Le Vietnam remporte sa sixième médaille d'or aux championnats de tir d'Asie du Sud-Est

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a décroché sa sixième médaille d'or aux Championnats de tir d'Asie du Sud-Est 2026 le 9 juin, grâce à la victoire de Le Thi Mong Tuyen et Nguyen Thanh Nam à l'épreuve de carabine à air comprimé 10 m par équipe mixte.



Le duo vietnamien s'était qualifié pour la finale en troisième position avec 626,6 points avant de réaliser une performance victorieuse avec 497,8 points, remportant ainsi le titre.



Cette victoire porte à six le nombre de médailles d'or remportées par le Vietnam dans ce tournoi. La délégation vietnamienne avait déjà décroché cinq médailles d’or : en pistolet sportif 25 m par équipes féminines, en carabine à air comprimé 10 m par équipes juniors masculines, en carabine à air comprimé 10 m par équipes féminines, en carabine à air comprimé 10 m individuelle féminine et en carabine à air comprimé 10 m junior féminine.

Au 9 juin, l'équipe avait également remporté neuf médailles d'argent, trois médailles de bronze et établi quatre records.

Les championnats, qui se déroulent à Taïwan (Chine), se poursuivront jusqu’au 12 juin. -VNA