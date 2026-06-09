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Hanoï dévoile ses trésors patrimoniaux aux dirigeants des villes de l’ASEAN

À travers la découverte de la Cité impériale de Thang Long et du Temple de la Littérature, les délégués de la Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN 2026 ont été invités à explorer les valeurs historiques, culturelles et éducatives de la capitale vietnamienne.

Des délégués de la Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN 2026, visitent la Cité impériale de Thang Long à Hanoï. Photo: chinhphu.vn
Des délégués de la Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN 2026, visitent la Cité impériale de Thang Long à Hanoï. Photo: chinhphu.vn

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN 2026 (ASEAN City Leaders Conference), le Service du Tourisme de Hanoï, en coordination avec les organismes concernés, a organisé le 9 juin une visite de la Cité impériale de Thang Long et du Temple de la Littérature à l’intention des délégués participant à l’événement.

Cette activité a réuni des représentants de plusieurs villes et localités de l’ASEAN, notamment Luang Prabang et Vientiane (Laos), Siem Reap et Preah Sihanouk (Cambodge), Yangon et Mandalay (Myanmar), Bangkok (Thaïlande), Dili et Baucau-Manufahi (Timor-Leste), ainsi que Sumedang (Indonésie), en présence de représentants d’organisations internationales de recherche et des ambassades des pays de l’ASEAN au Vietnam.

À la Cité impériale de Thang Long, les délégués ont visité la porte de Doan Mon et découvert l’histoire de la capitale à travers plusieurs expositions thématiques. Ils ont également exploré la terrasse des Dragons du palais de Kinh Thien, ancien centre du pouvoir de plusieurs dynasties vietnamiennes, ainsi que la maison et le bunker D67, associés à des décisions majeures prises durant la lutte pour la libération et la réunification du pays.

Au Temple de la Littérature, les visiteurs ont découvert le pavillon Khue Van Cac, symbole culturel de Hanoï, ainsi que le jardin des stèles des Docteurs. Ce site conserve 82 stèles en pierre dédiées aux lauréats des concours mandariniques sous les dynasties féodales. Il est inscrit au Registre Mémoire du monde pour l’Asie-Pacifique de l’UNESCO. Les délégués ont également visité l’espace d’exposition consacré au Quoc Tu Giam, considéré comme la première université du Vietnam, ainsi que le pavillon Thai Hoc, leur permettant de mieux comprendre la tradition éducative et la richesse culturelle du pays.

Selon le Service du Tourisme de Hanoï, cette visite visait à faire découvrir aux délégués internationaux les valeurs historiques et culturelles de la capitale millénaire, tout en promouvant l’image d’une ville sûre, accueillante et riche en identité.

Elle a également offert une occasion de renforcer les échanges, la compréhension mutuelle et la coopération entre Hanoï et d’autres villes de l’ASEAN dans les domaines du tourisme, de la préservation du patrimoine et du développement urbain durable.

La Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN se tient du 7 au 10 juin à Hanoï, avec la participation de responsables municipaux et d’experts internationaux. -VNA

#Hanoï #Conférence des dirigeants des villes de l'ASEAN #Văn hóa soi đường #NQ 80
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