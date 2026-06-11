Le Vietnam propose trois grandes orientations de coopération en Asie



Tokyo (VNA) – Le vice-Premier ministre vietnamien Le Tien Chau a participé, le 11 juin au matin, à la 31e Conférence sur l’avenir de l’Asie, organisée à Tokyo, au Japon, où il a prononcé une intervention majeure.



Dans son intervention, il a précisé trois grandes orientations proposées par le Vietnam pour la coopération régionale dans les années à venir.



La première consiste à approfondir les mécanismes d’intégration régionale. Il est notamment nécessaire d’étudier rapidement l’adoption de normes communes relatives au développement des chaînes d’approvisionnement, incluant la sécurité des données et les règles d’origine des produits dans des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, les batteries, les produits pharmaceutiques et l’agriculture.



La deuxième orientation vise à perfectionner les cadres institutionnels, les infrastructures et les ressources humaines hautement qualifiées au service du développement. Cela implique notamment la mise en place de mécanismes de gouvernance régionale dans des domaines clés tels que l’économie numérique, la cybersécurité et la finance, ainsi que la mobilisation de ressources pour les infrastructures de connectivité régionales, notamment dans les transports, l’énergie et les données.



La troisième orientation consiste à renforcer les liens entre les écosystèmes d’innovation et à démocratiser l’accès aux connaissances et aux compétences technologiques. L’accent devra être mis sur les infrastructures de recherche partagées, l’élaboration de normes communes et la coopération en matière de protection de la propriété intellectuelle.



Le vice-Premier ministre a réaffirmé la politique étrangère constante du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, l’autosuffisance, la paix, l’amitié, la coopération, le développement, ainsi que la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures. Le Vietnam entend demeurer un membre responsable de la communauté internationale.



Selon le vice-Premier ministre Le Tien Chau, dans cette nouvelle phase de développement, le Vietnam maintient son objectif d’une croissance à deux chiffres et s’efforce d’atteindre avec succès ses deux objectifs centenaires. Pour y parvenir, le pays met en œuvre plusieurs mesures stratégiques, notamment la préservation de la stabilité macroéconomique, la mobilisation de toutes les ressources disponibles au service de la croissance, la mise en place d’un nouveau modèle de développement fondé sur la science, la technologie, la transformation numérique et l’économie de la connaissance, ainsi que la poursuite de la réforme du système juridique et de la gouvernance publique fondée sur les données.



Dans son intervention, le vice-Premier ministre a également souligné que le Japon continuait de jouer un rôle majeur dans l’architecture de coopération régionale et mondiale. Il a salué le développement dynamique, concret et efficace du partenariat Vietnam–Japon dans tous les domaines. Il a notamment rappelé que lors de la récente visite au Vietnam de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, les deux pays étaient convenus d’établir de nouveaux piliers de coopération dans les domaines de la sécurité économique, de la sécurité énergétique et de la sécurité alimentaire.



En conclusion, Le Tien Chau a réaffirmé que le Vietnam était prêt à être un partenaire fiable, actif et responsable dans la construction d’une Asie résiliente et prospère, une Asie où chaque nation trouve sa juste place, où chaque personne dispose d’opportunités de développement et où personne n’est laissé de côté.



À l’issue de son discours, le vice-Premier ministre a participé à une séance d’échanges consacrée aux perspectives de croissance du Vietnam, aux réformes institutionnelles et juridiques, à la rationalisation de l’appareil administratif ainsi qu’au développement des ressources humaines.



Le même jour, en marge de la conférence, le vice-Premier ministre Le Tien Chau a eu une entrevue avec le Premier ministre lao Sonexay Siphandone et rencontré le vice-Premier ministre cambodgien Sun Chanthol.

Le vice-Premier ministre Le Tien Chau (gauche) et le Premier ministre lao Sonexay Siphandon. Photo: VNA

Lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement lao, Le Tien Chau a demandé aux deux parties à élargir leur coopération globale, notamment en améliorant la qualité de la coopération dans l’éducation et la formation, en accélérant la signature et la mise en œuvre du projet d’Université de l’Amitié Laos–Vietnam et en favorisant le développement de ressources humaines hautement qualifiées. Il a également souhaité que le Laos continue de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne vivant et travaillant dans le pays.



Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a approuvé les propositions de son interlocuteur vietnamien et a plaidé pour une étroite coordination dans l’organisation des activités marquant le 65e anniversaire des relations entre les deux pays. Il a indiqué que l’éducation et la justice figuraient parmi les priorités actuelles du Laos et a appelé à une coopération renforcée afin d’obtenir des résultats concrets.



Les deux parties sont convenues d’orienter leurs ministères et organismes compétents vers la mise en œuvre de projets stratégiques dans les domaines des transports et de l’énergie, notamment l’autoroute Hanoï–Vientiane, la ligne ferroviaire Vientiane–Vung Ang, le réseau d’oléoducs ainsi que la ligne de transport d’électricité de 500 kV.



Le chef du gouvernement lao a réaffirmé que le Parti et le gouvernement lao continueraient à soutenir la communauté vietnamienne établie au Laos et à faciliter les activités des entreprises vietnamiennes investissant dans le pays.



Lors de sa rencontre avec son homologue cambodgien Sun Chanthol, Le Tien Chau a souligné la politique constante du Vietnam consistant à accorder une haute priorité aux relations de « bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et durable à long terme » avec le Cambodge. Il s’est déclaré convaincu que, grâce à la ligne politique du Parti du peuple cambodgien (CPP), à l’action déterminée du gouvernement et au soutien de la population, le Cambodge poursuivrait son développement dans tous les domaines.



Le Tien Chau a appelé les deux parties à mettre activement en œuvre les résultats des récentes visites de haut niveau, notamment à travers l’organisation des célébrations du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (1967-2027) et l’accélération de la signature d’accords de coopération dans les domaines de l’éducation et de la justice.

Il a également souhaité que le gouvernement cambodgien continue de créer un environnement favorable aux Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant au Cambodge.



Pour sa part, le vice-Premier ministre cambodgien Sun Chanthol a indiqué que le Cambodge intensifiait ses efforts pour attirer les investissements étrangers et a invité les entreprises vietnamiennes à poursuivre leurs investissements dans le Royaume. Il a également plaidé pour un renforcement de la connectivité des infrastructures, notamment à travers le développement des liaisons autoroutières entre Ho Chi Minh-Ville/Moc Bai et Bavet/Phnom Penh.



Auparavant, le vice-Premier ministre Le Tien Chau avait reçu Nobuhisa Iida, PDG du groupe japonais Nikkei, qui a estimé que le Vietnam et le Japon disposaient encore d’importantes possibilités d’élargir leur coopération avec d’autres pays de la région. Soulignant les nombreux atouts du Vietnam, notamment son potentiel de développement et l’abondance de sa population jeune, il s’est déclaré confiant dans la poursuite de la forte croissance de l’économie vietnamienne.



Le dirigeant de Nikkei a affirmé la volonté de son organisation d’accompagner le Vietnam dans son développement socio-économique, contribuant ainsi à approfondir davantage les relations de coopération entre les deux pays.



Le vice-Premier ministre Le Tien Chau a souligné que le Vietnam considérait toujours le Japon comme un partenaire fiable et un compagnon de route important, prêt à partager son expérience, ses orientations de développement et ses enseignements précieux.



Il a enfin exprimé le souhait que le gouvernement, les collectivités locales ainsi que les organisations et entreprises du Japon continuent d’accorder leur attention et leur soutien à la communauté vietnamienne vivant dans le pays. -VNA



