACLC), offrant ainsi aux délégués internationaux un aperçu de la richesse culturelle de la capitale.



L’exposition et le programme culturel, organisés par le Département municipal de la culture et des sports, se déroulent rue des libraires de Hanoi, dans le quartier de Cua Nam, les 7 et 8 juin.



Cet événement vise à promouvoir les valeurs culturelles uniques de la capitale vietnamienne auprès des délégués internationaux participant à la conférence, tout en favorisant les échanges culturels et la coopération entre les villes de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).



Dans l’espace dédié à la gastronomie, les délégués pourront déguster une variété de plats emblématiques de la vie culturelle hanoïenne, tels que des rouleaux de printemps frais, du pho cuôn (rouleaux de pho au bœuf sauté), des beignets de crevettes, du cha côm (jeune riz et hachis de porc mélangés et frits) et une soupe sucrée aux graines de lotus et au longane. D’autres spécialités locales seront également présentées.



L’un des temps forts du programme est la présentation du thé au lotus et du café aux œufs, deux produits emblématiques des traditions culinaires de Thang Long – Hanoi.



Selon les organisateurs, le thé au lotus est considéré comme un symbole de la culture du thé à Hanoi, reflétant à la fois le parfum des fleurs de lotus et le savoir-faire des artisans du thé. Quant au café aux œufs de Giang, créé à Hanoi en 1946, il est devenu une boisson très appréciée des visiteurs vietnamiens et internationaux, contribuant à l’identité culinaire unique de la ville.



Outre les démonstrations culinaires, le programme propose des spectacles d’art traditionnel célébrant le riche patrimoine culturel vietnamien. Grâce à cette diversité d’expériences culturelles, les participants à la conférence pourront mieux comprendre l’identité de Thang Long – Hanoi, terre millénaire de civilisation, réputée pour la richesse de son histoire et de ses traditions culturelles.



Cette vitrine culinaire et artistique traditionnelle fait partie des nombreuses activités organisées dans le cadre de la Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN, contribuant à présenter Hanoi comme une ville dynamique, moderne, culturellement riche et accueillante aux visiteurs internationaux. – VNA

Lê Quang Vinh