Économie

Le Premier ministre appelle Ho Chi Minh-Ville à renforcer son rôle de locomotive économique

Rappelant que Ho Chi Minh-Ville représente près d’un quart du PIB national, le chef du gouvernement a affirmé que la réalisation de l’objectif national de croissance à deux chiffres dépend largement des performances de la ville. Celle-ci doit donc renforcer davantage son rôle de locomotive et de pôle de croissance de l’économie vietnamienne.

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 13 juin, le Premier ministre Le Minh Hung a présidé une séance de travail avec la permanence du Comité municipal du Parti de Ho Chi Minh-Ville consacrée à la mise en œuvre des missions de développement socio-économique.

Selon un rapport du Comité municipal du Parti, l’économie de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi sa forte reprise au cours des cinq premiers mois de 2026 et enregistré plusieurs résultats importants. Le produit intérieur brut régional a progressé de 8,27 % au premier trimestre, soit sa plus forte hausse depuis une dizaine d’années. Les recettes budgétaires ont atteint près de 402.000 milliards de dôngs en cinq mois, représentant 50 % des prévisions annuelles et une hausse de 24,3 % sur un an.

La ville a également mis en œuvre de manière résolue la Résolution 57, se classant au deuxième rang national pour l’indice provincial d’innovation (PII) et disposant du plus vaste écosystème d’innovation et de startups du pays.

Le Premier ministre Le Minh Hung a salué les efforts et les résultats obtenus par le Comité du Parti, les autorités et la population de Ho Chi Minh-Ville, qui contribuent activement aux performances générales du pays.

Il a toutefois souligné plusieurs limites à corriger rapidement. Malgré une croissance soutenue, le PIB local demeure inférieur aux objectifs fixés et ne reflète pas pleinement le potentiel, les atouts et le rôle de premier plan de la plus grande métropole économique du Vietnam. Le décaissement des investissements publics reste lent et inférieur à la moyenne nationale, tandis que les mécanismes et politiques spécifiques n’ont pas encore produit suffisamment de résultats tangibles.

Rappelant que Ho Chi Minh-Ville représente près d’un quart du PIB national, le chef du gouvernement a affirmé que la réalisation de l’objectif national de croissance à deux chiffres dépend largement des performances de la ville. Celle-ci doit donc renforcer davantage son rôle de locomotive et de pôle de croissance de l’économie vietnamienne.

Selon lui, les mécanismes et politiques spécifiques accordés à la ville doivent être transformés en programmes, projets et résultats concrets, sans rester lettre morte.

vnanet-mphung-june13a.jpg
Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA


Soulignant le rôle essentiel des infrastructures, Le Minh Hung a appelé à accélérer les grands projets structurants et à préparer le lancement de nouveaux chantiers majeurs, dont la ligne de métro n°2, le pont maritime de Can Gio, la ligne ferroviaire Thu Thiem–Long Thanh et le pont Thu Thiem 4.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de régler définitivement les projets en souffrance, estimant qu’ils représentent d’importantes ressources foncières et financières encore inexploitées.

Saluant les premiers résultats de la mise en œuvre de la Résolution 57 sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, il a encouragé la ville à rester pionnière dans ces domaines. Ho Chi Minh-Ville doit se concentrer sur le développement des industries stratégiques et de haute technologie ainsi que sur de nouveaux moteurs de croissance tels que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, les technologies numériques, la logistique, l’économie verte et les énergies vertes.

Le chef du gouvernement a également souligné l’importance de construire et d’exploiter efficacement le Centre financier international du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville afin d’attirer des institutions financières et des investisseurs de premier plan.

Concernant le logement, il a estimé que la ville devait jouer un rôle pionnier dans le développement du logement locatif.

Le Premier ministre s’est déclaré convaincu qu’avec une forte volonté politique, un esprit d’innovation et une action proactive, Ho Chi Minh-Ville continuera d’obtenir des résultats encore plus positifs, de préserver son rôle de locomotive économique du pays et de contribuer de manière importante aux objectifs nationaux de développement. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Ho Chi Minh-Ville #Le Minh Hung #croissance à deux chiffres #investissements publics #Centre financier international Ho Chi Minh-Ville
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Hô Chi Minh-Ville : cap sur une nouvelle ère de développement

Hô Chi Minh-Ville : cap sur une nouvelle ère de développement

L’adoption par le Bureau politique de la Résolution n°09-NQ/TW du 19 mai 2026 sur la construction et le développement de Hô Chi Minh-Ville dans la nouvelle ère constitue un solide socle politique pour accélérer le développement de la métropole.

