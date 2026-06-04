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La Malaisie accélère sa transition énergétique

Les partenariats stratégiques entre le gouvernement, l'industrie et les institutions financières sont essentiels pour accélérer la transition énergétique de la Malaisie, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre de la Transition énergétique et de la Transformation de l'eau, Seri Fadillah Yusof.

Le vice-Premier ministre et ministre malaisien de la Transition énergétique et de la Transformation de l'eau, Seri Fadillah Yusof, s'exprime lors de la Conférence sur la transition énergétique 2026 (ETCon26) à Kuala Lumpur le 3 juin. (Photo : VNA)
Le vice-Premier ministre et ministre malaisien de la Transition énergétique et de la Transformation de l'eau, Seri Fadillah Yusof, s'exprime lors de la Conférence sur la transition énergétique 2026 (ETCon26) à Kuala Lumpur le 3 juin. (Photo : VNA)


Kuala Lumpur, 4 juin (VNA) – Les partenariats stratégiques entre le gouvernement, l'industrie et les institutions financières sont essentiels pour accélérer la transition énergétique de la Malaisie, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre de la Transition énergétique et de la Transformation de l'eau, Seri Fadillah Yusof, lors de la Conférence sur la transition énergétique 2026 (ETCon26) qui s'est tenue à Kuala Lumpur le 3 juin.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de l'ETCon26, Seri Fadillah Yusof a souligné que la transition énergétique n'est pas qu'un simple changement technologique, mais qu'elle est avant tout une question de bien-être et de prospérité pour la population.

Il a fait remarquer que pour la Malaisie et l'ASEAN, cette transition est non seulement un impératif environnemental, mais aussi une nécessité économique et une priorité stratégique.

Selon le vice-Premier ministre, les choix effectués aujourd'hui façonneront la compétitivité des industries et le bien-être des générations futures pour les millénaires à venir.

Seri Fadillah Yusof a déclaré que la Malaisie, par l'intermédiaire de sa compagnie nationale d'électricité, Tenaga Nasional Berhad (TNB), prévoit d'investir 43 milliards de MYR (10,7 milliards de dollars américains) entre 2025 et 2027 pour moderniser et renforcer son réseau électrique. Cet investissement comprendra l'intégration des technologies d'intelligence artificielle (IA), l'accélération des initiatives en matière d'énergies renouvelables et des efforts pour faire progresser la transition énergétique du pays.

Il a noté que la demande d'électricité en Asie du Sud-Est devrait croître de 4 à 5 % par an au cours de la prochaine décennie, sous l'effet d'une industrialisation et d'une urbanisation rapides. Cette demande est également alimentée par des secteurs de croissance émergents, tels que les infrastructures numériques, les véhicules électriques, les besoins en refroidissement et les centres de données basés sur l'IA.

Pour répondre à ces besoins énergétiques croissants, il a souligné l'initiative ASEAN Power Grid comme un exemple probant de coopération régionale. Cette initiative, a-t-il ajouté, démontre comment les États membres de l'ASEAN peuvent collaborer pour faciliter les échanges transfrontaliers d'électricité, renforcer la sécurité énergétique régionale et soutenir un avenir énergétique plus durable pour la région. - VNA

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#Malaisie #transition énergétique
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