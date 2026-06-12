Les nouveaux ALE, un levier pour les exportations vietnamiennes vers le Moyen-Orient et l’Asie du Sud

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Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les nouveaux accords de libre-échange (ALE) offrent un nouvel élan aux exportations vietnamiennes vers le Moyen-Orient et l’Asie du Sud, une région qui regroupe plus de 2,5 milliards d’habitants et affiche une forte demande d’importation.

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Toutefois, pour tirer pleinement parti de ces opportunités, les entreprises vietnamiennes devront répondre aux exigences croissantes en matière de normes techniques, de règles d’origine et de gestion des risques dans un contexte de chaînes d’approvisionnement mondiales encore marqué par de nombreuses incertitudes.

Tel est le constat dressé lors du séminaire intitulé « Opportunités et solutions pour promouvoir les exportations des secteurs clés vers les marchés du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud dans le contexte des nouveaux ALE », organisé le 12 juin à Hô Chi Minh-Ville par le Département de l’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Selon Trân Thanh Hai, vice-directeur de ce département, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud sont depuis longtemps considérés comme des marchés prometteurs pour les exportations vietnamiennes. Toutefois, la période 2024-2026 marque un véritable tournant grâce à la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération commerciale.

Parmi les avancées les plus significatives figure l’Accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA), entré en vigueur en novembre 2024 et mis en œuvre depuis le début de l’année 2026. À cela s’ajoute l’Accord de partenariat économique global entre le Vietnam et les Émirats arabes unis (CEPA), entré en vigueur en février 2026, premier accord de libre-échange conclu entre le Vietnam et un pays du Golfe.

Parallèlement, les négociations en vue d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) progressent activement. De même, la révision de l’Accord sur le commerce des marchandises ASEAN-Inde (AITIGA) devrait contribuer à renforcer davantage les échanges commerciaux dans les années à venir.

Les experts estiment que le CEPA permettra non seulement aux produits vietnamiens de bénéficier de conditions tarifaires préférentielles sur le marché émirati, mais également d’accéder plus facilement à l’ensemble du Moyen-Orient, une région de plus de 400 millions d’habitants dont le produit intérieur brut dépasse 4.000 milliards de dollars.

Les Émirats arabes unis sont aujourd’hui le principal partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient et l’un des plus importants centres mondiaux de logistique et de réexportation. Selon le Bureau commercial du Vietnam aux Émirats arabes unis, entre 40 % et 50 % des marchandises importées dans ce pays sont ensuite réexportées vers les pays du Golfe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie du Sud.

Grâce à cette position stratégique, les Émirats arabes unis constituent une porte d’entrée privilégiée permettant aux produits vietnamiens d’accéder à un marché de plus de deux milliards de consommateurs.

Les principaux produits d’exportation du Vietnam, notamment les produits agricoles, les produits aquatiques, les épices, les textiles-habillement et les meubles en bois, disposent encore d’un important potentiel de croissance dans cette région. Cependant, la concrétisation de ces opportunités dépendra de la capacité des entreprises à répondre aux exigences spécifiques des marchés concernés.

Parmi celles-ci, la certification Halal demeure une condition quasi incontournable pour de nombreuses catégories de produits alimentaires, agricoles et de boissons destinés aux pays à majorité musulmane. Les entreprises doivent également se conformer aux normes techniques, aux règles d’origine et adapter leurs réseaux de distribution aux habitudes de consommation locales.

Du point de vue sectoriel, Lê Viêt Anh, secrétaire général de l’Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), a indiqué qu’au cours des cinq premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de poivre vers le Moyen-Orient avaient dépassé 19.000 tonnes, soit une hausse de près de 25 % en glissement annuel. Quant à la cannelle, l’Asie du Sud demeure son principal marché d’exportation, représentant près de 47 % des volumes exportés.

Selon les spécialistes, la croissance démographique, l’urbanisation rapide et le développement de l’industrie agroalimentaire dans les pays du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud stimulent la demande pour diverses épices telles que le poivre, la cannelle, l’anis étoilé, le gingembre et le curcuma. Cette tendance devrait soutenir durablement la croissance du secteur vietnamien des épices.

Toutefois, dans un contexte géopolitique encore instable au Moyen-Orient, notamment autour du détroit d’Ormuz et des principales routes maritimes, les entreprises sont appelées à mettre en place des solutions logistiques flexibles, à prévoir des délais de livraison plus larges et à renforcer leurs dispositifs de gestion des risques commerciaux.

Les experts recommandent également de privilégier les modes de paiement sécurisés, d’intégrer dans les contrats des clauses de force majeure liées aux conflits ou aux perturbations du transport maritime, ainsi que d’investir davantage dans la transformation à forte valeur ajoutée, le développement de marques propres et l’amélioration de la compétitivité des produits vietnamiens sur ces marchés à fort potentiel. - VNA

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Nguyễn Thị Vân Hà