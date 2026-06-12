Politique

AFF 2026 : le Vietnam progresse du statut de simple participant à celui d’acteur influent

Fort d’une vision stratégique aiguisée et d’une capacité éprouvée d’action concrète aux niveaux bilatéral et multilatéral, le Vietnam a démontré son rôle de bâtisseur et d’acteur déterminant, contribuant à une plateforme solide de dialogue et de coopération en vue de l’avènement d’une Communauté de l’ASEAN résiliente, pacifique et véritablement centrée sur les personnes d’ici à 2045.

L’ancien vice-ministre des Affaires étrangères, l’ambassadeur Pham Quang Vinh, livre ses analyses sur le Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026. Photo : VNA
L’ancien vice-ministre des Affaires étrangères, l’ambassadeur Pham Quang Vinh, livre ses analyses sur le Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026 a mis en lumière l’évolution du rôle du Vietnam au sein de l’ASEAN, reflétant sa transition d’un simple participant à un acteur proactif contribuant à façonner l’avenir de la région, tout en générant de fortes synergies entre diplomatie multilatérale et bilatérale, selon l’ancien vice-ministre des Affaires étrangères, l’ambassadeur Pham Quang Vinh.

L’AFF 2026 s’est conclue non seulement comme un événement multilatéral majeur pour la région, mais aussi comme une réunion conjuguée aux visites officielles au Vietnam des Premiers ministres du Laos, du Cambodge, de la Thaïlande et du Timor-Leste.

L’ambassadeur Pham Quang Vinh a déclaré que l’ASEAN est confrontée à un double défi : la mise en œuvre de la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN et la réponse à des problèmes urgents tels que les perturbations des chaînes d’approvisionnement, la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA) et la transition vers des modèles de développement verts et numériques. Dans ce contexte, a-t-il souligné, aucun pays ne peut relever efficacement ces défis seul, ce qui rend la coopération intra-bloc plus importante que jamais.

Évoquant le processus d’intégration du Vietnam, il a noté que l’AFF 2026 a démontré la confiance et le leadership croissants du pays au sein de l’ASEAN. Il a indiqué que la vision du Vietnam est de plus en plus guidée par trois priorités : la paix comme fondement, la prospérité comme moteur et le peuple comme objectif ultime.

Pour concrétiser ces objectifs ambitieux, l’ASEAN dans son ensemble doit opérer un changement fondamental de mentalité, a-t-il affirmé.

Le Dr Dào Ngoc Bau, directeur de l’Institut de politique et de relations internationales de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a déclaré qu’une série d’initiatives inédites lors de l’AFF 2026 reflétaient la transition de l’ASEAN d’un modèle principalement vertical vers une gouvernance régionale multipartite et à plusieurs niveaux.

Pour la première fois, le Vietnam a initié un dialogue entre les partis politiques d’Asie du Sud-Est et la Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN, élargissant ainsi les discussions régionales au-delà des instances gouvernementales. Ces initiatives ont créé de nouveaux canaux de consultation politique, de coordination des politiques et de coopération concrète sur des enjeux émergents tels que la gouvernance de l’IA, le développement urbain et la connectivité sous-régionale du Mékong.

Selon le Dr Dào Ngoc Bau, le dialogue entre les partis politiques pourrait contribuer à instaurer la confiance et à réduire les malentendus entre les acteurs politiques régionaux, tout en renforçant l’autonomie stratégique de l’ASEAN face à la concurrence géopolitique croissante.

Parallèlement, la Conférence des dirigeants des villes a permis d’associer les collectivités locales à l’élaboration des politiques régionales, favorisant une coopération accrue en matière d’urbanisation, de transformation numérique et de développement durable.

Jonathan Wallace Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam, a salué le rôle pionnier de Hanoi dans l’organisation de la Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN. Il a souligné que, près de 70% de la population de l’ASEAN devant vivre en zone urbaine dans les décennies à venir, les réseaux reliant les villes pour partager leurs expériences en matière de gouvernance, de transformation numérique et de protection de l’environnement revêtiront une importance croissante.

Cette transformation à plusieurs niveaux est également essentielle pour concrétiser le principe d’une approche centrée sur les personnes.

Selon le Dr Dào Ngoc Bau, en créant des espaces de dialogue allant des débats entre partis politiques sur la protection sociale et les inégalités, aux discussions entre dirigeants municipaux sur les transports, le logement et le changement climatique, en passant par les forums de jeunes, l’ASEAN intègre directement les citoyens dans l’élaboration des priorités politiques, au lieu de se contenter de les mettre en œuvre. Cela représente une transformation profonde, passant de «politiques conçues pour le peuple» à «politiques conçues avec le peuple».

Le Dr Nguyên Hung Son, président de l’Académie diplomatique du Vietnam, chargée de l’organisation de l’AFF 2026, a déclaré que l’édition de cette année avait pleinement atteint son objectif : créer une plateforme ouverte réunissant un large éventail d’acteurs. Selon lui, le forum a permis de générer des idées concrètes et novatrices pour aider la région à relever les nouveaux défis et à progresser vers un avenir marqué par la stabilité politique, la prospérité économique et une approche centrée sur les populations.

Au-delà de l’agenda multilatéral, l’AFF 2026 a acquis une importance particulière grâce à la présence de quatre dirigeants de l’ASEAN à Hanoi, témoignant de la forte confiance politique accordée au Vietnam et ouvrant de nouvelles perspectives de coopération.

Le Dr Dào Ngoc Bau a observé que la présence des Premiers ministres du Laos, du Cambodge, de la Thaïlande et du Timor-Leste à Hanoi envoyait un message diplomatique clair quant au niveau exceptionnellement élevé de confiance politique entre les partenaires régionaux.

Il a décrit cette présence comme une occasion rare de traduire les priorités communes en accords concrets, tout en permettant au Vietnam de promouvoir sa vision d’une intégration de l’espace de développement de la sous-région du Mékong à la Vision de la Communauté de l’ASEAN.

La convergence de l’engagement multilatéral et de la diplomatie bilatérale a démontré la capacité croissante du Vietnam à concrétiser sa vision régionale par une coopération substantielle. La confiance stratégique au niveau bilatéral offre une base solide permettant au Vietnam et à ses voisins d’élaborer conjointement des politiques et des décisions communes au sein de l’ASEAN.

Comme l’a souligné le Premier ministre Lê Minh Hưng dans son discours d’ouverture de l’AFF 2026, le Vietnam et l’ASEAN connaissent une évolution stratégique majeure : d’une simple participation aux tendances mondiales, ils deviennent des acteurs de leur élaboration. L’ASEAN ne peut plus se contenter d’être un pôle de production ou un consommateur de technologies ; elle doit devenir un centre d’innovation.

Grâce à une vision stratégique et à une forte capacité d’action concrète aux niveaux bilatéral et multilatéral, le Vietnam a démontré son rôle de contributeur proactif et d’acteur influent, participant à la mise en place d’une plateforme solide de dialogue et de coopération. Ce faisant, il œuvre aux côtés de ses partenaires régionaux à l’avènement d’une Communauté de l’ASEAN 2045 résiliente, pacifique et véritablement centrée sur ses populations.

Fort d’une vision stratégique aiguisée et d’une capacité éprouvée d’action concrète aux niveaux bilatéral et multilatéral, le Vietnam a démontré son rôle de bâtisseur et d’acteur influent, contribuant à une plateforme solide de dialogue et de coopération en vue de l’avènement d’une Communauté de l’ASEAN résiliente, pacifique et véritablement centrée sur les personnes d’ici 2045. – VNA

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#AFF 2026 #Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026
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