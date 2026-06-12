23 entreprises vietnamiennes engrangent près de 144 milliards de dollars



Hanoï, 12 juin VNA) - Le chiffre d'affaires total des 23 plus grandes entreprises vietnamiennes a atteint environ 3,8 quadrillions de dongs (144,5 milliards de dollars) l'année dernière, selon leurs états financiers.



Bien que le secteur privé ait un rôle de plus en plus important dans l'économie, les chiffres de 2025 montrent que les entreprises publiques du secteur de l'énergie et des combustibles conservent une position dominante.



Quatre entreprises publiques – la Société nationale vietnamienne de l'énergie (Petrovietnam), la Société vietnamienne d'électricité (EVN), le Groupe national du pétrole du Vietnam (Petrolimex) et le Groupe national vietnamien du charbon et des minéraux (Vinacomin) – ont généré plus de 1,74 quadrillions de dongs de chiffre d'affaires, soit environ 46 % du total.



PVN arrive en tête du classement avec un chiffre d'affaires de 651 billions de dongs. EVN suit de près avec 646 billions de dongs.



Si l'on considère le secteur privé séparément, Vingroup conserve la première place avec un chiffre d'affaires de 332 billions de dongs. Ce chiffre est supérieur au chiffre d'affaires cumulé de nombreuses banques présentes dans le classement et plusieurs fois supérieur à celui de certaines grandes entreprises technologiques.



Viettel suit Vingroup avec un chiffre d'affaires de 220 billions de dongs. L'écart de plus de 100 billions de dongs entre Vingroup et Viettel montre qu'actuellement, peu d'entreprises hors du secteur de l'énergie sont capables d'atteindre le seuil des 300 billions de dongs de chiffre d'affaires.



Près d'un tiers des entreprises du classement (sept sur 23) sont des banques : Agribank, BIDV, Vietinbank, VPBank, Vietcombank, MB et Techcombank.



La présence d'entreprises privées des secteurs du commerce de détail et de l'industrie manufacturière dans ce classement est à noter.



Plus précisément, le groupe de distribution Mobile World Group (MWG) et le sidérurgiste Hòa Phát ont tous deux réalisé un chiffre d'affaires de 156 000 milliards de VND. Ce niveau de chiffre d'affaires est comparable à celui de nombreuses grandes banques d'État et dépasse largement celui de la plupart des sociétés cotées en bourse.



Pour MWG, l'ampleur de ce chiffre d'affaires témoigne de la solidité de son réseau de distribution national. De son côté, Hòa Phát conserve sa position de première entreprise industrielle privée du Vietnam, grâce à un écosystème diversifié couvrant la sidérurgie, l'agriculture et l'immobilier. - VNA

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