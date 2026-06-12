Économie

Les nouveaux ALE, un levier pour les exportations vietnamiennes vers le Moyen-Orient et l’Asie du Sud

ortés par les nouveaux accords de libre-échange, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud s’imposent comme des marchés stratégiques pour les exportations vietnamiennes. Les entreprises sont toutefois appelées à renforcer leur compétitivité afin de répondre aux exigences de ces marchés à fort potentiel.

Nguyễn Thị Vân Hà
Panorama du séminaire intitulé « Opportunités et solutions pour promouvoir les exportations des secteurs clés vers les marchés du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud dans le contexte des nouveaux ALE », organisé le 12 juin à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Panorama du séminaire intitulé « Opportunités et solutions pour promouvoir les exportations des secteurs clés vers les marchés du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud dans le contexte des nouveaux ALE », organisé le 12 juin à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les nouveaux accords de libre-échange (ALE) offrent un nouvel élan aux exportations vietnamiennes vers le Moyen-Orient et l’Asie du Sud, une région qui regroupe plus de 2,5 milliards d’habitants et affiche une forte demande d’importation.

Toutefois, pour tirer pleinement parti de ces opportunités, les entreprises vietnamiennes devront répondre aux exigences croissantes en matière de normes techniques, de règles d’origine et de gestion des risques dans un contexte de chaînes d’approvisionnement mondiales encore marqué par de nombreuses incertitudes.

Tel est le constat dressé lors du séminaire intitulé « Opportunités et solutions pour promouvoir les exportations des secteurs clés vers les marchés du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud dans le contexte des nouveaux ALE », organisé le 12 juin à Hô Chi Minh-Ville par le Département de l’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Selon Trân Thanh Hai, vice-directeur de ce département, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud sont depuis longtemps considérés comme des marchés prometteurs pour les exportations vietnamiennes. Toutefois, la période 2024-2026 marque un véritable tournant grâce à la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération commerciale.

Parmi les avancées les plus significatives figure l’Accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA), entré en vigueur en novembre 2024 et mis en œuvre depuis le début de l’année 2026. À cela s’ajoute l’Accord de partenariat économique global entre le Vietnam et les Émirats arabes unis (CEPA), entré en vigueur en février 2026, premier accord de libre-échange conclu entre le Vietnam et un pays du Golfe.

Parallèlement, les négociations en vue d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) progressent activement. De même, la révision de l’Accord sur le commerce des marchandises ASEAN-Inde (AITIGA) devrait contribuer à renforcer davantage les échanges commerciaux dans les années à venir.

Les experts estiment que le CEPA permettra non seulement aux produits vietnamiens de bénéficier de conditions tarifaires préférentielles sur le marché émirati, mais également d’accéder plus facilement à l’ensemble du Moyen-Orient, une région de plus de 400 millions d’habitants dont le produit intérieur brut dépasse 4.000 milliards de dollars.

Les Émirats arabes unis sont aujourd’hui le principal partenaire commercial du Vietnam au Moyen-Orient et l’un des plus importants centres mondiaux de logistique et de réexportation. Selon le Bureau commercial du Vietnam aux Émirats arabes unis, entre 40 % et 50 % des marchandises importées dans ce pays sont ensuite réexportées vers les pays du Golfe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie du Sud.

Grâce à cette position stratégique, les Émirats arabes unis constituent une porte d’entrée privilégiée permettant aux produits vietnamiens d’accéder à un marché de plus de deux milliards de consommateurs.

Les principaux produits d’exportation du Vietnam, notamment les produits agricoles, les produits aquatiques, les épices, les textiles-habillement et les meubles en bois, disposent encore d’un important potentiel de croissance dans cette région. Cependant, la concrétisation de ces opportunités dépendra de la capacité des entreprises à répondre aux exigences spécifiques des marchés concernés.

Parmi celles-ci, la certification Halal demeure une condition quasi incontournable pour de nombreuses catégories de produits alimentaires, agricoles et de boissons destinés aux pays à majorité musulmane. Les entreprises doivent également se conformer aux normes techniques, aux règles d’origine et adapter leurs réseaux de distribution aux habitudes de consommation locales.

Du point de vue sectoriel, Lê Viêt Anh, secrétaire général de l’Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), a indiqué qu’au cours des cinq premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de poivre vers le Moyen-Orient avaient dépassé 19.000 tonnes, soit une hausse de près de 25 % en glissement annuel. Quant à la cannelle, l’Asie du Sud demeure son principal marché d’exportation, représentant près de 47 % des volumes exportés.

Selon les spécialistes, la croissance démographique, l’urbanisation rapide et le développement de l’industrie agroalimentaire dans les pays du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud stimulent la demande pour diverses épices telles que le poivre, la cannelle, l’anis étoilé, le gingembre et le curcuma. Cette tendance devrait soutenir durablement la croissance du secteur vietnamien des épices.

Toutefois, dans un contexte géopolitique encore instable au Moyen-Orient, notamment autour du détroit d’Ormuz et des principales routes maritimes, les entreprises sont appelées à mettre en place des solutions logistiques flexibles, à prévoir des délais de livraison plus larges et à renforcer leurs dispositifs de gestion des risques commerciaux.

