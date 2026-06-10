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Le Vietnam promeut la coopération de l’ASEAN avec la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni

À l’occasion du Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026, le Vietnam a réaffirmé son engagement à renforcer les relations entre l’ASEAN et ses partenaires, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, en mettant l’accent sur la résilience régionale, le développement durable, l’innovation et la coopération concrète au bénéfice des populations.

Des délégués participent au séminaire ASEAN–Royaume-Uni marquant le 5e anniversaire de l’établissement du partenariat de dialogue entre l’ASEAN et le Royaume-Uni. Photo : VNA
Des délégués participent au séminaire ASEAN–Royaume-Uni marquant le 5e anniversaire de l’établissement du partenariat de dialogue entre l’ASEAN et le Royaume-Uni. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre du Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a organisé le 10 juin un Forum ASEAN–Nouvelle-Zélande sur la coopération sous-régionale ainsi qu’un séminaire marquant le cinquième anniversaire du partenariat de dialogue ASEAN–Royaume-Uni (2021-2026).

Ces événements, organisés alors que le Vietnam assume le rôle de coordinateur des relations ASEAN–Nouvelle-Zélande et ASEAN–Royaume-Uni pour la période 2024-2027, ont réuni des responsables politiques, des représentants des collectivités locales, des entreprises, des experts, des chercheurs ainsi que des diplomates des pays de l’ASEAN, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni.

Les participants ont salué les contributions concrètes du Vietnam à la promotion du partenariat stratégique global ASEAN–Nouvelle-Zélande et du partenariat de dialogue ASEAN–Royaume-Uni.

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Photo : VNA



Lors de son intervention, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, a réaffirmé l’engagement du Vietnam à renforcer une coopération efficace et substantielle entre l’ASEAN et ses partenaires, afin de contribuer à l’édification d’une ASEAN résiliente, inclusive et durable.

S’exprimant lors du Forum ASEAN–Nouvelle-Zélande, il a souligné que la sous-région du Mékong faisait face à des défis majeurs liés au changement climatique, à la sécurité des ressources en eau et à la sécurité alimentaire, dépassant les capacités d’action d’un seul pays et nécessitant une réponse coordonnée à l’échelle régionale.

Le Vietnam souhaite ainsi que les engagements politiques se traduisent par des programmes d’action concrets dont les populations puissent bénéficier directement, a-t-il déclaré.

Coprésidant le forum, Alana Hudson, cheffe par intérim des hauts responsables néo-zélandais auprès de l’ASEAN, a souligné que la sous-région du Mékong constituait l’un des espaces économiques les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est. Elle a toutefois relevé que cette région était confrontée à des défis complexes liés au changement climatique, à la gestion des ressources naturelles et à la nécessité d’assurer une croissance inclusive et durable.

Les experts présents ont insisté sur l’importance stratégique de la coopération sous-régionale dans l’architecture régionale et dans le processus de construction de la Communauté de l’ASEAN.

Selon eux, les problématiques touchant le Mékong, telles que l’intrusion saline, l’affaissement des sols, les migrations ou encore la perte de moyens de subsistance, exigent une approche globale ainsi qu’une coordination accrue entre les pays concernés et les partenaires de développement.

Les participants ont recommandé d’intégrer davantage les initiatives de coopération dans le bassin du Mékong au programme général de l’ASEAN afin de faire de la sous-région un élément essentiel d’une communauté régionale plus résiliente et inclusive.

Ils ont également souligné la nécessité de mieux mobiliser les ressources des partenaires de dialogue, notamment celles de la Nouvelle-Zélande, dont l’expertise en agriculture intelligente face au climat, en gestion des ressources naturelles, en biotechnologies et en financement vert est largement reconnue.

À cette occasion, plusieurs solutions concrètes ont été présentées, notamment dans les domaines de l’agriculture durable, du développement de variétés végétales résistantes à la sécheresse et à la salinité, de l’économie circulaire et de l’application des nouvelles technologies à la protection de l’environnement.

Les participants ont proposé que la coopération sous-régionale occupe une place importante dans le futur Plan d’action ASEAN–Nouvelle-Zélande 2026-2030, en particulier dans les volets consacrés à la population et à la protection de l’environnement.

Ils ont également plaidé pour une utilisation accrue des technologies émergentes, notamment de l’intelligence artificielle, afin d’améliorer la conception et la mise en œuvre des projets de coopération.

Par ailleurs, plusieurs intervenants ont suggéré l’instauration d’un mécanisme de dialogue annuel ASEAN–Nouvelle-Zélande sur la coopération sous-régionale, associant autorités publiques, milieux académiques, entreprises et organisations internationales.

Le même jour, le séminaire consacré aux cinq années du partenariat de dialogue ASEAN–Royaume-Uni a permis de dresser un bilan positif de la coopération engagée depuis 2021.

Les participants ont estimé que les relations entre les deux parties avaient connu des avancées significatives dans de nombreux domaines, tout en soulignant l’existence d’un potentiel encore important à exploiter.

Face aux mutations rapides de l’environnement régional et international, ils ont appelé à une adaptation des priorités de coopération afin de répondre plus efficacement aux nouveaux défis et de produire des résultats plus tangibles pour les populations et les entreprises.

Plusieurs experts ont estimé que le partenariat ASEAN–Royaume-Uni devait désormais évoluer d’une logique de « construction de la confiance » vers une logique de « renforcement de la résilience ».

Les discussions ont notamment porté sur la gouvernance mondiale, le renforcement de la résilience économique, la sécurisation des chaînes d’approvisionnement, les minerais stratégiques, la sensibilisation au domaine maritime, les technologies émergentes, la gouvernance numérique, la finance verte, les énergies renouvelables et les infrastructures portuaires.

Les jeunes représentants participant au programme ASEAN Future Forum NextGen ont également présenté plusieurs propositions de coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l’intelligence artificielle, illustrant l’importance croissante de la jeunesse dans la définition de l’avenir de la région.

Dans son discours d’ouverture, Đặng Hoàng Giang a souligné que l’adhésion du Royaume-Uni au statut de partenaire de dialogue de l’ASEAN en 2021 constituait une étape importante, reflétant les intérêts communs des deux parties en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité régionales.

Selon lui, les résultats obtenus au cours des cinq dernières années offrent une base solide pour approfondir davantage la coopération et permettre au Royaume-Uni de participer plus activement aux mécanismes dirigés par l’ASEAN ainsi qu’aux efforts de construction de la Communauté de l’ASEAN.

Pour sa part, la secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, à la Prospérité et au Développement, Seema Malhotra, a réaffirmé l’engagement du Royaume-Uni à approfondir son partenariat avec l’ASEAN. Elle a également renouvelé le soutien de Londres à la centralité de l’ASEAN dans l’architecture régionale ainsi qu’à la Vision de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique (AOIP).

En marge des événements, le vice-ministre Dang Hoàng Giang a eu des entretiens bilatéraux avec les chefs des délégations de la Chine, du Japon et du Royaume-Uni auprès de l’ASEAN afin d’échanger sur les relations bilatérales et de renforcer la coordination dans les mécanismes de coopération entre l’ASEAN et ses partenaires.- VNA

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