Voir plus

Cérémonie d'ouverture de la Foire commerciale du Festival de Huê 2026. Photo: VNA

Ouverture de la Foire commerciale du Festival de Huê 2026

Organisée dans le cadre de la Semaine du Festival international des arts de Huê 2026, la manifestation réunit entreprises, coopératives et organisations de promotion commerciale venues de nombreuses localités du pays afin de renforcer les échanges économiques et de valoriser les produits vietnamiens.

Photo : VOV

VinFast produit sa millionième moto électrique

Le constructeur vietnamien de véhicules électriques VinFast a annoncé le 12 juin avoir produit sa millionième moto électrique, franchissant ainsi une étape majeure dans le développement de la marque vietnamienne de mobilité électrique.

Cérémonie de signature d'onze accords de prêts japonais pour huit provinces du Nord. Photo: thoibaonganhang.vn

Onze accords de prêts japonais pour huit provinces du Nord

D’un montant total de 39,256 milliards de yens, ces accords permettront de financer des projets de développement rural et d’infrastructures résilientes aux catastrophes naturelles et au changement climatique dans les régions montagneuses et de moyenne montagne du Nord du Vietnam.

L’économie vietnamienne continue de faire preuve de résilience face à la pression sur les prix et aux incertitudes de l’environnement international. Photo: VNA

UOB salue la résilience de l’économie vietnamienne

Dans son rapport sur les perspectives économiques du troisième trimestre 2026, la banque UOB estime que l’économie vietnamienne demeure résiliente face aux incertitudes extérieures, tout en mettant en garde contre les risques liés à l’inflation et aux coûts énergétiques.

La province septentrionale de Bac Ninh a enregistré plus de 2.623 milliards de dôngs (environ 99,5 millions de dollars) de revenus tirés du litchi dès le début de la campagne de récolte 2026. Photo: VNA

Bac Ninh engrange plus de 2.623 milliards de dôngs grâce au litchi

Selon les autorités provinciales, les litchis se vendent actuellement à des niveaux historiquement élevés. Les variétés précoces sont commercialisées entre 35.000 et 70.000 dôngs le kilogramme, tandis que les litchis de pleine saison se négocient entre 55.000 et 90.000 dôngs/kg.

L’ambassadeur du Vietnam Tran Quoc Khanh et les directeurs de l’Université de Skikda. Photo: VNA

Le Vietnam et l’Algérie renforcent leur coopération dans le commerce agricole

e Vietnam et l’Algérie entendent donner un nouvel élan à leur coopération économique et commerciale. Lors d’une visite de travail à Skikda, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, a souligné les importantes perspectives de partenariat entre les deux pays, notamment dans l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, les énergies renouvelables et la formation.

Le café vert figure parmi les principaux produits d’exportation de la province de Lam Dong. Photo d'illustration : VNA

Lam Dong accélère la montée en gamme de sa filière café

Afin de répondre aux exigences croissantes des marchés, le secteur agricole provincial accélère le renouvellement des plantations et mise davantage sur le café de spécialité. L’objectif est également de généraliser les normes internationales telles que VietGAP, GlobalGAP, 4C ou Organic.

S'exprimant lors de l'ouverture du forum, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a affirmé que cette initiative contribuait au renforcement de la connectivité entre les entreprises et à la promotion de la coopération économique bilatérale. Photo : VNA

Le Vietnam et la Suisse explorent de nouvelles opportunités de partenariat économique

Le forum économique placé sous le thème « Construire des économies intelligentes, durables et connectées », qui a eu lieu sous format hybride le 10 juin a rassemblé plus de 150 délégués, dont des décideurs politiques, des représentants d’entreprises, des institutions de recherche et des établissements de formation du Vietnam et de la Suisse.