Les experts recommandent également de privilégier les modes de paiement sécurisés, d’intégrer dans les contrats des clauses de force majeure liées aux conflits ou aux perturbations du transport maritime, ainsi que d’investir davantage dans la transformation à forte valeur ajoutée, le développement de marques propres et l’amélioration de la compétitivité des produits vietnamiens sur ces marchés à fort potentiel. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
source
#nouveaux ALE #Moyen-Orient #Asie du Sud #exportations vietnamiennes
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Voir plus

Cérémonie d'ouverture de la Foire commerciale du Festival de Huê 2026. Photo: VNA

Ouverture de la Foire commerciale du Festival de Huê 2026

Organisée dans le cadre de la Semaine du Festival international des arts de Huê 2026, la manifestation réunit entreprises, coopératives et organisations de promotion commerciale venues de nombreuses localités du pays afin de renforcer les échanges économiques et de valoriser les produits vietnamiens.

Photo : VOV

VinFast produit sa millionième moto électrique

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast a annoncé le 12 juin avoir produit sa millionième moto électrique, franchissant ainsi une étape majeure dans le développement de la marque vietnamienne de mobilité électrique.

Cérémonie de signature d'onze accords de prêts japonais pour huit provinces du Nord. Photo: thoibaonganhang.vn

Onze accords de prêts japonais pour huit provinces du Nord

D’un montant total de 39,256 milliards de yens, ces accords permettront de financer des projets de développement rural et d’infrastructures résilientes aux catastrophes naturelles et au changement climatique dans les régions montagneuses et de moyenne montagne du Nord du Vietnam.

L’économie vietnamienne continue de faire preuve de résilience face à la pression sur les prix et aux incertitudes de l’environnement international. Photo: VNA

UOB salue la résilience de l’économie vietnamienne

Dans son rapport sur les perspectives économiques du troisième trimestre 2026, la banque UOB estime que l’économie vietnamienne demeure résiliente face aux incertitudes extérieures, tout en mettant en garde contre les risques liés à l’inflation et aux coûts énergétiques.

La province septentrionale de Bac Ninh a enregistré plus de 2.623 milliards de dôngs (environ 99,5 millions de dollars) de revenus tirés du litchi dès le début de la campagne de récolte 2026. Photo: VNA

Bac Ninh engrange plus de 2.623 milliards de dôngs grâce au litchi

Selon les autorités provinciales, les litchis se vendent actuellement à des niveaux historiquement élevés. Les variétés précoces sont commercialisées entre 35.000 et 70.000 dôngs le kilogramme, tandis que les litchis de pleine saison se négocient entre 55.000 et 90.000 dôngs/kg.

L’ambassadeur du Vietnam Tran Quoc Khanh et les directeurs de l’Université de Skikda. Photo: VNA

Le Vietnam et l’Algérie renforcent leur coopération dans le commerce agricole

e Vietnam et l’Algérie entendent donner un nouvel élan à leur coopération économique et commerciale. Lors d’une visite de travail à Skikda, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, a souligné les importantes perspectives de partenariat entre les deux pays, notamment dans l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, les énergies renouvelables et la formation.

Le café vert figure parmi les principaux produits d’exportation de la province de Lam Dong. Photo d'illustration : VNA

Lam Dong accélère la montée en gamme de sa filière café

Afin de répondre aux exigences croissantes des marchés, le secteur agricole provincial accélère le renouvellement des plantations et mise davantage sur le café de spécialité. L’objectif est également de généraliser les normes internationales telles que VietGAP, GlobalGAP, 4C ou Organic.

S'exprimant lors de l'ouverture du forum, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a affirmé que cette initiative contribuait au renforcement de la connectivité entre les entreprises et à la promotion de la coopération économique bilatérale. Photo : VNA

Le Vietnam et la Suisse explorent de nouvelles opportunités de partenariat économique

Le forum économique placé sous le thème « Construire des économies intelligentes, durables et connectées », qui a eu lieu sous format hybride le 10 juin a rassemblé plus de 150 délégués, dont des décideurs politiques, des représentants d’entreprises, des institutions de recherche et des établissements de formation du Vietnam et de la Suisse.

La réunion du Comité directeur du premier volet du Programme de renforcement de la gouvernance économique du Vietnam (EEGP).Photo : mof.gov.vn.

Vietnam -UE : coopération dans la gouvernance économique et la promotion de la réforme des finances publiques

Le Vietnam et l’Union européenne renforcent leur coopération en matière de gouvernance économique et de gestion des finances publiques. Grâce au Programme de renforcement de la gouvernance économique (EEGP), les deux parties soutiennent des réformes structurelles visant à moderniser la politique budgétaire, fiscale et la gestion de la dette publique, tout en favorisant une croissance durable et inclusive.

Les bananes vietnamiennes sont vendues environ 200 yens le paquet de quatre (environ 34 000 VND) au supermarché Aeon. (Photo : VNA)

Les produits vietnamiens à l'honneur dans plus de 400 magasins AEON au Japon

La Semaine des produits vietnamiens 2026 se déroule du 11 au 14 juin dans plus de 400 points de vente du groupe AEON au Japon et sur plusieurs marchés asiatiques, offrant une vitrine privilégiée aux entreprises vietnamiennes pour promouvoir leurs produits et renforcer leur présence à l'international.

Le futur emplacement de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, dans le village de Vinh Truong, commune de Phuoc Dinh. Photo : VNA

Des projets nucléaires vont transformer les communautés côtières de Khanh Hoa

La province de Khanh Hoa prévoit de livrer les sites entièrement déblayés aux investisseurs d’ici le 30 juin 2026. Pour Ninh Thuân 1, le site de la centrale et la zone de relogement devraient être achevés d’ici cette date. Concernant Ninh Thuân 2, le site de la centrale devrait être opérationnel le 15 juin, et la zone de relogement le 30 juin.