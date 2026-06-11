Économie

Bursa et les localités vietnamiennes renforcent leurs perspectives de coopération

Une mission de travail de l'ambassadrice du Vietnam en Turquie dans la province de Bursa a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme et des échanges commerciaux entre les deux pays.

L'ambassadrice Dang Thi Thu Ha rencontre le gouverneur de la province de Bursa, Erol Ayyildiz. Photo : VNA.
L'ambassadrice Dang Thi Thu Ha rencontre le gouverneur de la province de Bursa, Erol Ayyildiz. Photo : VNA.

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la promotion de la coopération décentralisée, l'ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Ha, a récemment effectué une visite de travail dans la province turque de Bursa. À cette occasion, elle s'est entretenue avec le gouverneur de Bursa, Erol Ayyildiz, le maire Şahin Biba, ainsi qu'avec le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bursa, Cüneyt Şener, afin d'examiner les moyens de renforcer la coopération entre cette province et les localités vietnamiennes.

Située dans le nord-ouest de la Turquie, Bursa figure parmi les pôles économiques les plus dynamiques du pays. Outre son riche patrimoine historique et culturel, la province dispose d'atouts majeurs dans les secteurs de l'industrie, du tourisme et de l'agriculture. Elle est notamment reconnue comme le principal centre de production automobile de Turquie et le berceau historique de l'industrie de la soie.

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L'ambassadrice Dang Thi Thu Ha rencontre le maire de Bursa, Şahin Biba. Photo : VNA



Grâce à ses terres fertiles et à un climat méditerranéen favorable, Bursa développe également une agriculture performante produisant de nombreux produits de haute qualité. Son potentiel touristique repose notamment sur ses sources thermales naturelles et sur son patrimoine architectural inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Lors des entretiens, l'ambassadrice Dang Thi Thu Ha a affirmé que l'ambassade du Vietnam en Turquie continuerait de jouer un rôle de passerelle entre les deux pays, en accompagnant les autorités locales et les entreprises de Bursa dans leur recherche de partenaires et d'opportunités sur le marché vietnamien. Elle a également encouragé le développement des liens entre Bursa et les provinces vietnamiennes disposant de potentiels de coopération complémentaires.

Les responsables de Bursa ont salué les progrès constants des relations Vietnam-Turquie et exprimé leur souhait d'approfondir leur coopération avec les localités vietnamiennes. Ils se sont déclarés prêts à signer des mémorandums d'entente avec des partenaires appropriés au Vietnam et ont souligné l'importance des échanges de délégations ainsi que du partage d'informations et d'expériences pour renforcer la compréhension mutuelle et créer de nouvelles opportunités de partenariat.

Forte de ses avantages dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme, Bursa présente de nombreuses complémentarités avec plusieurs provinces vietnamiennes. Dans cette perspective, la Chambre de commerce et d'industrie de Bursa prévoit d'envoyer en août prochain une délégation de quelque 50 entreprises opérant dans des domaines tels que la mécanique, la fabrication de machines, la métallurgie, l'électricité, l'automatisation, le textile et les instruments de mesure.

Cette délégation participera au Salon international des machines-outils (CMES) au Vietnam et mènera des séances de travail avec les organismes et partenaires vietnamiens afin d'explorer les perspectives de coopération et d'investissement.

Les résultats de cette mission ont permis de jeter des bases favorables à l'élargissement des liens entre Bursa et les localités vietnamiennes. La prochaine visite de la délégation d'entreprises de Bursa illustre le potentiel important de coopération entre les deux parties et devrait contribuer à transformer les opportunités existantes en projets concrets d'investissement et de commerce.

L'ambassade du Vietnam en Turquie poursuivra son rôle de facilitateur afin de promouvoir ces partenariats locaux, appelés à devenir l'un des moteurs du développement des relations bilatérales. Établies en 1978, les relations entre le Vietnam et la Turquie connaissent un développement positif, la coopération décentralisée constituant un levier important pour renforcer les échanges économiques, culturels et humains entre les deux pays. -VNA


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#CPTPP #NQ 59 #Vietnam-Turquie #Bursa
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