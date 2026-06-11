Hô Chi Minh-Ville réaffirme l’amitié pérenne avec la Russie

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé jeudi 11 juin une cérémonie pour commémorer la Journée de la Russie, célébrée chaque année le 12 juin, réaffirmant ainsi l’amitié et la solidarité de longue date entre les populations de Hô Chi Minh-Ville et de la Russie.



Lors de cet événement, Nguyên Doàn Nhât Phuong, vice-présidente du Conseil populaire municipal et présidente de l’Association d’amitié Vietnam-Russie de la ville, a décrit la Journée de la Russie comme un symbole d’unité nationale, d’harmonie et de responsabilité partagée envers la Russie, présente et future.



Elle a souligné qu’au cours des 76 dernières années, l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie, anciennement l’Union soviétique, n’ont cessé de s’approfondir et de s’étendre.



Ces dernières années, les relations bilatérales se sont développées de manière dynamique à tous les niveaux. Les deux pays ont activement mis en œuvre des accords de coopération et des projets conjoints dans divers domaines stratégiques, notamment l’énergie, la coopération en matière de défense et le développement des ressources humaines. En particulier, la collaboration dans les domaines de l’énergie, du tourisme et des échanges de main-d’œuvre a enregistré des progrès significatifs, insufflant un nouvel élan aux relations bilatérales.



Au niveau local, la vice-présidente du Conseil populaire municipal a déclaré que Hô Chi Minh-Ville, l’un des principaux centres vietnamiens de coopération internationale et de relations extérieures, a activement développé ses partenariats avec de nombreuses régions et localités russes.



La responsable a réaffirmé l’engagement de l’Association d’amitié Vietnam-Russie de la ville à travailler en étroite collaboration avec les organismes compétents et, en particulier, avec le Consulat général de Russie à Hô Chi Minh-Ville, afin de renforcer les échanges et la compréhension mutuelle entre les habitants de la ville et des localités russes, ainsi qu’entre les peuples des deux pays.



Exprimant sa gratitude pour cette commémoration, le consul général adjoint de Russie, Iouri Ivanovitch Nemtsov, a déclaré que le Vietnam et la Russie partagent de profondes affinités historiques, ayant tous deux traversé des périodes d’épreuves, de domination étrangère, de guerres dévastatrices et d’immenses sacrifices. Ils partagent également des valeurs communes, telles que le patriotisme, le dévouement à leur peuple et un sens aigu de l’honneur et de la dignité.



Malgré les fluctuations de la scène internationale, les dirigeants des deux pays sont restés fermes dans leur engagement à développer les relations bilatérales, en s’appuyant non seulement sur un partenariat stratégique global, mais aussi sur un esprit d’amitié traditionnelle, a-t-il affirmé.



La relation entre la Russie et le Vietnam repose sur des fondements solides de confiance mutuelle, d’amitié de longue date et de coopération mutuellement avantageuse, au service des intérêts des peuples des deux pays, a souligné le diplomate russe,



Il a profité de cette occasion pour remercier l’Association d’amitié Vietnam-Russie pour ses efforts constants visant à préserver et à promouvoir les relations bilatérales, à encourager l’amitié entre les jeunes générations et à maintenir les liens privilégiés qui ont contribué à rapprocher les deux nations au fil des décennies. – VNA

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