Politique

Approfondissement de la coopération parlementaire Vietnam-Cambodge

Le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyen Doan Anh, a réaffirmé que le Vietnam attachait de manière constante une importance prioritaire à la consolidation des relations de bon voisinage, de l’amitié traditionnelle, de la coopération globale, durable et à long terme avec le Cambodge.

Le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Doan Anh, reçoit le président de la Commission des Relationx extérieures, de la Coopération internationale, de l'Information de l'Assemblée nationale cambodgienne. Photo : VNA
Le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Doan Anh, reçoit le président de la Commission des Relationx extérieures, de la Coopération internationale, de l'Information de l'Assemblée nationale cambodgienne. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 10 juin à Hanoï, le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyen Doan Anh, a reçu Suos Yara, président de la Commission des Relations extérieures, de la Coopération internationale et de l’Information de l’Assemblée nationale du Cambodge, en visite au Vietnam à l’occasion du Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026.

Nguyen Doan Anh a souligné que la participation d’une délégation de haut rang du Parti du peuple cambodgien (PPC) à l’AFF contribuait au succès de l’événement et reflétait l’amitié, la solidarité et la confiance politique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Se félicitant du développement positif des relations d’amitié traditionnelle et de coopération globale entre le Vietnam et le Cambodge dans tous les domaines, il a affirmé que la coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam, l’Assemblée nationale et le Sénat du Cambodge devenait de plus en plus approfondie, substantielle et efficace.

Nguyen Doan Anh a proposé que les organes spécialisés des parlements des deux pays continuent de renforcer les échanges de délégations, de partager leurs expériences en matière de législation, de supervision et de prise de décision sur les questions nationales importantes, de coordonner la supervision de la mise en œuvre des accords de haut niveau et de poursuivre leur coordination étroite ainsi que leur soutien mutuel au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux.

Le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne a souligné que les six dernières décennies avaient démontré que l’amitié entre le Vietnam et le Cambodge constituait un atout précieux pour les deux pays, forgé par les sacrifices et l’entraide de nombreuses générations. Selon lui, il appartient aux générations actuelles de préserver et de transmettre cet héritage aux générations futures.

Réaffirmant que le Vietnam attachait de manière constante une importance prioritaire à la consolidation des relations de bon voisinage, de l’amitié traditionnelle, de la coopération globale, durable et à long terme avec le Cambodge, Nguyen Doan Anh a souligné que le développement stable et prospère du Cambodge constituait également un intérêt important pour le Vietnam.

Pour sa part, le président de la Commission des Relations extérieures, de la Coopération internationale et de l’Information de l’Assemblée nationale du Cambodge a salué le dynamisme du Vietnam dans divers domaines. Il s’est déclaré convaincu que le Vietnam atteindrait son objectif de devenir, d’ici à 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, avant d’accéder au statut de pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Suos Yara a souligné que le Cambodge et le Vietnam étaient liés par une solidarité de longue date et partageaient la volonté de préserver et de développer cette relation durablement de génération en génération. Il a estimé que, dans un contexte international marqué par des évolutions politiques et économiques complexes, le renforcement de la confiance mutuelle et de la coopération entre le Cambodge, le Vietnam et le Laos revêtait une importance particulière.

Enfin, il a souhaité que les deux parties continuent de se soutenir mutuellement dans les forums internationaux, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement dans la région. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Vietnam-Cambodge Cambodge
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