Inauguration du Monument de l'amitié Cambodge-Vietnam dans la province de Pursat

Phnom Penh (VNA) - Une cérémonie solennelle marquant l'inauguration du Monument de l'amitié Cambodge-Vietnam a eu lieu le 10 juin dans la province de Pursat, située au nord-ouest du Cambodge.

Ce projet est le 19e des 24 monuments à l'amitié construits, restaurés ou modernisés au Cambodge ces dernières années, témoignant de la reconnaissance profonde envers les générations précédentes qui se sont sacrifiées pour l'indépendance, la paix et la prospérité des deux nations voisines.

La cérémonie a réuni de hautes personnalités cambodgiennes, notamment Samdech Men Sam An, conseillère suprême du Roi du Cambodge, vice-présidente du Parti du Peuple cambodgien (PPC) et présidente de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam, ainsi que le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de la Fonction publique, Hun Many.

Lors de l'événement, le vice-ministre vietnamien de la Défense, le lieutenant-général Nguyen Van Gau, a affirmé que le Vietnam et le Cambodge sont des voisins proches, unis par une longue tradition d'amitié, de solidarité et de coopération. À travers l'histoire, les peuples des deux pays se sont toujours tenus côte à côte et se sont soutenus mutuellement dans la lutte pour l'indépendance nationale et la construction et le développement de leurs nations respectives.

Il s'est dit convaincu que le monument servira de modèle pour sensibiliser les jeunes au patriotisme, à la solidarité internationale et à l'amitié particulière qui unit les deux nations, les aidant ainsi à mieux comprendre la valeur de la paix, de l'indépendance, de la liberté et de la coopération entre le Vietnam et le Cambodge.

De son côté, Mme Samdech Men Sam An a rappelé que les deux pays ont traversé ensemble des périodes historiques tumultueuses pour atteindre aujourd'hui une ère de paix, d’intégrité nationale, de progrès et de développement.

Au nom du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie et de l’Association d’amitié Cambodge-Vietnam, elle a exprimé sa gratitude sincère, profonde et éternelle envers le Parti, l'État, le Front de la Patrie, l'armée et le peuple vietnamiens pour avoir secouru le Cambodge du régime génocidaire.

Elle a précisé que ce monument de Pursat honore à la fois le sacrifice cambodgien pour l'unification et l’indépendance du Vietnam dans les années 1960-1970, la reconnaissance et le mémoire de la sacrifice de l’armée et du peuple vietnamiens pour la libération du Cambodge dans les années 1970-1980.

Selon elle, cet événement illustre concrètement la volonté des deux pays de consolider et de cultiver une relation plus ouverte, florissante, stable et éternelle.

Mme Men Sam An a exhorté les autorités locales à préserver et entretenir le site et à en faire un espace vert pour la population, tout en renforçant la sensibilisation de la jeunesse et les générations suivantes pour protéger la vérité historique contre toute tentative de déformation.

Au cours de la cérémonie, Nhem Valy, vice-président permanent du Conseil national du Front de solidarité pour le développement de la Patrie, a fait le point sur l'avancement des travaux des 24 monuments de l'amitié. Il a indiqué que si 19 édifices ont déjà été inaugurés, les cinq restants dans les provinces d'Oddar Meanchey, Prey Veng, Siem Reap, Pailin et Tbong Khmum sont désormais achevés et prêts pour leur inauguration prochaine.

En conclusion, les délégués ont déposé des fleurs et brûlé de l'encens en hommage aux héros tombés au combat, tandis que des cadeaux du Vietnam ont été remis aux vétérans, aux jeunes représentants et aux familles locales.

Le monument de l'amitié Vietnam-Cambodge à Pursat a été construit de février à novembre 2025 sur un site de 15 000 m², comprenant un parc, une fontaine, un système d'éclairage et des infrastructures de soutien. -VNA

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