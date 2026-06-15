Économie

Exportations : le Vietnam accélère sa montée en gamme technologique

Le modèle de croissance des exportations vietnamiennes évolue progressivement, passant d’un avantage fondé principalement sur les coûts à une dynamique davantage portée par l’innovation, la technologie et l’intégration aux chaînes de valeur mondiales.

Photo d'illustration: VNA
Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Avec un volume d’échanges commerciaux de plus de 445 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de 2026, l’économie vietnamienne confirme son dynamisme. Cette performance s’appuie sur une forte hausse des importations de biens de production, l’essor des investissements dans les hautes technologies et la montée en gamme de l’appareil productif.

Selon les données du ministère de l’Industrie et du Commerce, les exportations vietnamiennes ont atteint 215,66 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de 2026, en hausse de 19,5 % sur un an. La structure des exportations repose désormais sur 26 groupes de produits dont la valeur dépasse un milliard de dollars, parmi lesquels sept franchissent le seuil des 10 milliards.

L’informatique, les produits électroniques et leurs composants arrivent en tête avec 56 milliards de dollars (+46 %), devant les téléphones et leurs composants (29 milliards) ainsi que les machines, équipements et pièces détachées (28 milliards). À eux seuls, ces trois groupes de produits représentent plus de la moitié des exportations du pays sur cette période.

Alors qu’il y a encore quelques années le textile-habillement, la chaussure, le bois et les produits agroalimentaires constituaient les principaux moteurs de la croissance des exportations, l’électronique, les appareils technologiques et les équipements industriels occupent désormais une place croissante. Pour Vu Ba Phu, directeur de l’Agence de promotion du commerce du Vietnam, cette évolution montre que les exportations vietnamiennes progressent non seulement en volume, mais aussi en valeur ajoutée.

Le commerce électronique transfrontalier s’impose également comme un nouveau moteur de croissance. Sur la plateforme Amazon Global Selling, les ventes de produits vietnamiens ont progressé de 35 %, tandis que le nombre d’entreprises réalisant plus d’un million de dollars de chiffre d’affaires annuel a augmenté de 65 %.

Parallèlement, les exportations vietnamiennes continuent de gagner en qualité malgré le durcissement des exigences commerciales sur certains marchés. Bien que les produits vietnamiens aient fait l’objet de 321 enquêtes de défense commerciale à l’étranger, près de la moitié de ces procédures se sont soldées sans mesures restrictives, permettant aux entreprises de préserver leur accès aux marchés clés.

Si la balance commerciale affiche un déficit de 13,8 milliards de dollars, la structure des importations traduit avant tout une dynamique d’investissement : 94,1 % des importations concernent des biens de production, notamment des machines, des équipements, des matières premières et des composants. Ces achats constituent un levier important pour renforcer les capacités de production et soutenir la croissance future.

Selon Ly Kim Chi, présidente de l’Association de l’alimentation et des produits alimentaires de Ho Chi Minh-Ville, les critères ESG (environnement, social et gouvernance) ainsi que la traçabilité sont devenus des exigences incontournables. Pour rester intégrées aux chaînes de valeur mondiales, les entreprises doivent accélérer leur modernisation et leurs efforts d’innovation.

Cette transformation est également soutenue par l’afflux d’investissements directs étrangers (IDE) dans des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les centres de données. Le Vietnam compte actuellement 241 projets liés aux semi-conducteurs, représentant un capital total de 14,2 milliards de dollars. Le secteur emploie déjà environ 7.000 ingénieurs et une cinquantaine d’entreprises spécialisées dans la conception de puces électroniques.

Par ailleurs, à la fin avril, Ho Chi Minh-Ville a délivré des licences à quatre nouveaux projets de haute technologie totalisant 1,23 milliard de dollars, selon Nguyen Ky Phung, directeur du Parc de haute technologie de la ville.

Au final, le modèle de croissance des exportations vietnamiennes évolue progressivement, passant d’un avantage fondé principalement sur les coûts à une dynamique davantage portée par l’innovation, la technologie et l’intégration aux chaînes de valeur mondiales. Cette transformation devrait soutenir une croissance plus durable des exportations et renforcer la valeur ajoutée de l’économie dans les années à venir. -VNA

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