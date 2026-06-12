Économie

Le Vietnam et la Suisse explorent de nouvelles opportunités de partenariat économique

Le forum économique placé sous le thème « Construire des économies intelligentes, durables et connectées », qui a eu lieu sous format hybride le 10 juin a rassemblé plus de 150 délégués, dont des décideurs politiques, des représentants d’entreprises, des institutions de recherche et des établissements de formation du Vietnam et de la Suisse.

S'exprimant lors de l'ouverture du forum, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a affirmé que cette initiative contribuait au renforcement de la connectivité entre les entreprises et à la promotion de la coopération économique bilatérale. Photo : VNA
S'exprimant lors de l'ouverture du forum, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a affirmé que cette initiative contribuait au renforcement de la connectivité entre les entreprises et à la promotion de la coopération économique bilatérale. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Suisse, en collaboration avec le Forum économique Suisse-Vietnam (SVEF), a organisé le 10 juin un forum économique en présentiel et en ligne. Placée sous le thème « Construire des économies intelligentes, durables et connectées », l'événement a rassemblé plus de 150 délégués, dont des décideurs politiques, des représentants d’entreprises, des institutions de recherche et des établissements de formation des deux pays.

Plusieurs organisations de premier plan y étaient présentes, notamment la Fédération des entreprises suisses Economiesuisse, l’organisme de promotion des investissements Swiss Global Enterprise, l’Association de l’industrie technologique suisse (Swissmem) ainsi que le Fonds suisse pour l’innovation.

S'exprimant lors de l'ouverture du forum, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a affirmé que cette initiative contribuait au renforcement de la connectivité entre les entreprises et à la promotion de la coopération économique bilatérale. Dans sa stratégie de développement, le Vietnam privilégie les nouveaux moteurs de croissance fondés sur la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte et le développement durable. Parallèlement, le pays accorde une priorité particulière au développement des infrastructures, des énergies propres et des ressources humaines de haute qualité, domaines dans lesquels la Suisse excelle et où le potentiel de coopération complémentaire demeure considérable.

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Des délégués participent à une séance de discussion lors de l'événement. Photo : VNA

Saluant les résultats positifs de la coopération économique bilatérale, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a réaffirmé que le Vietnam encourageait les entreprises suisses à étendre durablement leurs investissements et leur présence sur son sol, notamment dans la haute technologie, la transformation numérique, les énergies renouvelables, la pharmacie et la santé. Elle a également plaidé pour un renforcement de la collaboration dans la formation de main-d'œuvre qualifiée, le tourisme de qualité et le développement de centres financiers internationaux, tout en exprimant sa conviction que la signature prochaine d’un accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE) ouvrirait de nouveaux espaces de coopération.

De son côté, la secrétaire d’État suisse à l’Économie, Helene Budliger Artieda, s’est dite impressionnée des objectifs stratégiques en matière de croissance et de protection du climat du Vietnam. Elle a souligné que la Suisse était prête à accompagner le Vietnam dans sa future trajectoire de développement, se félicitant de l'excellence des relations bilatérales après plus de cinq décennies.

Affirmant que le Vietnam s’impose comme un nouveau pôle de production et un maillon essentiel des chaînes d’approvisionnement mondiales, Helene Budliger Artieda a exprimé l’espoir que le Vietnam et l’AELE parviennent rapidement à surmonter leurs divergences afin d’achever les négociations de l’accord de libre-échange.

Au cours des cinq sessions de discussion consacrées au commerce, à la finance, à l’innovation et aux ressources humaines, les intervenants ont analysé les questions liées à l’accès au marché, à la résilience économique, à l’intelligence artificielle, à la sécurité énergétique et aux écosystèmes d’innovation. Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer le dialogue et la confiance mutuelle afin de créer de nouveaux moteurs de croissance dans un contexte géopolitique complexe.

Pour la troisième année consécutive, cet événement d’envergure s’est tenu à Zurich, centre économique de la Suisse, offrant aux décideurs et aux entreprises l’occasion d’explorer de nouvelles opportunités de partenariat. Le forum confirme ainsi son rôle de passerelle stratégique au service d’une coopération toujours plus dynamique et efficace entre le Vietnam et la Suisse.-VNA

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#CPTPP #NQ 59 #Vietnam-Suisse
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