Politique

Accélération de la mise en œuvre de la Résolution n°06 sur la politique extérieure

Selon le dirigeant To Lam, dans la nouvelle phase de développement du pays, la diplomatie est définie comme une mission « essentielle et permanente », jouant un rôle de premier plan dans la défense de la Patrie dès l’amont et à distance, ainsi que dans la création d’un environnement international favorable au développement national.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime à la conférence. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime à la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la Résolution n°06-NQ/TW du 19 mai 2026 du Bureau politique relative à l’application de la ligne diplomatique définie lors du 14e Congrès national du Parti s’est tenue le 11 juin à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam.

Au nom du Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères, son secrétaire Le Hoai Trung, également membre du Bureau politique du Parti et ministre des Affaires étrangères, a présenté les contenus principaux de la résolution ainsi que les groupes de tâches destinés à mettre en œuvre le plan d’action qui l’accompagne.

La résolution repose sur la continuité de la politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, d’intégration internationale proactive et active, ainsi que la volonté du Vietnam d’être ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale

Elle fixe pour objectif un développement des activités extérieures dans la nouvelle ère en adéquation avec la stature historique, culturelle et la position actuelle du pays.

Parmi les orientations majeures, le document réaffirme que les affaires étrangères et l’intégration internationale relèvent de la responsabilité de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée. La résolution insiste sur la préservation de l’autonomie stratégique et de la résilience, la garantie des intérêts nationaux et l’application efficace des engagements internationaux.

Dans son discours prononcé lors de l’événement, le dirigeant To Lam a affirmé l’importance cruciale de la Résolution n°06. Selon lui, dans la nouvelle phase de développement du pays, la diplomatie est définie comme une mission « essentielle et permanente », jouant un rôle de premier plan dans la défense de la Patrie dès l’amont et à distance, ainsi que dans la création d’un environnement international favorable au développement national.

Le dirigeant vietnamien a défini plusieurs orientations majeures pour la diplomatie dans les temps à venir.

D’abord, le secteur doit jouer un rôle pionnier dans le maintien d’un environnement de paix et de stabilité, créant ainsi des conditions internationales favorables au développement du pays.

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Conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la Résolution n°06-NQ/TW. Photo: VNA

Ensuite, il convient de transformer les activités extérieures en un moteur ouvrant de nouveaux espaces de développement, en lien étroit avec le développement socio-économique du pays, contribuant à attirer des ressources au service d’un développement national rapide et durable.

Le secteur est également appelé à participer activement et de manière responsable au règlement des questions mondiales, tout en renforçant la présence du Vietnam dans les mécanismes multilatéraux.

Le dirigeant To Lam a souligné la nécessité de promouvoir la position nationale en s'appuyant sur l'histoire, l'identité culturelle et la position du pays.

Il a également appelé à édifier une diplomatie globale, moderne et professionnelle pour répondre aux missions stratégiques de la nouvelle ère.

Dans cet esprit, le dirigeant a insisté sur la devise « comprendre en profondeur, agir correctement et efficacement », exhortant l’ensemble du système politique à traduire rapidement la résolution en actions concrètes.

Le dirigeant a enfin appelé à renforcer les mécanismes de coordination entre les secteurs et entre les échelons central et local, ainsi qu’à consolider les organes de pilotage afin de garantir une application efficace de la résolution. -VNA

#Résolution n°06-NQ/TW #politique extérieure #CPTPP #NQ 59
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