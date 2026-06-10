Culture-Sports

Le Vietnam remporte sa sixième médaille d'or aux championnats de tir d'Asie du Sud-Est

Le duo vietnamien s'est qualifié pour la finale en troisième position avec 626,6 points avant de réaliser une performance victorieuse de 497,8 points pour remporter le titre dans l'épreuve de tir à la carabine à air comprimé par équipe mixte de 10 m.

Photo : https://www.qdnd.vn/
Photo : https://www.qdnd.vn/

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a décroché sa sixième médaille d'or aux Championnats de tir d'Asie du Sud-Est 2026 le 9 juin, grâce à la victoire de Le Thi Mong Tuyen et Nguyen Thanh Nam à l'épreuve de carabine à air comprimé 10 m par équipe mixte.

Le duo vietnamien s'était qualifié pour la finale en troisième position avec 626,6 points avant de réaliser une performance victorieuse avec 497,8 points, remportant ainsi le titre.

Cette victoire porte à six le nombre de médailles d'or remportées par le Vietnam dans ce tournoi. La délégation vietnamienne avait déjà décroché cinq médailles d’or : en pistolet sportif 25 m par équipes féminines, en carabine à air comprimé 10 m par équipes juniors masculines, en carabine à air comprimé 10 m par équipes féminines, en carabine à air comprimé 10 m individuelle féminine et en carabine à air comprimé 10 m junior féminine.

Au 9 juin, l'équipe avait également remporté neuf médailles d'argent, trois médailles de bronze et établi quatre records.

Les championnats, qui se déroulent à Taïwan (Chine), se poursuivront jusqu’au 12 juin. -VNA

#championnats de tir #Asie du Sud-Est
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Voir plus

Des visiteurs découvrent des produits d’artisanat traditionnel vietnamien lors de l’événement. Photo : VNA

Coupe du monde 2026 : le Vietnam laisse son empreinte au grand rendez-vous culturel international

À l’occasion d’Aldea Global 2026, grand rendez-vous culturel international organisé à Mexico en marge de la Coupe du monde de la FIFA 2026, le Vietnam met à l’honneur son patrimoine, sa culture et sa gastronomie auprès du public mexicain et international. Sa participation à cet événement prestigieux illustre le rayonnement croissant du pays sur la scène mondiale et son engagement en faveur du dialogue interculturel et des échanges entre les peuples.

La station balnéaire de Mui Ne, dans la province de Lam Dong, confirme son statut de destination incontournable pour le kitesurf en Asie. Photo: VNA

Mui Ne est la capitale asiatique du kitesurf, selon Figaro Nautisme

Sur la côte sud-est du Vietnam, à quatre heures de route de Ho Chi Minh-Ville, Mui Ne s’est imposée comme l’un des hauts lieux mondiaux du kitesurf. Ici, le vent n’est pas un caprice météorologique : c’est une institution. De novembre à mars, il souffle avec une régularité presque métronomique, transformant cette longue baie tropicale en terrain de jeu spectaculaire.

À Hanoï, les artistes de demain imaginent la ville du futur

À Hanoï, les artistes de demain imaginent la ville du futur

Dans une capitale où la créativité ne cesse de se réinventer, l’exposition d’art contemporain « Future Spectrum » ouvre un espace d’expression dédié à la jeune génération d’artistes. À travers une grande diversité de pratiques artistiques, elle invite à explorer les liens entre la ville, les habitants et les imaginaires du futur.

Cérémonie d'ouverture du musée d'art Satsuma Yaki, situé dans la vieille ville de Hội An. Le musée présente environ 1 500 pièces de céramique traditionnelle japonaise. — Photos : Mori Takero

Musée d'art Satsuma Yaki inauguré à Da Nang, site classé au patrimoine mondial

Le Musée d'art japonais Satsuma Yaki, consacré à la céramique traditionnelle fabriquée dans la région aujourd'hui appelée préfecture de Kagoshima pendant la période Edo et après, a ouvert ses portes dans la vieille ville de Hôi An. Il présente des collections d'œuvres d'art Satsuma Yaki et représente une avancée positive dans les échanges culturels entre Hôi An et le Japon.

La sélection du Guide Michelin 2026 au Vietnam honore 11 établissements une Étoile Michelin (2 nouveaux). Photo: Comité d'organisation

Guide Michelin 2026 : L'identité vietnamienne rayonne sur la scène gastronomique mondiale

Dans sa quatrième édition, la sélection du Guide Michelin 2026 au Vietnam révèle un total de 193 établissements à Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang, dont 11 une Étoile Michelin (2 nouveaux), 72 établissements Bib Gourmand (synonyme de cuisine de qualité au meilleur prix) et 110 restaurants Michelin Selected, reconnus pour la qualité de leur cuisine.

