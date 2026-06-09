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Musée d'art Satsuma Yaki inauguré à Da Nang, site classé au patrimoine mondial

Le Musée d'art japonais Satsuma Yaki, consacré à la céramique traditionnelle fabriquée dans la région aujourd'hui appelée préfecture de Kagoshima pendant la période Edo et après, a ouvert ses portes dans la vieille ville de Hôi An. Il présente des collections d'œuvres d'art Satsuma Yaki et représente une avancée positive dans les échanges culturels entre Hôi An et le Japon.

Cérémonie d'ouverture du musée d'art Satsuma Yaki, situé dans la vieille ville de Hội An. Le musée présente environ 1 500 pièces de céramique traditionnelle japonaise. — Photos : Mori Takero
Cérémonie d'ouverture du musée d'art Satsuma Yaki, situé dans la vieille ville de Hội An. Le musée présente environ 1 500 pièces de céramique traditionnelle japonaise. — Photos : Mori Takero


Da Nang, 9 juin (VNA) - Un nouveau musée dédié au Satsuma Yaki, un art céramique traditionnel japonais originaire de l'actuelle préfecture de Kagoshima, pendant et après l'époque d'Edo, a ouvert ses portes à Hoi An, au cœur de Da Nang. Cette ouverture marque une nouvelle étape dans les échanges culturels entre cette ville historique et le Japon.

Le Musée d'art japonais Satsuma Yaki présente des collections d'œuvres d'art Satsuma Yaki et offre aux visiteurs l'opportunité de découvrir l'une des traditions artistiques les plus singulières du Japon.

Situé au 17 rue Hung Vuong, au sein du complexe du Pont Japonais et de la Galerie de la Culture Japonaise, le Musée ambitionne de devenir un lieu de rencontre pour les habitants et les visiteurs intéressés par l'art et la culture japonais, tout en offrant une meilleure compréhension des arts traditionnels et du patrimoine culturel du Japon.

Le musée est le deuxième lieu culturel japonais à Hoi An, après l'ouverture de la Galerie de la Culture Japonaise à la rue Nguyen Thi Minh Khai en 2017. La galerie présente la calligraphie japonaise, les traditions de la cérémonie du thé, l'origami et propose des essayages de yukata.

Le consul général du Japon à Da Nang, Mori Takero, a déclaré : « Il est réjouissant de constater que les Vietnamiens sont fascinés par la beauté des Satsuma Yaki et en collectionnent tant. C'est une excellente idée d'exposer cette précieuse collection à Hoi An, carrefour historique du commerce entre le Vietnam et le Japon. J'espère que de nombreuses personnes, vietnamiennes, japonaises et étrangères, ainsi que des habitants et des visiteurs, viendront admirer cette remarquable collection. »

Le Musée d'Art Satsuma Yaki expose 1 500 pièces de céramique Satsuma, dont le prestigieux service à thé Satsuma Kyoto, un chef-d'œuvre représentant les quatre saisons et orné de motifs en relief façon brocart rehaussés de dorure à l'or 24 carats, des céramiques à glaçure craquelée de la région de Kagoshima (céramique Satsuma ancienne) datant de l'ère Meiji (1868-1912) et des pièces Satsuma impériales.

Les années précédentes, des motifs de porcelaine Hizen et des récits historiques sur cet artisanat japonais ancestral étaient également présentés lors du Festival annuel d'échanges culturels Hoi An-Japon.

Le Pont Japonais accueille le Festival annuel Hoi An-Japon depuis plus de 22 ans.

Ce pont est un symbole emblématique de l'amitié entre le Vietnam et le Japon depuis 400 ans, notamment du mariage, au XVIIe siècle, de la princesse vietnamienne Ngoc Hoa et de l'homme d'affaires japonais Araki Sotaro.

Le Centre de conservation du patrimoine mondial de Hoi An a indiqué que la communauté locale de la commune de Cam Chau a préservé trois tombes de marchands japonais décédés dans la ville au XVIIe siècle.

Tani Yajirobei serait décédé en 1647, et les documents le concernant contiennent certaines des informations les plus anciennes et les plus précises sur sa vie, notamment sa relation avec une femme de la région.

La vieille ville de Hoi An, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et Da Nang en général, abritent des communautés japonaises et de nombreux restaurants de style japonais.

Actuellement, la compagnie aérienne nationale, Vietnam Airlines, exploite deux lignes aériennes reliant Da Nang à Narita et Osaka, avec 11 vols par semaine.

Plus de 200 000 touristes japonais ont visité Da Nang l'année dernière. - VNA

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#Musée d'art japonais Satsuma Yaki
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