Photo : VNA

La peinture populaire de Dông Hô renaît grâce à la technologie et à la créativité

La peinture populaire de Dông Hô, célèbre pour ses estampes réalisées sur le papier traditionnel « điệp » et ses pigments naturels issus notamment de feuilles de bambou et de poudre de pierre rouge, a longtemps illustré avec simplicité et vivacité les scènes de la vie rurale vietnamienne grâce à la technique de la gravure sur bois. Aujourd’hui pourtant, pour de nombreux jeunes, cet art ancestral n’existe plus que dans les manuels scolaires ou les musées.

Le stand du Vietnam attire les foules au Festival mondial de la gastronomie de Séoul. Photo : VNA

Le stand du Vietnam attire les foules au Festival mondial de la gastronomie de Séoul

Le stand du Vietnam a attiré un large public lors de la 18ᵉ édition du Festival mondial de la gastronomie de Seongbuk Nurimasil, organisée le 7 juin à Séoul sous le thème « Les saveurs de la Terre », où il s’est distingué par la mise en valeur de sa gastronomie traditionnelle et de ses activités culturelles populaires dans une ambiance multiculturelle festive réunissant de nombreux pays.

La jeune communauté intellectuelle vietnamienne au Japon s’unit pour bâtir son avenir professionnel

La jeune communauté intellectuelle vietnamienne au Japon s’unit pour bâtir son avenir professionnel

La communauté des jeunes professionnels vietnamiens au Japon (VPJ) a organisé avec succès, le 7 juin à Tokyo, l’événement « VPJ Networking 5 – Rookie to Ready », un espace de rencontre et d’échanges destiné à accompagner les jeunes Vietnamiens dans leur insertion et leur développement de carrière au Japon à travers des conseils pratiques, des témoignages d’experts et des discussions en réseau.

Le Pho bo, ou soupe de nouilles au bœuf jouit d’une renommée mondiale. Photo: VietnamPlus

La culture et la gastronomie vietnamiennes séduisent le public tchèque au cœur de Prague

La participation du Vietnam au Festival culturel et gastronomique des ambassades, organisé le 6 juin à Prague, a permis de mettre en valeur la richesse de sa culture, l’authenticité de sa cuisine traditionnelle et le dynamisme de sa communauté en République tchèque, laissant une impression favorable auprès du public local et des visiteurs internationaux.

La Vietnamienne Diêp Thi Huong remporte trois titres asiatiques en canoë-kayak. Photo: tdtt.gov.vn

La Vietnamienne Diêp Thi Huong remporte trois titres asiatiques en canoë-kayak

L’athlète vietnamienne Diêp Thi Huong a réalisé une performance remarquable lors des Championnats d’Asie juniors et U23 de canoë-kayak 2026, organisés au Kazakhstan du 4 au 7 juin, en décrochant trois médailles d’or et en confirmant son statut de figure de proue du canoë-kayak vietnamien sur la scène continentale.

Pour sa première participation aux Championnats asiatiques d’aviron de mer, organisés en Thaïlande du 4 au 7 juin, l’équipe vietnamienne a réalisé une performance remarquée en remportant deux médailles d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze. Photo: tdtt.gov.vn

Deux titres asiatiques pour l’équipe vietnamienne d’aviron de mer

Pour sa première participation aux Championnats asiatiques d’aviron de mer, organisés en Thaïlande du 4 au 7 juin, l’équipe vietnamienne a réalisé une performance remarquée en remportant deux médailles d’or, une médaille d’argent et une médaille de bronze, confirmant le potentiel de développement de cette discipline encore récente dans le pays.

L’équipe vietnamienne Z121 Vina Pyrotech a confirmé son savoir-faire avec une prestation fortement inspirée de l’identité nationale. Photo: VNA

DIFF 2026 : le Vietnam et la France illuminent Da Nang sous le signe du patrimoine

La deuxième soirée du Festival international des feux d’artifice de Da Nang (DIFF) 2026, placée sous le thème « Patrimoine », a réuni le 6 juin des milliers de spectateurs venus admirer les prestations des équipes du Vietnam et de la France, qui ont célébré à travers leurs créations pyrotechniques la richesse culturelle et historique des peuples.

Des visiteurs admirent les estampes de Dong Ho. Photo: VNA

Lever les freins à la valorisation économique du patrimoine

Le Vietnam dispose d’un vaste patrimoine matériel et immatériel, mais sa contribution à l’économie demeure encore en deçà de son potentiel. Le développement des industries culturelles figure pourtant parmi les priorités définies par la résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique.